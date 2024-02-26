Spot Beyanı Nasıl Kullanılır?









MEXC platformu, kullanıcıların geçmiş spot işlemlerini gözden geçirmelerine yardımcı olmak ve gelecekteki yatırım kararları için veri desteği sağlamak amacıyla spot beyanı özelliğini sunar. Ayrıca, MEXC Vadeli İşlemleri de vadeli işlemler beyanı özelliğine sahiptir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için " Vadeli İşlemler Beyanı Nasıl Kullanılır? " başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.









Spot beyanı, MEXC platformunda spot alım satım sırasında kullanıcılar tarafından oluşturulan işlem detaylarını kaydeder. Spot beyanında, kişisel işlem ayrıntılarınızı spot alım satım, yatırma/çekme/transfer kayıtları, varlık transferi, etkinlikler/birikimler vb. gibi farklı kategorilerde sorgulayabilir ve dışa aktarabilirsiniz. Bu, kişisel varlıklarınızı kontrol etmenize, yönetmenize ve sonraki yatırımlarınız için makul planlar yapmanıza etkili bir şekilde yardımcı olabilir.





Spot Beyanı ile Spot Emirler arasındaki fark: (Resmi MEXC websitesinde ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan [Emirler] - [Spot Emirler] seçeneklerine tıklayın.)





1.1 Farklı Kayıt Kapsamı





Spot emirler temel olarak açık emirler, emir geçmişi ve işlem geçmişi dahil olmak üzere spot alım satım faaliyetlerini kaydeder. Buna karşılık, spot beyanı sadece spot alım satım kayıtlarını içermez, aynı zamanda yatırma/çekme/transfer kayıtları, varlık transferi, etkinlikler/birikimler, düşük bakiyeyi MX'e dönüştürme ve diğer spot işlem kayıtlarını da kapsar.





1.2 Farklı Emir Durumu Kayıtları





Spot hesap beyanında yer alan işlem kayıtlarının tamamı tamamlanmış iken, spot emirlerde devam eden spot emir kayıtları yani açık emirler yer alır. Ayrıca, spot emirlerde emir geçmişi, iptal edilen emirlerin kayıtlarını da içerir.





1.3 Farklı Spot Alım Satım Kayıt Kapsamı





Hem spot beyanı hem de spot emirler, spot alım satım geçmiş işlem kayıtlarını kaydeder. Aradaki fark, spot emirlerin yalnızca aldığınız veya sattığınız tokenlerin türünü ve miktarını kaydetmesi, spot beyanının ise işlem çiftinin ilgili miktarını ve söz konusu işlem için uygulanan işlem ücretlerini içermesidir.

















Spot beyanı, spot işlemlerle ilgili tamamlanmış tüm işlem kayıtlarını kaydeder. Spot beyanı aracılığıyla ilgili işlem kayıtlarına hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.









Spot beyanı, ilgili işlem kayıtlarını hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olmak için iki aşamalı filtreleme sağlar.





Spot Alım Satım, Yatırma / Çekme / Transfer, Varlık Transferi, Etkinlikler / Birikimler, Düşük Bakiyeyi MX'e Dönüştürme ve Diğer dahil olmak üzere birinci aşamada birbirinden farklı işlem filtreleme türlerini seçebilirsiniz. Birinci aşamada yaptığınız filtrelemenin ardından, aradığınız işlem kayıtlarını tam olarak bulmak için Kripto, İşlem Türü, Yön ve Tarih gibi seçenekleri belirleyerek ikincil filtreleme de yapabilirsiniz.





Spot beyanı, kayıtları yerel cihazınıza aktarmanıza ve düzenlemenize olanak tanır.













Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Ardından, sağ üst köşede bulunan [Cüzdan] sekmesine tıklayın ve [Spot] seçeneğini seçin.









İlgili sayfaya girmek için sağ tarafta bulunan [Spot Beyanı] seçeneğine tıklayın.









Spot beyanı sayfasında, spot ile ilgili tüm işlem kayıtlarınızı görüntüleyebilirsiniz.





