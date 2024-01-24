Vadeli İşlemlerde Alım Satım Modları





MEXC, yatırımcılara esnek seçenekler sunarak kullanıcıların kişisel tercihlerine göre USDT-M sürekli vadeli işlemleri veya Coin-M sürekli vadeli işlemleri arasında seçim yapmalarına olanak tanır. Ek olarak, MEXC hem long hem de short pozisyonları destekleyerek yatırımcıların, piyasa dalgalanmaları sırasında alım satım stratejilerini daha hassas bir şekilde yönetmelerini sağlar. En önemlisi, kullanıcılar marjin modlarını esnek bir şekilde ayarlayabilir ve kaldıraç çarpanlarını değiştirebilirler. Bu kullanışlı özellikler MEXC'yi yatırımcıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir platform haline getirmektedir.









1.1 USDT-M Sürekli Vadeli İşlemleri





USDT-M sürekli vadeli işlemleri, değerleme ve uzlaşma biriminin USDT (Tether) olduğu sözleşmeleri ifade eder. USDT-M sürekli vadeli işlemlerinin değer ve PNL hesaplamaları, referans kripto olarak USDT'ye dayanmaktadır. Bu sözleşme türü, USDT'nin ABD dolarına sabitlenmiş bir stabil coin olması ve nispeten istikrarlı bir değer sunması nedeniyle kripto fiyatlarındaki dalgalanmaların yatırımcılar üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlamaktadır.





Bu nedenle, USDT-M sürekli vadeli işlemlerinin temel avantajı, getirileri itibari para para birimi cinsinden hesaplayabilmesidir. Örneğin, 1.000 USDT kar elde ettiğinizde, 1 USDT'nin değeri yaklaşık 1 ABD doları olduğundan, karı neredeyse 1.000 ABD dolarına eşdeğer olarak kolayca değerlendirebilirsiniz.





1.2 Coin-M Sürekli Vadeli İşlemleri





Coin-M sürekli vadeli işlemleri, belirli bir kriptonun (Bitcoin veya Ethereum gibi) marjin olarak ve PNL hesaplamaları için kullanıldığı sözleşmeleri ifade eder. Bu sözleşmelerde USD, değerleme birimi olarak kullanılır. Her bir Coin-M sürekli vadeli işlem sözleşmesinin değeri USD cinsinden sabit bir tutardır. Örneğin, bir Bitcoin-M sürekli vadeli işlem sözleşmesi, sözleşme başına 100 USD büyüklüğünde olabilir.









2.1 Tek Yönlü Mod





Tek yönlü modda, yatırımcılar vadeli işlemlerde (USDT-M vadeli işlemleri ve Coin-M vadeli işlemleri dahil) yalnızca long ya da short pozisyonlara sahip olurlar. Yatırımcılar belirli bir vadeli varlığın fiyatının yükseleceğini düşünüyorlarsa, long pozisyon açabilirler. Tam tersi olarak fiyatın düşeceğini düşünüyorlarsa, short pozisyon açabilirler. Bu pozisyon modu, yatırımcının PNL değerini vadeli varlığın fiyat değişikliklerinin yönüyle ilişkilendirir.





2.2 Hedge Modu





Hedge modunda, kullanıcılar belirli bir vadeli işlem çiftinde aynı anda hem long hem de short pozisyon açabilirler ve kaldıraç hem long hem de short yönler için bağımsız olarak ayarlanabilir. Tüm long pozisyonlar her bir vadeli işlem sözleşmesinde birleştirilir ve aynı şekilde tüm short pozisyonlar da birleştirilir. Hedge pozisyonlarına sahipken, risk limiti kademesine karşılık gelen hem long hem de short pozisyonlar için marjin tahsis edilmesi gerekir.





Örneğin, BTC/USDT sürekli vadeli işlemlerinde, bir kullanıcı 25x kaldıraçla bir long pozisyon açabilir ve aynı anda 50x kaldıraçla bir short pozisyon açabilir.









3.1 İzole Marjin





İzole marjin modunda, her pozisyonun bağımsız bir marjin hesabı vardır. Bu, her pozisyonun kendi marjin bakiyesine sahip olduğu ve herhangi bir kaybın yalnızca söz konusu pozisyonla ilişkili marjin tarafından karşılanabileceği anlamına gelir. İzole marjin pozisyonu için maksimum potansiyel kayıp, başlangıç marjini ve söz konusu pozisyona eklenen ek marjinin toplamıdır. Bu tür bir ayarlama, bir pozisyondaki kayıpların diğerlerini etkilemesini engeller ve böylece potansiyel kayıpların kapsamını sınırlar.





İzole marjin modelinin avantajı, yatırımcıların her bir pozisyonun riski üzerinde daha hassas kontrol sahibi olmalarını sağlamaktır. Kullanıcılar izole marjin pozisyonlarına manuel olarak marjin ekleyebilir ve her bir pozisyon için likidasyon fiyatını daha uygun hale getirebilirler.





3.2 Çapraz Marjin





Çapraz marjin modunda, tüm pozisyonlar ortak bir marjin hesabını paylaşır. Çapraz marjin modunu kullanırken, bir kullanıcının mevcut marjini özellikle ilgili çapraz marjin pozisyonlarını desteklemek için ayrılır ve diğer çapraz marjin pozisyonları için marjin olarak kullanılmaz.





Çapraz marjin modu, varlıklarını daha esnek bir şekilde kullanmak isteyen yatırımcılar için daha uygun olabilir, ancak kayıplar tüm hesabı etkileyebileceğinden daha fazla dikkat gerektirir. Şu anda MEXC, mevcut bir pozisyon için izole marjin modundan çapraz marjin moduna geçişi desteklemektedir, ancak bunun tersi geçerli değildir.









MEXC, kullanıcıların long ve short pozisyonlar için farklı kaldıraç çarpanları ayarlamasına olanak tanır. Kullanıcılar kaldıraç çarpanını izole marjin modunda ayarlayabilir veya izole marjin modundan çapraz marjin moduna geçebilirler. Şu anda MEXC'nin çapraz marjin modundan izole marjin moduna geçişi desteklemediğini belirtmek önemlidir. Şu anda MEXC, USDT-M sürekli vadeli işlemleri için 1x ila 200x arasında ve Coin-M sürekli vadeli işlemleri için 1x ila 125x arasında değişen kaldıraçları desteklemektedir.









Özetle, MEXC verimli, esnek ve güvenli vadeli işlem alım satımı yapmak isteyen yatırımcıların çeşitli gereksinimlerini karşılar. Bu avantajlar, diğer özelliklerin yanı sıra bir dizi vadeli işlem seçeneği, esnek marjin modları ve yüksek kaldıraçlar sunularak elde edilir.



