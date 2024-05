ETC Fifthening Nedir?

ETC veya diğer adıyla Ethereum Classic, Temmuz 2016 DAO saldırısının ardından Ethereum'un sert çatallanmasından doğmuştur. Bu sert çatallanmanın ardından, yeni ağ Ethereum adını korudu ve ETH token adını kullanmaya devam etti. Orijinal ağın adı Ethereum Classic olarak değiştirildi ve tokenin adı da ETC olarak değiştirildi. Bu anlamda Ethereum Classic, bugünkü Ethereum'un öncüsü niteliğindedir.









2022 Eylül ayında Ethereum ağının mutabakat mekanizması İş İspatı (POW) mekanizmasından Hisse İspatı (POS) mekanizmasına geçiş yaparken, Ethereum Classic (ETC) blok ödüllerinin madencilik yoluyla elde edildiği POW modelinde çalışmaya devam etmiştir.





Bitcoin'e benzer şekilde, ETC'nin toplam arzı yaklaşık 2,1 milyar (tam olarak 210.700.000) token olarak sabitlenmiştir. Ayrıca ETC, madencilik ödüllerini azaltmak için her 5 milyon blokta bir %20 oranında azalan bir mekanizma uygulamaktadır.





Son verilere göre, ETC bu yılın Haziran ayında dördüncü kez fifthening sürecinden geçmeye hazırlanıyor. Yani, fifthening tarihine 100 günden az bir süre kaldı.









İlk Fifthening: 2017 Aralık ayında gerçekleştirildi. Blok ödülleri başlangıçta 5 ETC'den 4 ETC'ye düştü. Fifthening döneminde ETC fiyatı yükselmeye devam etti ve 40$ seviyesini aştı.









İkinci Fifthening: 2020 Mart ayında gerçekleştirildi. Blok ödülleri 4 ETC'den 3,2 ETC'ye düştü. Ayı piyasası nedeniyle madencilerin kârları daha da azaldı. İlginç bir şekilde, bu fifthening döneminde ETC'nin fiyatı düştü ve sonrasında ciddi bir süre fiyatı yaklaşık 7,5$ civarında seyretti.









Üçüncü Fifthening: 2022 Nisan ayında gerçekleştirildi. Blok ödülleri 3,2 ETC'den 2,56 ETC'ye düştü.





2021'in yaz aylarındaki DeFi çılgınlığında, Ethereum'a büyük miktarda para akışı yaşandı. Ethereum ile yapısal bağı olan Ethereum Classic fiyatıysa 180 dolarla en yüksek fiyatına ulaştı. Bir yıl sonra, coşku azaldıkça, ETC'nin fiyatı önemli ölçüde düşüş gösterdi. 2022'deki düşüşün ardından, ETC'nin fiyatı üç aylık bir düşüş yaşadıktan sonra toparlanmaya başladı.













Dördüncü Fifthening: 2024 Haziran ayında gerçekleşmesi öngörülüyor. Blok Ödüllerinin, 2,56 ETC'den 2,048 ETC'ye düşmesi bekleniyor.





Bu Fifthening, Nisan ayında gerçekleşmesi planlanan Bitcoin halving sürecinden kısa bir süre sonra gerçekleşecektir. Sonuç olarak, ETC fifthening işleminin yükseliş piyasası sırasında gerçekleşmesi ve token fiyatı için olumlu piyasa beklentileri yaratması muhtemeldir. Son dönemdeki performansa göre, ETC'nin fiyatı genel piyasa trendini takip ederek genel bir yükseliş eğilimi göstermektedir.













Gerek ekosistem gelişimi gerekse coin fiyatı açısından daha fazla kullanıcı Ethereum'a yönelmiş olsa da, Ethereum Classic (ETC) Ethereum'dan önemli ölçüde ayrışmıştır. Bununla birlikte, Ethereum Classic'e bağlı kalan kullanıcıların bir kısmı varlığını sürdürmektedir. Bunun başlıca nedenleri şunlardır:









Ethereum Classic'in (ETC) doğuşu, başlangıçta DAO kazasından kaynaklanan önemli zararları telafi etmek amacıyla işlemleri geri almak için insan müdahalesini içeren tartışmalı bir sert çatallanmayı reddeden merkeziyetsizliğe olan kararlı bağlılıktan kaynaklanmaktadır.









Ethereum Classic (ETC) tokenleri, Bitcoin'e benzer şekilde sınırlandırılmış bir toplam arz ve token üretimi azaltma planı ile tasarlanmıştır. Token üretimi zaman içinde azalarak belirli bir düzeyde nadirlik meydana getirir.









POW mekanizması, Bitcoin ile ortaya çıkışından bu yana, söz konusu mutabakat mekanizmasının güvenliğini ortaya koyan 15 yıllık piyasa testlerinden geçmiştir. Ethereum Classic (ETC) geliştirme topluluğu, Ethereum tarzı bir Hisse İspatı (POS) mekanizmasına geçilmeyeceğini açıkça belirtmiştir. Bu karar, POS geliştirmenin sonraki aşamalarının, geç gelenlerin katılma fırsatını tamamen kaybedeceği bir "zengin daha zengin, fakir daha fakir" şekline dönüşebileceği endişesine dayanmaktadır.









