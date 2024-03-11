Dencun Yükseltmesinin Etkisi













Ethereum'un geçirdiği her yükseltme, Ethereum Geliştiriciler Konferansı'nın yapıldığı yerin adıyla anılır. Geçmişteki yükseltmeler arasında Londra yükseltmesi, Berlin yükseltmesi ve daha önceki Şangay yükseltmesi bulunmaktadır. Bu kez, Ethereum yükseltmesi Meksika'nın turistik sahil kenti Cancun'un adını taşıyor. Ethereum Dencun yükseltmesi Cancun-Deneb yükseltmesi olarak da adlandırılmaktadır. Ethereum yükseltmelerinin geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz " Ethereum'un Geçmişteki Yükseltmelerine Hızlı bir Bakış " başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.





Dencun yükseltmesinin amacı, Ethereum'un ölçeklenebilirlik ihtiyaçlarını ele alırken katman iki ağındaki işlem maliyetlerini azaltmak ve işlem verimliliğini artırmaktır. Bu Dencun yükseltmesi, EIP-4844, EIP-6780, EIP-1153 ve EIP-6475 dahil olmak üzere çeşitli Ethereum İyileştirme Tekliflerine (EIP'ler) dayanmaktadır ve EIP-4844 bu yükseltmenin odak noktasıdır. Yükseltme teklifleri ve ölçeklenebilirlikle ilgili açıklamalar hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi edinmek için " Cancun Yükseltmesi: Ethereum Ölçeklenebilirliğinde Yeni Bir Sayfa " içeriğimizi inceleyebilirsiniz.









Dencun yükseltmesinin resmi olarak 13 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu tarih, Ethereum ana ağının yükseltme için hazır olduğunu gösteren tüm Ethereum test ağlarının (Goerli, Sepolia ve Holesky dahil) başarıyla uygulanmasından sonra belirlenmiştir.





Yükseltilen özelliklerin kapsamlı test ve doğrulaması, ana ağ kullanıma sunulmadan önce kapsamlı hazırlık ve ağ istikrarı sağlamak için farklı test ağlarında gerçekleştirilebilir. Test sırasında herhangi bir sözleşme açığı veya sorunu keşfedilirse, nihai kullanıma sunulma tarihinde gerekli düzenlemeler yapılabilir.













Dencun yükseltmesi, ağın işlem gerçekleştirme kapasitesini önemli ölçüde artıran ve ölçeklenebilirliği büyük ölçüde geliştiren Danksharding adlı yeni bir ölçeklenebilirlik çözümünü benimsemektedir.









Dencun yükseltmesinden sonra, Katman (Layer) 2 verilerinin Ethereum ana ağına aktarılması için gaz ücretleri düşürülecektir. Özellikle Rollup tabanlı çözümler için, ana ağa veri aktarmaya yönelik gaz ücretleri mevcut maliyetin binde birinden daha düşük bir seviyeye indirilecektir.









Düşük gaz ve yüksek TPS özellikleri, Katman (Layer) 2 ağlarının potansiyelini daha da açığa çıkaracak ve yüksek frekanslı işlem ihtiyaçları olan oyunlar gibi daha fazla kullanım durumunu teşvik edecektir. Kullanıcılar artık Katman (Layer) 2 ağlarında daha zengin bir ekosistemin keyfini çıkarırken işlem ücretleri ve verimlilik konusunda endişe yaşamayacaklardır.









Dencun yükseltmesi Ethereum'un faydasını önemli ölçüde artıracak ve "Halka Açık Zincirlerin Kralı" konumunu pekiştirecektir. Bu arada, Katman (Layer) 2 protokollerine ve ekosistemlerine de fayda sağlayacaktır. OP ekosistemi daha çeşitli hale gelecek ve ZK ekosistemi gelişmiş veri kullanılabilirliği nedeniyle daha kullanılabilir hale gelecektir.





Dencun yükseltmesinin etkisi, Ethereum'un piyasa algısı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir ve bu da ETH için yatırımcı coşkusunu artırmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, OP ve Arb gibi yükseltmeden etkilenen Katman (Layer) 2 sektörüyle ilgili tokenler de yatırımcılar için dikkate değer hale gelecektir.





ETH Katman 2 ağ tokenlerini MEXC üzerinden satın alabilirsiniz. Resmi MEXC websitesinde [Spot] seçeneğine tıklamanız, ETH, OP, ARB, vb. gibi bir spot alım satım kriptosu seçmeniz ve satın alma emri vermek için piyasa emri gibi bir emir türü seçmeniz yeterlidir.







