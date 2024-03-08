MX Bölgesi Şubat Ayı Etkinlik Raporu





Bu ay, tüm kripto para piyasası bir önceki aydaki olumlu trendini sürdürdü ve Bitcoin'in öncülüğünde birçok token istikrarlı bir büyüme göstererek boğa piyasasının yaklaştığını gösterdi. Bitcoin'in halving etkinliği ve Ethereum Constantinople yükseltmesi yaklaşırken, kendilerini stratejik olarak konumlandıran yatırımcılar bu yükseliş trendinden faydalanmaktadır. Kısa vadeli alım satım konusunda yetenekli kullanıcılar için, Şubat ayında gözlemlenen fiyat artışında önemli bir kâr potansiyeli bulunmaktadır.





MX token fiyatı bu ay göreceli olarak sabit kaldı ve 2,8$ civarında dalgalı bir seyir izledi. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerinden yararlanmak için MEXC'de spot ve vadeli işlem alım yapın. MX Token sahibi olmak yalnızca fiyat artışlarından kâr elde etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda özel aylık etkinliklere katılarak ücretsiz airdrop kazanmanıza olanak tanır. " MX Sahipleri için En İyi 3 Avantaj " başlıklı içeriğimizi inceleyerek MX tutmanın avantajları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.









2024 Şubat ayında MEXC platformu, 1 Launchpad etkinliği ve 198 Kickstarter etkinliği olmak üzere toplam 199 airdrop etkinliği düzenledi. Airdrop etkinlikleri için 11,01 milyon doların üzerinde ödül dağıtıldı ve %102 oranında bir APY elde edildi. 2024'ün ilk iki ayında, 2023 yılı boyunca düzenlenen toplam airdrop etkinliklerinin yaklaşık üçte biri olan toplam 400 airdrop etkinliği düzenlendi.





MEXC tarafından elde edilen istatistiksel verilere göre, Şubat ayında dağıtılan 199 airdrop ödülü arasında ilk üç token %500'ün üzerinde fiyat artışı sergiledi. En yüksek fiyat artışı, %1414,34 gibi etkileyici bir oranda yükselen ICNX token oldu. FACT token, %845,56 oranında fiyat artışıyla ikinci sıraya yerleşti. En yüksek fiyat artışına sahip ilk 10 token arasında, tüm tokenler %150'nin üzerinde bir artış sergiledi.





Proje Adı Airdrop Tarihi (MX Taahhüt Tarihi) Fiyat Artış Yüzdesi (29 Şubat İtibarıyla) ICNX 9 Şubat 2024 %1414,34 FACT 13 Şubat 2024 %845,56 HARAMBE 2 Şubat 2024 %506,31 PKT 7 Şubat 2024 %353,30 INSCRIBE 21 Şubat 2024 %294,30 LOCK 6 Şubat 2024 %257,53 MTVT 20 Şubat 2024 %239,75 VR 5 Şubat 2024 %215,73 VITE 1 Şubat 2024 %203,00 ANDR 22 Şubat 2024 %197,24









Launchpad ve Kickstarter, MX sahipleri için özel olarak düzenlenen ücretsiz airdrop etkinlikleridir. Eğer MX tutuyorsanız, Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine katılmak için art arda en az 30 gün boyunca en az 1.000 MX tutmanız gerekir.





Resmi MEXC websitesi ana sayfasının gezinme çubuğundan [Spot] seçeneğine tıklayın. Bu sekmeden, Launchpad ve Kickstarter etkinliklerine ulaşabilirsiniz.













Henüz MX tutmuyorsanız ve ücretsiz airdrop etkinliklerine katılmak istiyorsanız, MEXC platformunda MX token satın almanız ve bunları belirli bir süre boyunca elinizde tutmanız gerekir. Bu koşulları yerine getirdiğinizde, etkinliklere katılmaya başlayabilirsiniz. MX token satın alma hakkında daha fazla bilgi için " 1 Dakikada MX Satın Alın " başlıklı içeriğimizi inceleyebilir ve ilgili adımları takip ederek MX satın alabilirsiniz.





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