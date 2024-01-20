Spot Alım Satım Sürecini Anlayalım





Kripto para alım satım süreci, spot alım satım ve vadeli işlem alım satımı olmak üzere başlıca iki kategoriye ayrılır.





Spot alım satım, piyasada dijital varlıkları satın alma veya satma anlamına gelir. İki kripto para biriminin değiştirilmesi ve bunun sonucunda varlıklara sahip olunması demektir. Spot alım satım sürecindeki fiyat temelde gerçek zamanlı piyasa fiyatıdır ve yatırımcıların belirli bir son kullanma tarihi olmaksızın istedikleri zaman alım satım yapmalarına olanak tanır.









Bu içerikte örnek olarak MX kullanılarak MEXC'de spot alım satım yapılma süreci gösterilecektir. Websitesi sürümünde spot alım satım süreci daha kapsamlı olarak gösterildiği için ayrıntılı bir açıklama yapılması amacıyla websitesi sürümü kullanılacaktır. Uygulamadaki alım satım arayüzünün sadeliği nedeniyle, uygulama sürümü bu içerikte ele alınmayacaktır.









MEXC platformunun spot alım satım arayüzü altı bölüme ayrılmıştır: Bunlar, emir defteri alanı, mum grafiği alanı, emir paneli, işlem çifti seçim alanı, alım satım alanı ve emir durumu alanıdır.













Emir defteri alanı, seçilen kripto para birimi için spot alım satım piyasasındaki alış ve satış emirlerinin miktarını ve tutarını görüntüler. Ayrıca her iki taraf için toplam verileri görüntüleyecek şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Ek olarak, görüntülenen emirleri ondalık basamak sayısına göre filtreleyebilirsiniz.













Mum grafiği alanı öncelikle spot alım satım için seçilen kripto para biriminin fiyat dalgalanma verilerini gösterir. Kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre ekranda farklı zaman aralıkları seçebilirsiniz. Mum grafikleri ile ilgili daha fazla ayar için " Mum Grafiği Renklerini ve Teknik İndikatörleri Özelleştirme " başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.





Alım satım yapmak istediğiniz token hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmanıza yardımcı olmak için [Bilgiler] bölümünden kripto para birimi ile ilgili bilgileri de kontrol edebilirsiniz.













Spot emir vermek istediğinizde, tüm işlemleriniz emir panelinde gerçekleştirilecektir. MEXC'de dört tür spot emir bulunmaktadır: Bunlar, Limit Emri, Piyasa Emri, Stop-limit Emri ve Biri Diğerini İptal Eder (OCO) emridir. Farklı emir modları hakkında daha fazla bilgi edinmek için " Farklı Spot Emir Türleri " başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.













MEXC spot alım satım arayüzünün sağ tarafında işlem çifti seçim alanı bulunmaktadır. Bu alan iki seviyeli filtrelemeye izin verir. İlk seviye Favoriler, USDT, USDC ve diğer işlem çifti türlerine göre filtreleme ve ikinci seviye bölgelere göre filtreleme (Ana, Yenilik, Değerlendirme, vb.) şeklindedir. MEXC platformunda, farklı kripto para birimlerini farklı alım satım bölgelerine ayırır. Farklı seviyelerdeki filtreleri kullanarak veya doğrudan arama yaparak istediğiniz işlem çiftlerini bulabilirsiniz.





Ayrıca, bu bölümün veri ekranında, yüzde değişimine göre görüntüyebilir veya işlem hacmine göre görüntülemeye geçebilirsiniz. İşlem çifti seçim alanı hakkında daha fazla bilgi için " MEXC Spot Alım Satım Bölgelerine Giriş " başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.

















Bu alan, fiyat, miktar ve zaman dahil olmak üzere mevcut spot alım satım için kripto para birimlerindeki en son işlem verilerini görüntüler.













MEXC spot alım satım sayfasının alt kısmında, mevcut ve geçmiş işlem kayıtlarınızı görüntüleyebilirsiniz. İlgili işlem kayıtlarını "Açık Emirler", "Emir Geçmişi", "İşlem Geçmişi" ve "Açık Pozisyonlar" bölümlerinden görüntüleyebilirsiniz. Bu alandaki farklı kavramları anlamak için " Spot İşlem Geçmişindeki Kavramların Açıklaması " başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.









Tüm spot alım satım sayfası düzenini, sayı görüntüleme stilini ve diğer tercihleri ayarlamak için, " Kullanıcı Tercihleri Nasıl Ayarlanır? " başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.









Örnek olarak bir limit emri kullanarak spot alım satım emri verilmesini göstereceğiz. Diğer spot alım satım emir türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz " Farklı Spot Emir Türleri " başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.









Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Ana sayfadaki gezinme çubuğunda, imleci [Spot] seçeneğine getirin ve spot alım satım sayfasına gitmek için açılır menüden [Spot] seçeneğine tıklayın.









MX spot alım satım sayfasında, emir paneline gelene kadar aşağıya kaydırın. Burada, örnek olarak MX satmak için bir limit emri vereceğiz.





Örneğin, her biri 3 USDT fiyattan 20 MX Token satmak istediğimizi varsayalım. Satış bölümünde, "Fiyat" alanına satış fiyatı olarak 3 USDT ve "Miktar" alanına satış miktarı olarak 20 MX girin. Sistem daha sonra toplam miktarı otomatik olarak hesaplayacak ve "Toplam" alanında gösterecektir. Limit emrini tamamlamak için [MX Sat] butonuna tıklayın.





Emri verdikten sonra, verilen emir "Açık Emirler" bölümünde görünecektir. Limit emri, tamamlanmak üzere tetiklenip işleme alınana kadar veya emri kendi isteğinizle iptal edene kadar kapatılmaz.













Resmi MEXC Uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın. Sağ alttaki [MX/USDT] işlem çiftine dokunun veya MX alım satımı yapmak üzere mum grafiği sayfasına gitmek için üstteki arama çubuğunda MX Tokeni arayın. Emir verme sayfasına gitmek için [Sat] seçeneğine dokunun.





Emir verme sayfasında, [Sat] seçeneğine dokunun ve emir türü olarak [Limit] emrini seçin. Satış fiyatı olarak 3 USDT ve satış miktarı olarak 20 MX girin. Sistem daha sonra sizin için toplam miktarı otomatik olarak hesaplayacaktır. MX satmak üzere limit emrini tamamlamak için [MX Sat] butonuna dokunun.





Emri verdikten sonra, "Açık Emirler" bölümünde görünecektir. Limit emri yalnızca alım satım tetiklenip işleme alanına veya manuel olarak iptal edildiğinde kapatılır.













MEXC platformunda ilk spot alım satım deneyiminizi yapmaya davetlisiniz. Spot alım satım hizmetine ek olarak, MEXC ayrıca vadeli işlem alım satımı ve çeşitli alım satım etkinlikleri de sunmaktadır. İlgili alım satım yöntemleri ve katılım detayları için önerilen ilgili maddelere tıklayabilirsiniz.





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