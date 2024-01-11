MX Sahipleri için %100 Spot İşlem Ücreti İndirimi





Spot işlem ücretleri, spot piyasada kripto para alırken veya satarken ortaya çıkan ve farklı alım satım platformları arasında değişiklik gösteren giderleri ifade eder. Farklı platformların işlem ücreti oranlarını karşılaştırarak, görece daha düşük oranlara sahip olanı seçmek işlem maliyetlerini azaltabilir.













MEXC'de, spot alım satım Piyasa Yapıcı işlem ücreti oranı %0 ve Piyasa Alıcı işlem ücreti oranı %0,1'dir.





MEXC, şu anda BTC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT, BTC/USDC, ETH/USDC, XRP/USDC dâhil olmak üzere bazı popüler işlem çiftleri için %0 işlem ücreti oranı uygulamaktadır.









Art arda 15 gün boyunca spot hesabınızda en az 1.000 MX pozisyonu tutarak spot işlem ücretlerinde %100 indirimden yararlanabilirsiniz.





Hesabınızdaki MX miktarı, platform tarafından alınan anlık görüntülere göre hesaplanır. Her gün rastgele zamanlarda üç anlık görüntü alınır ve bu anlık görüntüler arasında alınan en düşük miktar, o gün için tutma koşulunun karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için kullanılır. Miktar ve gün sayısı koşulları karşılandığında, bir sonraki gün saat 19.30'dan (TSİ) itibaren otomatik olarak indirimden yararlanmaya hak kazanırsınız. Veri istatistiklerinde gecikmeler yaşanabileceğinin lütfen farkında olun.













Spot alım satım yapmadan önce MX Kesintisi özelliğini etkinleştirirseniz, %20 indirimden yararlanabilirsiniz. Mevcut MX'iniz işlem ücretlerini karşılamak için yetersiz kaldığında sistem, otomatik olarak platformun varsayılan işlem ücreti oranlarını uygulayacaktır.





İşlem ücreti oranları sayfasına gitmek için resmi MEXC websitesi ana sayfasının en alt kısmında bulunan [Komisyonlar] seçeneğine tıklayın. İşlem Ücretleri sayfasında, [‎%100 oranına varan işlem ücreti indiriminden yararlanın] seçeneğine tıklayın. Ardından, "%20 İşlem Ücreti İndirimi" seçeneğinin sağındaki [Hemen Etkinleştir] butonuna tıklayın.









İşlem ücreti indirimi için MX tutma koşullarını karşılıyorsanız ve MX Kesintisi özelliğini de etkinleştirdiyseniz, platformun daha yüksek indirimi uygulayacağını lütfen göz önünde bulundurun. Yani, MX tutarak elde edilen indirim öncelikli olacaktır. MX tutarak elde edilen indirim ve MX Kesintisi indirimi aynı anda uygulanamayacaktır.





İndirim için MX tutma koşullarını karşılamıyorsanız ancak MX Kesintisi özelliğini etkinleştirdiyseniz sistem, spot işlem ücretlerinizi hesapladığında MX Kesintisi indirimi uygulanacaktır.









Yukarıda belirtilen koşullar altında spot işlem ücreti oranları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:



Varsayılan İşlem Ücreti Oranı MX Kesintisi ile İlişkili İşlem Ücreti Oranı MX Tutarak Uygulanan İndirimli İşlem Ücreti Oranı Piyasa Yapıcı %0 %0 %0 Piyasa Alıcı %0,1 %0,08 %0





MEXC'nin işlem ücreti oranları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen https://www.mexc.com/fee adresini ziyaret edin.



