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MX Bölgesi Ocak Ayı Etkinlik Raporu

#MX
#Temel Kavramlar
2024.02.23 MEXC
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Geçtiğimiz ay Bitcoin ve Ethereum fiyatları sürekli artarak genel kripto para piyasasında bir yükselişe öncülük etti. MX'in fiyatı, dalgalanmaların etkisiyle 3,1 doları aştı. Buna ek olarak MEXC ekibi, 2023'ün 4. çeyreğinde geri satın alınan ve yakılan MX miktarını açıkladı ve dolaşımdaki MX token arzını 100 milyonda tuttu. Daha ayrıntılı bilgi için şu duyuruyu inceleyebilirsiniz.

MX Token sahibi olmak yalnızca fiyat artışlarından kâr elde etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda özel aylık etkinliklere katılarak kullanıcıların ücretsiz airdrop etkinliklerine katılmasına olanak tanır. "MX Sahipleri için En İyi 3 Avantaj" başlıklı içeriğimizi inceleyerek MX tutmanın avantajları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

1. MX Bölgesi Ocak Ayı Etkinlik Raporu


2024 Ocak ayında MEXC platformu, 2 Launchpad etkinliği ve 199 Kickstarter etkinliği dahil olmak üzere toplamda 201 airdrop etkinliği düzenledi. Bu etkinlikler aracılığıyla 12,9 milyon doların üzerinde ödül dağıtıldı ve %98'e varan oldukça yüksek bir APY elde edildi.

MEXC platformundan edinilen veri istatistiklerine göre, 201 airdrop ödülü arasında ilk üç token %300'ün üzerinde fiyat artışı yakalarken, en yüksek artış %386,8 ile DGI tokende görüldü. Fiyat artışı açısından ilk 10 token arasında, tüm tokenler %100'ün üzerinde fiyat artışı performansı gösterdi, ilk beş token ise %300'ün üzerinde artış yakaladı.

2024 Ocak Ayında En Yüksek Kaliteli 10 Token

Proje Adı
Airdrop Tarihi
(MX Taahhüt Tarihi)
Fiyat Artış Yüzdesi
(31 Ocak İtibarıyla)
DGI
24 Ocak 2024
%386,80
VPR
4 Ocak 2024
%375,29
CELL
30 Ocak 2024
%369,50
CAU
16 Ocak 2024
%278,87
KLS
31 Ocak 2024
%213,80
APEX
10 Ocak 2024
%199,71
PYI
31 Ocak 2024
%196,50
ORAIX
29 Ocak 2024
%161,40
KITTY
30 Ocak 2024
%157,44
DUEL
12 Ocak 2024
%147,88

2. Token Airdrop Etkinliklerine Nasıl Katılabilirim?


Launchpad ve Kickstarter, MX sahipleri için özel olarak düzenlenen ücretsiz airdrop etkinlikleridir. Eğer MX tutuyorsanız, Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine katılmak için art arda en az 30 gün boyunca en az 1.000 MX tutmanız gerekir.

Resmi MEXC websitesi ana sayfasında gezinme çubuğundan [Spot] seçeneğine tıklayın. Bu sekmeden, Launchpad ve Kickstarter etkinliklerine ulaşabilirsiniz.


3. Nasıl MX Satın Alabilirsiniz?


Henüz MX tutmuyorsanız ve ücretsiz airdrop etkinliklerine katılmak istiyorsanız, MEXC platformunda MX token satın almanız ve bunları belirli bir süre boyunca elinizde tutmanız gerekir. Bu koşulları yerine getirdiğinizde, etkinliklere katılmaya başlayabilirsiniz. MX token satın alma hakkında daha fazla bilgi için "1 Dakikada MX Satın Alın" başlıklı içeriğimizi inceleyebilir ve ilgili adımları takip ederek MX satın alabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırımlarınızı dikkatli bir şekilde yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.


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