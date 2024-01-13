Piyasadaki En Düşük İşlem Ücretlerinden Yararlanmak İçin MX Tutun!









İşlem ücretleri, genellikle işlem tutarının belirli bir yüzdesi olarak hesaplanan, kripto para alım satım yaparken oluşturulan giderlerdir.





İşlem ücretleri, farklı alım satım platformları arasında değişiklik gösterir. Farklı platformların işlem ücreti oranlarını karşılaştırarak, görece daha düşük oranlara sahip olanı seçmek işlem maliyetlerini azaltabilir. MEXC'nin işlem ücretleri hakkında bilgi almak için şu bağlantıya tıklayabilirsiniz: https://www.mexc.com/tr-TR/fee









MEXC'de, spot alım satım Piyasa Yapıcı işlem ücreti oranı %0 ve Piyasa Alıcı işlem ücreti oranı %0,1'dir. Spot alım satım yapmaya başlamadan önce işlem ücretlerinde MX kullanımına öncelik vermek, %20 indirimden yararlanmanızı sağlar. Mevcut MX'iniz işlem ücretini karşılamak için yeterli değilse, sistem otomatik olarak platformun varsayılan oranına geçecektir.





Art arda 15 gün boyunca spot hesabınızda en az 1.000 MX tutarsanız, spot işlem ücretlerinde %100 indirimden yararlanabilirsiniz.









Piyasa Yapıcı veya Piyasa Alıcı olarak hareket etmenize ve MX kesintisini etkinleştirip etkinleştirmediğinize bağlı olarak, genel işlem ücreti tablosu aşağıda verilmiştir:



Varsayılan İşlem Ücreti Oranı MX Kesintisi Oranı MX Tutarak Elde Edilen Avantajlı İşlem Ücreti Oranı Piyasa Yapıcı %0 %0 0% Piyasa Alıcı %0,1 %0,08 0%









MEXC resmi ana sayfasının alt kısmında, işlem ücreti sayfasına girmek için [Komisyonlar] seçeneğine tıklayın.









Komisyonlar sayfasında, [%100 oranına varan işlem ücreti indiriminden yararlanın] seçeneğine ve ardından [Hemen Etkinleştir] seçeneğine tıklayın.









MEXC'de, aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli işlem çiftlerinde sıfır işlem ücretinin tadını çıkarabilirsiniz. Bu işlem çiftleri şunlardır: BTC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT, BTC/USDC, ETH/USDC, XRP/USDC.









MEXC'de, varsayılan vadeli işlem ücreti oranı piyasa yapıcılar için %0 ve piyasa alıcılar için %0,01'tir.





Vadeli işlem cüzdanınıza MX transfer ettikten sonra, USDT-M vadeli işlem ücretlerini ödemek için MX'i kullanabilir ve %10 işlem ücreti indiriminden yararlanabilirsiniz. Bu işlev etkinleştirildiğinde, vadeli işlem ücretleri %10 indirim uygulanarak MX ile ödenecektir. MX bakiyeniz tükenirse, bu işlev devre dışı bırakılmış olarak kabul edilecektir.









Piyasa Yapıcı veya Piyasa Alıcı olarak hareket etmenize ve çeşitli indirim koşullarının kullanımına bağlı olarak, ilgili işlem ücreti oranı tablosu aşağıda verilmiştir:



Varsayılan İşlem Ücreti Oranı MX Kesintisi Oranı Piyasa Yapıcı %0 %0 Piyasa Alıcı %0,01 %0,009

Daha düşük işlem ücretlerinin yatırımcılara önemli ölçüde gider tasarrufu sağlayabileceği açıkça görülmektedir. Yüksek frekanslı bir yatırımcıysanız veya önemli miktarda sermayeye sahip bir yatırımcıysanız, MX indirimi teklifini kullanarak giderlerinizde daha fazla tasarruf sağlayabilirsiniz.









Vadeli işlemler cüzdanınıza MX transfer ettiğinizde, MX kesintisi işlevini otomatik olarak etkinleştirmiş olursunuz. Dilerseniz, bu ayarı etkinleştirmek için komisyonlar sayfasını ( https://www.mexc.com/tr-TR/fee ) ziyaret edebilirsiniz.





İşlem Ücretleri sayfasında, vadeli işlemler bölümünün altında [MX Kesintisi] butonunu etkinleştirin. MX tokenlerinizi vadeli işlem cüzdanınıza transfer edin; MX kesintisi özelliği otomatik olarak etkinleştirilecektir.













Kripto piyasası, piyasa yapıcılar ve piyasa alıcılar olarak adlandırılan rollerden oluşur. Piyasa yapıcılar, emir oluşturup bunları emir defterine yerleştiren ve başkalarının işlemleri tamamlamasını bekleyen yatırımcılardır. Piyasa alıcılar ise emir defterindeki mevcut emirleri kabul eden yatırımcılardır. İkisi arasındaki en önemli farklardan biri, yapıcıların piyasaya likidite sağlaması, piyasa alıcıların ise likiditeyi kullanmasıdır. Bu nedenle, piyasa yapıcılar ve piyasa alıcılar için işlem ücretlerinde farklılıklar görülebilir.





Piyasa yapıcılar ve piyasa alıcılar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz şu içeriğe göz atabilirsiniz: " Piyasa Yapıcı ve Piyasa Alıcı Nedir?





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