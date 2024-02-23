MX Bölgesi Ocak Ayı Etkinlik Raporu





Geçtiğimiz ay Bitcoin ve Ethereum fiyatları sürekli artarak genel kripto para piyasasında bir yükselişe öncülük etti. MX'in fiyatı, dalgalanmaların etkisiyle 3,1 doları aştı. Buna ek olarak MEXC ekibi, 2023'ün 4. çeyreğinde geri satın alınan ve yakılan MX miktarını açıkladı ve dolaşımdaki MX token arzını 100 milyonda tuttu. Daha ayrıntılı bilgi için şu duyuruyu inceleyebilirsiniz.





MX Token sahibi olmak yalnızca fiyat artışlarından kâr elde etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda özel aylık etkinliklere katılarak kullanıcıların ücretsiz airdrop etkinliklerine katılmasına olanak tanır. " MX Sahipleri için En İyi 3 Avantaj " başlıklı içeriğimizi inceleyerek MX tutmanın avantajları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.









2024 Ocak ayında MEXC platformu, 2 Launchpad etkinliği ve 199 Kickstarter etkinliği dahil olmak üzere toplamda 201 airdrop etkinliği düzenledi. Bu etkinlikler aracılığıyla 12,9 milyon doların üzerinde ödül dağıtıldı ve %98'e varan oldukça yüksek bir APY elde edildi.





MEXC platformundan edinilen veri istatistiklerine göre, 201 airdrop ödülü arasında ilk üç token %300'ün üzerinde fiyat artışı yakalarken, en yüksek artış %386,8 ile DGI tokende görüldü. Fiyat artışı açısından ilk 10 token arasında, tüm tokenler %100'ün üzerinde fiyat artışı performansı gösterdi, ilk beş token ise %300'ün üzerinde artış yakaladı.





Proje Adı Airdrop Tarihi (MX Taahhüt Tarihi) Fiyat Artış Yüzdesi (31 Ocak İtibarıyla) DGI 24 Ocak 2024 %386,80 VPR 4 Ocak 2024 %375,29 CELL 30 Ocak 2024 %369,50 CAU 16 Ocak 2024 %278,87 KLS 31 Ocak 2024 %213,80 APEX 10 Ocak 2024 %199,71 PYI 31 Ocak 2024 %196,50 ORAIX 29 Ocak 2024 %161,40 KITTY 30 Ocak 2024 %157,44 DUEL 12 Ocak 2024 %147,88









Launchpad ve Kickstarter, MX sahipleri için özel olarak düzenlenen ücretsiz airdrop etkinlikleridir. Eğer MX tutuyorsanız, Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine katılmak için art arda en az 30 gün boyunca en az 1.000 MX tutmanız gerekir.





Resmi MEXC websitesi ana sayfasında gezinme çubuğundan [Spot] seçeneğine tıklayın. Bu sekmeden, Launchpad ve Kickstarter etkinliklerine ulaşabilirsiniz.













1 Dakikada MX Satın Alın " başlıklı içeriğimizi inceleyebilir ve ilgili adımları takip ederek MX satın alabilirsiniz. Henüz MX tutmuyorsanız ve ücretsiz airdrop etkinliklerine katılmak istiyorsanız, MEXC platformunda MX token satın almanız ve bunları belirli bir süre boyunca elinizde tutmanız gerekir. Bu koşulları yerine getirdiğinizde, etkinliklere katılmaya başlayabilirsiniz. MX token satın alma hakkında daha fazla bilgi için "" başlıklı içeriğimizi inceleyebilir ve ilgili adımları takip ederek MX satın alabilirsiniz.



