Spot Alım Satım Sayfasında Yaygın Olarak Kullanılan Ek Özellikler





Temel alım satım özelliklerine ek olarak, MEXC'nin spot alım satım sayfası, spot alım satım işlemlerinde size etkili bir şekilde yardımcı olmak için çeşitli yardımcı özellikler sunar.





Websitesiyle karşılaştırıldığında uygulama sürümü, boyut gibi faktörler nedeniyle çok sayıda kapsamlı yardımcı özellik sunamayabilir. Bu içerik, bu ek özellikleri göstermek için websitesini örnek olarak kullanacaktır.





Resmi MEXC websitesine giriş yapın. Spot alım satım sayfasında, sağ üst köşede bulunan [⚙️] butonuna tıklayarak, emir verme ve daha pek çok yardımcı özelliği etkinleştirebileceğiniz ayarlar sayfasına gidin.













Emir onayı özelliği, emir verme aşamasında emirlerinizi gözden geçirmenize ve onaylamanıza yardımcı olarak giriş hataları ve diğer faktörlerden kaynaklanabilecek olası kayıpları önler. Ayarlar sayfasına erişmek için [⚙️] butonuna tıklayın, ardından bu özelliği açmak için "Emir Onayı" seçeneğinin sağındaki geçişe tıklayın ve ayarı etkinleştirmek için bu özelliğin uygulanmasını istediğiniz emir türlerini seçin.









Örnek olarak limit emri verme sürecini ele alalım:





Limit emir türünü seçmek için [Limit] seçeneğine tıklayın ve 2$ seviyesinden 500 MX satın almak için limit emir verin. [MX Al] seçeneğine tıkladıktan sonra, "Emir Onayı" penceresi görüntülenecektir. İşlem çifti, tür/yön, fiyat, miktar ve toplam tutar dahil olmak üzere verilen limit emrin ayrıntılarını inceleyebilirsiniz. Tüm bilgilerin doğru olduğunu kontrol ettikten sonra, emri vermek için [Onayla] butonuna tıklayın.













Emir onayı özelliğine benzer şekilde, büyük emir onayı özelliği de tek bir büyük işlemde dikkatsizlikten kaynaklanabilecek olası varlık kayıplarını önlemek için tasarlanmıştır. Emri resmi olarak vermeden önce, bu özellik verilen emri iki kez kontrol etmenizi sağlar. Kendi eşik tutarınızı belirleyebilirsiniz ve emir tutarı, belirlediğiniz eşikten büyük veya eşit olduğunda, büyük emir onayı özelliği etkinleştirilir. Aksi takdirde, bu özellik etkinleştirilmez.









Benzer şekilde, örnek olarak limit emri verme sürecini ele alalım. Bu örnekte, büyük emir onaylama özelliği için eşik tutarı 1.000 USDT olarak ayarlanmıştır.





Limit emir türünü seçmek için [Limit] seçeneğine tıklayın ve 2$ seviyesinden 600 MX satın almak için limit emir verin. [MX Al] seçeneğine tıkladıktan sonra, "Büyük Emir Onayı" penceresi açılacak ve turuncu renkte bir uyarı mesajıyla karşılaşacaksınız.





"Büyük Emir Onayı" penceresinde, işlem çifti, tür/yön, fiyat, miktar ve toplam tutar dahil olmak üzere verilen limit emrin ayrıntılarını inceleyebilirsiniz. Tüm bilgilerin doğru olduğunu kontrol ettikten sonra, emri vermek için [Onayla] butonuna tıklayın. Bilgiler doğru değilse, emri iptal etmek için [İptal Et] butonuna tıklayın.













Piyasa emri, kullanıcıların mevcut piyasa fiyatından hızlı bir şekilde alım satım yapmasına olanak tanıyan bir emir türüdür. Bazen, piyasadaki ciddi dalgalanmalar nedeniyle piyasa emriniz yalnızca kısmen işleme alınabilir. "Piyasa Emri Tamamen İşleme Alınamadı Açılır Penceresi" özelliğini etkinleştirdiyseniz, piyasa emriniz tamamen işleme alınamadığında bir açılır pencere bildirimi alırsınız.









