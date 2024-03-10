Vadeli İşlemler Alım Satım Sayfasında Yaygın Olarak Kullanılan Ek Özellikler





Spot alım satım işlemlerinin aksine vadeli alım satım işlemleri, yatırımcıların hem long hem de short yönde pozisyon açmalarına olanak tanıyarak fiyat hareketlerinden daha düşük maliyetlerle faydalanmalarını sağlar. Bu özellikler, vadeli işlemler alım satımını kripto severlere cazip kılmaktadır. MEXC'nin dünya çapında vadeli işlemler alım satım likiditesinde lider olması, 200x'e kadar kaldıraç çarpanını desteklemesi, adil ve şeffaf fiyatlandırma sağlaması, kullanıcıların vadeli işlemler alım satımı yapmaları için mükemmel bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.





Websitesi ile karşılaştırıldığında uygulama sürümü, boyut gibi faktörler nedeniyle çok sayıda kapsamlı yardımcı özellik sunamayabilir. Bu içerikte, bu yardımcı özellikleri örnek olarak göstermek için websitesi kullanılacaktır.





Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Vadeli işlemler alım satım sayfasında, sağ üst köşede bulunan [⚙️] butonuna tıklayarak, emir verme ve daha fazlası için yardımcı özellikleri etkinleştirebileceğiniz ayarlar sayfasına erişin.













Alım satım ayarları arasında pozisyon modu, kaldıraç modu, fiyat koruması, hızlı alım satım, gelişmiş TP/SL, emir onay penceresi ve daha fazlası bulunur.









Pozisyon modu, hedge modu ve tek yönlü mod olarak ikiye ayrılır. Aralarındaki fark, bir sözleşmenin aynı anda hem long hem de short pozisyonları tutmaya izin verip vermemesidir.





Kaldıraç modu, basit mod ve gelişmiş mod olarak ikiye ayrılır. Aralarındaki fark, kaldıraç çarpanlarının ve marjin modlarının hem long hem de short yönler için aynı olup olmamasıdır.





Piyasada önemli fiyat dalgalanmaları olduğunda, fiyat koruması özelliğinin etkinleştirilmesi, emirlerinizin uygun olmayan fiyatlardan tetiklenmesini önleyerek sizi anormal piyasa dalgalanmalarının etkisinden koruyabilir.





Hızlı Alım Satım özelliğini etkinleştirmek, Mum grafiğindeki mevcut piyasa fiyatından hızlı bir şekilde pozisyon açmanıza olanak tanır. "Miktar" alanını doldurduktan sonra, pozisyon açma işlemini tamamlamak için [Piyasa Alış] veya [Piyasa Satış] seçeneklerinden birine tıklayın.









Gelişmiş TP/SL, emir onay penceresi ve tamamlanmamış piyasa emri açılır penceresi seçeneklerini etkinleştirdiyseniz, tetiklendiğinde uyarılar sağlamak için ilgili açılır pencereler görüntülenecektir.









Bildirim ayarları arasında likidasyon uyarısı, fonlama ücreti uyarısı, tetikleme emri tetiklendi, TP/SL tetikleme ve takip eden zarar durdur emri tetiklendi bulunur.









Likidasyon uyarısı özelliği etkinleştirildiğinde, pozisyonunuzun marjin oranı belirlenen orana eşit veya daha büyük olduğunda platform bir uyarı verecektir. Her bir pozisyon için her 30 dakikada en fazla bir uyarı verilebilir.





Fonlama ücreti uyarısı özelliğini etkinleştirdiğinizde, pozisyonunuz için fonlama ücreti tahsil edildiğinde, mutlak oran ayarlanan eşik değeri olduğunda veya daha yüksekse, e-posta ve uygulama içi bildirimler yoluyla bilgilendirilirsiniz. Bu ayar aynı anda hem USDT-M hem de Coin-M vadeli işlemleri için geçerlidir.









