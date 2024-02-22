Vadeli İşlem Çifti Nasıl Seçilir?

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olan MEXC, kullanıcılara yüksek kaliteli yatırım seçenekleri sunmayı amaçlamaktadır. Çok çeşitli vadeli işlem seçenekleri göz önüne alındığında, yeni başlayan kullanıcılar uygun yatırım hedeflerini seçmekte zorlanabilirler. Bu içerik, MEXC kullanıcılarına doğru vadeli işlem çiftlerini seçmelerine yardımcı olacak bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.









Alım satım davranışı açısından bakıldığında, vadeli işlem yatırımcıları genel olarak "trend yatırımcıları" ve "günlük yatırımcılar" olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Özünde, birincisi uzun vadeli kârlılığa daha fazla önem vererek daha fazla kâr potansiyeli için zaman aralığını değiştirmeye çalışırken, ikincisi kısa vadeli kârlara daha fazla odaklanır, hızlı kâr elde etmeyi ve kazançları güvence altına almayı amaçlar. Trend yatırımcıları uzun vadeli trendleri yakalamayı umar ve günlük alım satım peşinde değildir, genellikle tek bir varlıkta birkaç gün boyunca, haftalarca ve hatta aylarca pozisyonlarını tutarlar. Öte yandan, günlük alım satım yapanlar genellikle tek bir alım satım günü içinde işlemlerini tamamlarlar. Bu nedenle, trend alım satımı uzun vadeli yatırımlar için uygunken, günlük alım satım kısa vadeli yatırımlar için daha uygundur.





MEXC vadeli işlemler platformu, bu iki tür yatırımcıya uygun vadeli işlem çiftleri sunmaktadır. Likidite verilerinde lider olan BTC/USDT ve ETH/USDT vadeli işlem çiftleri, 2024 yılının başından bu yana oldukça olumlu yükseliş eğilimleri göstermiştir.









Piyasa üzerinde önemli bir etkiye sahip olan tokenleri içeren vadeli işlem çiftlerine ek olarak, kripto para ekosisteminin kapsamlı ve çeşitlendirilmiş ortamı, gelecek vaat eden birçok kripto para birimini de içermektedir. Bu varlıklardan bazıları, blok zinciri alanındaki teknolojik yenilikler aracılığıyla henüz keşfedilmemiş değerler barındırmakta ve değer kazanımı için doğal hızlandırıcı faktörler oluşturmaktadır. Bununla birlikte, ilk listeleme aşamasında, gelecek vaat eden kriptoların fiyatları piyasa hassasiyetinden ve belirli gelişmelerden etkilenebilir. Aynı zamanda, öne çıkan vadeli işlem çiftlerinin fiyatlarındaki yatay hareket dönemlerinde, bu tür kripto birimlerini içeren vadeli işlemlerin gün içi trendlerinin sapma olasılığı vardır. Bu nedenle, yatırımcılar için bu kârlı ancak yüksek riskli bir yatırım yöntemidir. Örneğin, yeni bir vadeli işlem çifti olan STRK/USDT, bir gün içinde %5'in üzerinde bir kâr payı sunabilir.













Vadeli işlem alım satımının avantajlarından biri de kaldıraç işlevidir. MEXC'de kullanıcılar farklı maksimum kaldıraç çarpanlarıyla vadeli işlem yapabilirler. Kaldıraç çarpanlarının hem kârları hem de riskleri artırdığını belirtmek gerekir. Bu nedenle, MEXC kullanıcılarının karşılayabilecekleri maksimum düşüşe bağlı olarak uygun kaldıraç çarpanını seçmeleri gerekir. Örneğin, MX/USDT vadeli işlem çifti için maksimum kaldıraç çarpanı 125 olarak belirlenmiştir. BTC/USDT vadeli işlem çifti için ise ilgili kaldıraç 200 olarak belirlenmiştir. MEXC'liler, kâr marjlarını artırmak için yüksek kaldıraçlı vadeli işlem çiftlerini kullanmayı seçebilirler veya işlemlerini tamamlamak için daha düşük kaldıraç çarpanlarına sahip vadeli işlem çiftlerini seçebilirler (veya bir vadeli işlem çifti içinde daha küçük bir kaldıraç çarpanı seçebilirler).









Hatırlatma





MEXC, Vadeli İşlemler Mücadelesi etkinlikleri düzenlemektedir: 15x'ten 200x'e kadar değişen kaldıraçlarla alım satım yaparak çeşitli vadeli işlem ödüllerinden pay kazanabilirsiniz. Ayrıntılar için lütfen etkinlikleri düzenlemektedir: 15x'ten 200x'e kadar değişen kaldıraçlarla alım satım yaparak çeşitli vadeli işlem ödüllerinden pay kazanabilirsiniz. Ayrıntılar için lütfen MEXC Etkinlik Takvimi'ne göz atın.









Geleneksel finansta, vadeli işlem pozisyonlarının uzun vadeli tutulması genellikle spot varlıkları tutmanın risklerinden korunmaya hizmet eder. Benzer şekilde, dijital kripto vadeli işlem alım satımında da buna karşılık gelen kripto işlem çiftleri mevcuttur. Kullanıcılar belirli bir kripto birimini uzun süre ve büyük miktarlarda tutarlarsa, ayı piyasası süresince, bu işlem çifti için kısa vadeli işlem pozisyonları tutarak spot varlıkların aşağı yönlü risklerinden korunabilirler. Aynı zamanda, vadeli işlem çiftlerinin kaldıraç oranı ayarlanabilir olduğundan, MEXC'liler, uygun marjinleri seçebilirler. Örneğin, elinizde 100x kaldıraç oranıyla 1.000 MX tutuyorsanız, riskten korunmak için marjin olarak yalnızca yaklaşık 10 MX ödemeniz gerekir.













Piyasa durumu sürekli değişmektedir ve kullanıcıların rasyonel bir yatırım planı yapmak için yatırım hedeflerinin yanı sıra risk toleransları gibi faktörleri de değerlendirmeleri gerekir. Doğru vadeli işlem çiftlerini seçerken, MEXC kullanıcılarının "gerekli hazırlıkları" yapmaları gerekir. Bu hazırlıklar, alım satım becerilerini, ekonomik koşulları ve mevcut bilgileri göz önünde bulundurarak, beklentilerine en uygun vadeli işlem çiftini seçmeleri anlamına gelir.





Sorumluluk Reddi: Kripto alım satımı yüksek riskler içerir. Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve dikkatli bir şekilde yatırım yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.