Emir bildirim özelliğini etkinleştirdiyseniz, emriniz işleme alındığında sistem bir uyarı sesi verir ve sayfanın sağ alt köşesinde emrin başarılı olduğunu belirten bir mesaj görüntülenir. "Bildirim Mesajı" veya "Ses" seçeneklerini işaretleyerek tercih ettiğiniz bildirim yöntemini ayarlayabilirsiniz.









MEXC platformunda, spot alım satım sayfasının alt kısmında yer alan "Varlıklar" bölümünde, tuttuğunuz çeşitli token türlerinin PNL verilerini görüntüleyebilirsiniz. Bu özellik, mevcut genel PNL değerinizin yanı sıra sahip olduğunuz farklı token türlerinin PNL değerinin açık bir şekilde görüntülenmesini sağlar.





Tamamen MEXC platformundan satın alınan tokenler için, platform ortalama alış fiyatınızı hesaplar ve pozisyonlarınızın mevcut PNL değeri hakkında bilgi verir. Ancak, tokenleriniz kısmen veya tamamen diğer platformlardan MEXC'ye çekildiyse, pozisyonlarınızın mevcut PNL değerini görüntülemeden önce "Ort. Alış Fiyatı" değerini manuel olarak düzenleyebilir ve ayarlayabilirsiniz.













Yukarıda belirtilen emirlere ilişkin özelliklere ek olarak, MEXC spot alım satım işlemlerinizde size yardımcı olacak çeşitli yardımcı araçlar sunmaktadır. Bu araçları tercihlerinize ve özel ihtiyaçlarınıza göre kullanabilirsiniz.









Çoğu deneyimli yatırımcı, gelecekteki piyasa trendlerini tahmin etmeye yardımcı olması için mum grafiklerine çizgiler çizmeyi tercih eder. MEXC, kullanıcıların çeşitli profesyonel analiz türleri için hızlı bir şekilde çizgi çizmelerine olanak tanıyan çizim araçları sağlayarak kullanıcıların bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olur.





Çizim araçları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, " Çizim Araçları Nasıl Kullanılır? " başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.









Ekran görüntüsü paylaşım özelliği genellikle çizim araçlarıyla birlikte kullanılır. Çizim araçlarını kullanarak gelecekteki piyasa trendleri hakkında tahminler yaptıktan sonra, düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isterseniz, sistemin mevcut mum grafiği sayfanızın bir görüntüsünü oluşturması için ekran görüntüsü butonuna tıklayabilir ve analizinizi paylaşabilirsiniz.













Çoklu grafik ekranı, çeşitli tokenlerin piyasa takibinde ve alım satım sürecinde verimliliği artırmaya yardımcı olabilir. Şu anda MEXC spot alım satım, yalnızca TradingView modunda çoklu grafik ekranı özelliğini desteklemektedir. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz " Vadeli İşlemler Mum Grafiği Düzeni Nasıl Değiştirilir? " başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.









MEXC spot alım satım, standart, yatay ve dikey olmak üzere üç tür sayfa düzeni seçeneği sunar. Alım satım sayfasının sağ üst köşesindeki [⚙️] butonuna tıklayarak tercihlerineze göre bu seçenekler arasında geçiş yapabilirsiniz.









Spot alım satım sayfasında sunulan yardımcı özellikler öncelikle alım satım verimliliğinizi artırmayı ve önemli bilgileri gözden kaçırmamanızı sağlamayı amaçlamaktadır. Günlük alım satım faaliyetleriniz esnasında, alım satım alışkanlıklarınıza uygun olan ve daha verimli alım satım yapmanıza yardımcı olan özellikleri bulmak için bu özellikleri deneyebilirsiniz.





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