Tetikleme emri tetiklendi, TP/SL tetikleme veya takip eden durdur emri tetiklendi özelliğini etkinleştirdikten sonra, ilgili emirler başarılı veya başarısız bir şekilde tetiklendiğinde platform uyarılar gönderecektir. Günlük en fazla 20 uyarı ayarlanabilir.













İşlem Uyarısı bölümü aşağıdaki seçenekleri içerir: Ses, Likidasyon Uyarısı, Likidasyon Bildirimi, Emir İptal Edildi, Emir İşleme Alındı, TP/SL Emri, Takip Eden Zarar Durdur Emri ve Tetikleme Emri. Platform, ilgili durumlar tetiklendiğinde sayfa üzerinde açılır pencereler şeklinde tarafınıza uyarı gönderecektir. Bu ayarı etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Bu ayarlar, tüm vadeli işlemler için geçerlidir.









Burada, pozisyonunuzun marjin oranı belirlenen orana eşit veya daha büyük olduğunda likidasyon uyarısının verileceğini unutmamak önemlidir. Oran, bildirim ayarlarındaki "Fonlama Ücreti Uyarısı" özelliği ile ayarlanabilir. Her pozisyon için her 5 dakikada en fazla bir uyarı verilebilir.





Diğer bildirim türleri için, emirlerinizle ilgili durumlar ortaya çıktığında platform sizi açılır pencereler aracılığıyla bilgilendirecektir. Örneğin, pozisyonunuz likidite edilirse ve likidasyon uyarısı özelliğini etkinleştirdiyseniz, ilgili açılır pencere bildirimi tarafınıza gönderilecektir.





Ayrıca, alım satım sayfasının sağ üst köşesinden fiyat alarmı özelliğini hızlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz.









Ayarlamak için fiyat alarmı özelliği butonuna tıklayın. Ardından, işlem çiftini, alarm türünü, alarm sıklığını ve bildirim yöntemini yapılandırabilirsiniz. Ayarladıktan sonra [Alarm Oluştur] butonuna tıklayın.









Alarmı başarıyla oluşturduktan sonra, "Alarm Listesi" bölümünden ayarladığınız işlem çiftine ait fiyat alarmını görüntüleyebilirsiniz. İstediğiniz zaman fiyat alarmının yanındaki açma kapama butonuna tıklayarak alarmı kolayca açıp kapatabilirsiniz.





Ciddi piyasa dalgalanmaları olduğunda, bu fiyat alarmını silmek isterseniz, silme işlemine devam etmek için [Toplu Sil] butonuna tıklayabilirsiniz.













MEXC Vadeli İşlemler, Mum grafiğinde doğrudan alım satım işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanıyarak limit emirlerini hızlı bir şekilde oluşturmanıza, değiştirmenize ve iptal etmenize, emirleri piyasa fiyatından kapatmanıza, TP/SL ayarlamanıza, değiştirmenize ve daha fazla özelliğe olanak tanır. Bu özellik hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi edinmek için " Mum Grafiğinde Alım Satım İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir? " başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.









Yukarıda belirtilen emirlere ilişkin özelliklere ek olarak MEXC, vadeli işlemler alım satımında size kolaylık sağlamak için çeşitli yardımcı araçlar sunar. Bu araçları tercihlerinize ve özel ihtiyaçlarınıza göre kullanabilirsiniz.









Birçok deneyimli yatırımcı, gelecekteki piyasa trendlerini tahmin etmeye yardımcı olmak için Mum grafiklerine çizgiler çizmeyi tercih eder. MEXC, kullanıcıların çeşitli profesyonel analiz türleri için hızlı bir şekilde çizgi çizmelerine olanak tanıyan çizim araçları sağlayarak kullanıcıların bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olur.





Çizim araçları hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi edinmek için " Çizim Araçları Nasıl Kullanılır? " başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.





