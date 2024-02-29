Vadeli İşlemler Mum Grafiği Düzeni Nasıl Değiştirilir?









Kripto para birimine yatırım yapmak genellikle birden fazla tokeni takip etmeyi gerektirir. Günlük alım satım sürecinde, genellikle farklı tokenlerin farklı zaman dilimlerindeki eğilimlerini gözlemleme ve farklı tokenleri karşılaştırma ihtiyacı duyulur. MEXC Vadeli İşlemler, kullanıcılara alım satım kolaylığı sağlamak amacıyla, aynı anda birden fazla Mum grafiğinin tek bir ekranda görüntülemesine olanak tanıyan çoklu mum grafiği özelliğini kullanıma sunmuştur.













MEXC Vadeli İşlemler şu anda kullanıcıların aynı ekranda 4 grafiğe kadar görüntülemesine olanak tanıyor ve farklı sayıda grafik için çeşitli düzen seçenekleri sunuyor. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre tercih ettikleri düzeni seçebilirler.





Çoklu grafik ekranı ile kullanıcılar yalnızca Mum grafiklerinde birden fazla tokenin trendlerini aynı anda görüntülemekle kalmaz, aynı zamanda aynı tokenin farklı zaman dilimlerindeki piyasa trendlerini de gözlemleyerek sık sık geçiş ve ayarlama yapma ihtiyacını ortadan kaldırır, böylece izleme verimliliğini artırır.









Aynı ekranda farklı tokenlere ait birden fazla Mum grafiği görüntülenirken, kullanıcılar emir panelinde ilgili tokenler için emir vermek üzere farklı pencerelere tıklayabilirler. Bu, eski sayfa değiştirme yöntemine kıyasla zamandan tasarruf sağlar ve özellikle sık meydana gelen piyasa dalgalanmaları sırasında avantaj sağlayarak alım satım verimliliğini artırır.





Mum Grafiğinde Alım Satım İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir? Çoklu grafik özelliğini kullanırken, doğrudan Mum grafiği üzerinde hızlı bir şekilde alım satım işlemleri gerçekleştiremeyeceğinizi lütfen unutmayın. Mum grafiğinde alım satım işlemlerini hızlı bir şekilde nasıl gerçekleştirebileceğiniz hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi edinmek için "" başlıklı içeriğe göz atabilirsiniz.









Kullanıcılar ayrıca çoklu grafik ekranının her bir penceresini Mum grafiği görünümü, indikatör ekranları, çizim çizgileri vb. dahil olmak üzere tercihlerine göre özelleştirebilirler.









Şu anda, çoklu grafik ekranı özelliği yalnızca websitesinde kullanıma sunulmuştur. Websitesinde, USDT-M vadeli işlemlerini kullanarak bu özelliği sizlere tanıtacağız.









Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Üst menü çubuğunda bulunan [Vadeli İşlemler] sekmesine tıklayın ve [USDT-M Sürekli Vadeli İşlemleri] sayfasına gidin.









Vadeli işlemler sayfasında, Mum grafiğinin sağ üst köşesinde bulunan pencere simgesine tıklayın. Tercih ettiğiniz çoklu grafik ekran seçeneğini seçin. Burada, 4'lü pencere seçeneğini [⊞] simgesine tıklayarak göstereceğiz.









[⊞] simgesine tıkladıktan sonra, Mum grafikleri 4'lü pencere düzenine geçecektir. Pencereleri çok küçük bulursanız, tam ekran görüntüsüne geçmek için Mum grafiğinin sağ üst köşesinde bulunan genişlet simgesine tıklayabilirsiniz.













Çoklu grafik ekranını ayarladıktan sonra, değiştirmek istediğiniz pencereye tıklayın. Ardından, sol üst köşede bulunan tokenin yanındaki [▼] butonuna tıklayarak görüntülemek istediğiniz tokeni seçin. Aşağıdaki animasyonda gösterildiği gibi, ikinci pencereyi BTC USDT sürekli vadeli işlemlerini görüntüleyecek şekilde ayarladık.









Açılır menüde istediğiniz tokeni bulamazsanız, arama özelliğini kullanarak ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki animasyonda gösterildiği gibi, arama özelliğini kullanarak EOS USDT sürekli vadeli işlemlerini görüntülemek için üçüncü pencereyi ayarladık.









Favoriler listenizden vadeli işlem çiftleri eklemek isterseniz, üst menü çubuğunun altında bulunan hızlı görünüm alanını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki animasyonda gösterildiği gibi, dördüncü pencereyi ETH USDT sürekli vadeli işlemlerini görüntüleyecek şekilde ayarladık.













Alım satım yapmak istediğiniz vadeli işlem çiftinin penceresine tıkladıktan sonra sağ tarafta bulunan emir paneli otomatik olarak ayarlanacaktır.





Aşağıdaki görselde gösterildiği gibi, dördüncü pencerede ETH USDT sürekli vadeli işlemlerini seçtik ve sağ tarafta bulunan emir panelini ETH'ye göre ayarladık. Marjin modunu, kaldıracı ve miktarı seçtikten sonra, long veya short seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.













Alım satımda olduğu gibi, bir pencere seçtiğinizde, bu pencere için Mum grafiği süresini, Mum grafiği görünümünü, indikatörleri, fiyat seçeneklerini (son fiyat, endeks fiyatı, adil fiyat), çizim araçlarını vb. ayarlayabilirsiniz.





Aşağıdaki animasyonda gösterildiği gibi, BTC USDT vadeli işlemleri için ikinci pencereyi seçtik ve Mum grafiği görünümünü dolu mumdan boş muma değiştirdik.









Ardından, aşağıdaki animasyonda gösterildiği gibi, EOS USDT vadeli işlemleri için üçüncü pencereyi seçtik. Çizim aracını açmak için Mum grafiğinin sol tarafında bulunan ok simgesine tıkladık ve çizim aracını gizlemek için ok simgesine tekrar tıkladık. Mum grafiğinde, çizgiler çizmek için çizim aracını kullanabilirsiniz.





Çizim özelliği hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi edinmek için " Çizim Araçları Nasıl Kullanılır? (Orijinal Mum Grafiği )" başlıklı içeriğe göz atabilirsiniz. Bu içeriğimizde bu konuya değinmeyeceğiz.









MEXC'nin çoklu grafik ekran özelliği sadece Temel mod Mum grafikleri için değil, aynı zamanda spot ve vadeli işlemler için TradingView modu üzerinde de kullanılabilir. TradingView modundaki ayarlama yöntemi Temel mod ile aynıdır. Dilediğiniz gibi keşfedebilirsiniz.