Bu kayıtlar [Spot Alım Satım], [Yatırma / Çekme / Transfer], [Varlık Transferi], [Etkinlikler / Birikimler], [Düşük Bakiyeyi MX'e Dönüştürme] ve [Diğer] gibi farklı türlere ayrılmıştır. İlgili işlem kayıtlarını farklı kategoriler altında görüntüleyebilirsiniz.





Ayrıca, aradığınız belirli işlem kayıtlarını bulmak için [Kripto], [İşlem Türü], [Yön] ve [Tarih] gibi seçenekleri belirleyerek aramanızı daha da özelleştirebilirsiniz.









Örnek olarak [Yatırma/Çekme/Transfer] kategorisini ele alalım.





Mevcut sayfa, 30 Ocak ile 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırma ve çekme işlemleri (yatırma, çekme, transfer işlem ücretleri dahil) hakkında ilgili tüm kripto işlemlerinin bir özetini görüntüler ve tüm gelir ve gider işlemlerini içerir.





Son 30 güne ait yatırma ve çekme kayıtlarını görüntülemek için tarih aralığını seçebilirsiniz. Ayrıca, daha uzun bir tarih aralığındaki kayıtları görüntülemek istiyorsanız, sağ tarafta bulunan "Ayrıntıları Görüntüle >" butonuna tıklayabilirsiniz.









Spot hesap beyanını dışa aktarmak için sağ tarafta bulunan [Dışa Aktar] butonuna tıklayın. Ardından, [İşlem Türü], [Kripto], [Yön] ve [Tarih] seçeneklerini belirleyin. Dosyaları Şifrele kutucuğu üzerinde işaretleme yaparak dışa aktarmak istediğiniz dosyanın şifrelenip şifrelenmeyeceğini seçin ve ardından [Oluştur] butonuna tıklayın.





Kayıt oluşturulduktan sonra, spot hesap beyanını dışa aktar sayfasını aşağı kaydırın. Dosyayı yerel olarak kaydetmek için [Başvuru Geçmişi] bölümünün altındaki [İndir] seçeneğine tıklayın.













MEXC uygulamasında sağ alt tarafta bulunan [Cüzdan] seçeneğine dokunun. Ardından, [Spot] sayfasını seçin ve sağ üst köşede bulunan not defteri simgesine dokunun. Spot geçmişi sayfasında, [Filtrele] seçeneğine dokunarak spot beyanı için filtreleme penceresini açın.





[Beyan Türleri] bölümünün altında [Spot Alım Satım], [Yatırma/Çekme/Transfer], [Varlık Transferi], [Etkinlikler/Birikimler], [Düşük Bakiyeyi MX'e Dönüştürme] ve [Diğer] gibi farklı türlere göre spot beyan kayıtlarını arayabilirsiniz.





İhtiyacınız olan belirli işlem kayıtlarını bulmak için [Kripto], [İşlem Türü], [Yön] ve [Tarih] gibi seçenekleri belirleyerek aramanızı daha da özelleştirebilirsiniz.









Websitesinden farklı olarak, spot alım satım işlem kayıtlarını uygulama üzerinden dışa aktarırken, rapor oluşturulduktan sonra bir e-posta veya kısa mesaj ile bilgilendirilirsiniz.





Örnek olarak e-postayı ele alırsak, MEXC uygulamasının spot beyanı sayfasında, sağ üst köşede bulunan dışa aktar butonuna dokunun ve ardından [Bana E-posta Gönder] seçeneğini seçin. Oluşturulan spot beyanınız hesabınıza bağlı e-posta adresine gönderilecektir.









Spot beyanının indirilmesi ve dışa aktarılması için aylık bir limit olduğunu lütfen unutmayın. Aylık kalan limit hakkınızı Spot Beyanını Dışa Aktar sayfası üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Sık işlemlerden kaçınmak için lütfen dışa aktarımlarınızı özel ihtiyaçlarınıza göre makul bir şekilde düzenleyin.





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