Mum grafiği üzerinde çizgiler çizerken, [🧲] aracını kullanarak çizgilerinize tıklayabilir ve bu çizgileri otomatik olarak mum grafiğindeki en düşük veya en yüksek fiyat noktalarına yerleştirebilirsiniz. Aşağıdaki görselde örnek olarak bu aracın kullanımı gösterilmiştir.













Spot alım satıma benzer şekilde, anlık görüntü paylaşma özelliği genellikle çizim araçlarıyla birlikte kullanılır. Çizim araçlarını kullanarak gelecekteki piyasa trendleri hakkında tahminlerde bulunduktan sonra, fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isterseniz, sistemin mevcut Mum grafiği sayfanızın bir görüntüsünü oluşturması için anlık görüntü butonuna tıklayarak analizinizi paylaşmanızı kolaylaştırabilirsiniz.









Ayrıca, en altta yer alan Pozisyon Geçmişi bölümünde "Gerçekleşmiş PNL" sütununda yer alan paylaş butonuna tıklayarak PNL durumunuzu sosyal medyada kolayca paylaşabilir veya yerel olarak kaydedebilirsiniz.













Çoklu grafik ekranı, piyasa izleme ve çoklu token alım satımında verimliliği artırmaya yardımcı olabilir. Bu özellik hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi edinmek için " Vadeli İşlemler Mum Grafiği Düzeni Nasıl Değiştirilir? " başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.









MEXC platformu vadeli işlemler alım satım sayfası için üç tür sayfa düzeni seçeneği sunar: Profesyonel (Sağ), Profesyonel (Sol) ve Yatay. Ayarlara erişmek için vadeli işlemler alım satım sayfasının sağ üst köşesinde bulunan [⚙️] butonuna tıklayabilirsiniz.





Ayrıca, MEXC vadeli işlemler alım satım sayfasındaki farklı bölümlerin boyutları ayarlanabilir. Tercihlerinize göre, sağ alt köşedeki [⌟] butonuna basılı tutarak ve ideal boyuta gelene kadar sürükleyerek tercih ettiğiniz bölümün boyutunu ayarlayabilirsiniz.









5.5 Emir Geçmişi Gösterimi





Alım satım sayfasının altındaki "Emir Geçmişi" bölümüne ek olarak, mum grafiği sayfası artık geçmiş emirlerin görüntülenmesini desteklemektedir. Şu anda yalnızca son 100 emre kadar görüntüleme yapılabilmektedir.





Mum grafiği sayfasında, kısayol menüsünü görüntülemek için sağ tıklayın, ardından [Ekran Ayarları] seçeneğine ve "Emir Geçmişi" seçeneğine tıklayın. Böylece, mum grafiğinde satış emirlerini gösteren kırmızı oklar ve alış emirlerini gösteren yeşil okları görüntüleyebileceksiniz. Bu oklar geçmiş emirlerinizi temsil eder.









Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi imlecinizi herhangi bir okun üzerine getirin. Örneğin, aşağı doğru kırmızı bir okun üzerine getirdiğinizde, bu satış emri için ortalama fiyat bilgisi görüntülenecektir. Emir tarihi, miktarı, fiyatı ve işlem ücretleri gibi bilgileri görüntülemek için [Daha Fazla] seçeneğine tıklayabilirsiniz.





Benzer şekilde, yeşil bir yukarı ok üzerine gelindiğinde, bu satın alma emri için ortalama fiyat bilgisi görüntülenecektir. Emir tarihi, miktarı, fiyatı ve işlem ücretleri gibi bilgileri görüntülemek için [Daha Fazla] seçeneğine tıklayabilirsiniz.









Yukarıda belirtilen vadeli işlemler alım satımındaki yardımcı özelliklere ek olarak MEXC, düşük işlem ücretleri, güçlü derinliğe sahip adil alım satım, yüksek güvenlik ile istikrar ve esnek işlem kuralları gibi kullanıcıları MEXC platformunda alım satım yapmaya teşvik eden birçok önemli avantaja sahiptir.



