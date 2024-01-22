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Vadeli İşlemlerde Otomatik Kaldıraç Azaltma (ADL) Mekanizması Nedir?

#Vadeli İşlemler
2024.01.22 MEXC
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1. Tanım


Otomatik Kaldıraç Azaltma (ADL), aşırı piyasa koşulları veya zorunlu sebepler, risk rezervlerinin yetersiz kalmasına veya hızlı bir şekilde azalmasına yol açtığında karşı taraflara uygulanan zorunlu likidasyon mekanizmasını ifade eder. Genel platform risklerini kontrol etmek için uygulanır. Otomatik Kaldıraç Azaltma (ADL) için öncelik sıralaması, yatırımcıların kaldıraç ve getirilerine göre belirlenir.

2. Kaldıraç Azaltma Süreci


Sistem, PNL (Kâr ve Zarar) sıralamasını getiri ve geçerli kaldıraç oranına göre hesaplar. ADL için agresif stratejilere ve en fazla kâr oranına sahip yatırımcılara öncelik verilir. ADL mekanizması tetikledikten sonra sistem, yüksek PNL sıralamasına sahip karşı taraf hesabını belirler ve doğrudan iflas fiyatından bir işlem gerçekleştirir. Böylece, Otomatik Kaldıraç Azaltma (ADL) mekanizması hedefine ulaşır.

3. Otomatik Kaldıraç Azaltma Sıralaması Hesaplama Formülleri


Otomatik Kaldıraç Azaltma (ADL) için öncelik sıralaması aşağıdaki formüllere göre belirlenir:

Öncelik Sıralaması = Kâr Yüzdesi * Geçerli Kaldıraç (kârdaysa) = Kâr Yüzdesi / Geçerli Kaldıraç (zarardaysa)

Bu formülde:

Geçerli Kaldıraç = (Gösterge Değeri) / (Gösterge Değeri - İflas Değeri)
Kâr Yüzdesi = (Gösterge Değeri - Ortalama Açılış Değeri) / (Ortalama Açılış Değeri)
Gösterge Değeri = Gösterge Fiyatındaki Pozisyon Değeri
İflas Değeri = İflas Fiyatındaki Pozisyon Değeri
Ortalama Açılış Değeri = Ortalama Açılış Fiyatındaki Pozisyon Değeri

Not: Sistem, her iki tarafı da yüksekten düşüğe doğru ayrı ayrı sıralar.

4. Özet


ADL mekanizması, kripto para vadeli işlemleri için etkili bir risk yönetimi aracı sunarak yatırımcıların aşırı piyasa koşullarında riskleri daha iyi yönetmelerine ve olası olumsuz etkileri azaltmalarına yardımcı olur. Vadeli işlemlerde alım satım yaparken yatırımcılar, yatırımlarını güvence altına almak amacıyla ADL mekanizmasını daha iyi kullanmak için ilgili alım satım kurallarını anlamalı ve bunlara uymalıdır.

Sorumluluk Reddi: Kripto alım satımı yüksek riskler içerir. Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve dikkatli bir şekilde yatırım yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.


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