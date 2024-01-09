MX Bölgesi Aralık Ayı Etkinlik Raporu





2023 yılının son ayına girerken, kripto piyasası bir önceki aya göre yukarı yönlü ivmesini koruyarak kademeli bir yükselişe geçti. Küresel olarak piyasa, bir önceki boğa piyasası sırasında görülen payın %60'ına ulaşmayı başardı. Yıl boyunca MX token, fiyat artışı bakımından diğer platform tokenlerinden daha iyi performans göstererek %330 ile en yüksek büyüme oranına ulaştı. Şu anda MX token, %250'lik kayda değer bir artış göstererek yaklaşık 2,80 dolardan işlem görmektedir.





MX Sahipleri için En İyi 3 Avantaj " başlıklı içeriğe göz atabilirsiniz. MX token tutmak size yalnızca fiyat artışlarından yararlanma fırsatı vermekle kalmaz, aynı zamanda aylık özel etkinliklere katılarak ücretsiz airdrop ödülleri kazanmanızı sağlar. MX sahibi olmanın avantajları hakkında daha detaylı bilgi için "" başlıklı içeriğe göz atabilirsiniz.









2023 yılında MEXC, toplam ödül havuzu değeri 100 milyon dolar olan toplam 1.339 airdrop etkinliğine ev sahipliği yaptı. Aralık ayında, 4 Launchpad etkinliği ve 222 Kickstarter etkinliği olmak üzere toplam 226 airdrop etkinliği düzenlendi ve toplam 17,45 milyon dolar ödül dağıtıldı.





MEXC platformunun istatistiklere göre, Aralık ayındaki 226 airdrop ödülü arasında CAP tokeni %1605,66'ya varan etkileyici bir fiyat artışına ulaşarak bu ayın en yüksek büyüme oranına sahip tokeni oldu. Fiyat artışı sıralamasında ilk 10'da yer alan tüm tokenlerin büyüme oranı %300'ü aşarken, ilk 4 token %400'e varan bir büyüme oranı performansı sergiledi.





Proje Adı Airdrop Tarihi (MX Taahhüt Tarihi) Fiyat Artışı % (31 Aralık İtibarıyla) CAP 18 Aralık 2023 %1605,66 ORDS 28 Aralık 2023 %420,7 SURFBOARD 22 Aralık 2023 %405,9 TURT 8 Aralık 2023 %401,9 IRL 19 Aralık 2023 %362,5 ROOT 12 Aralık 2023 %344,8 MWCC 1 Aralık 2023 %337,2 THL 11 Aralık 2023 %317,85 CHEERS 9 Aralık 2023 %314,8 HONOR 13 Aralık 2023 %307,5









Launchpad ve Kickstarter, MX sahipleri için özel olarak düzenlenen ücretsiz airdrop etkinlikleridir. Eğer MX tutuyorsanız, Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine katılmak için art arda en az 30 gün boyunca en az 1.000 MX tutmanız gerekir.





Resmi MEXC websitesi ana sayfasında gezinme çubuğundan [Spot] seçeneğine tıklayın. Bu sekmeden, [Launchpad] ve [Kickstarter] etkinliklerine ulaşabilirsiniz.













1 Dakikada MX Satın Alın " başlıklı içeriğimizi inceleyebilir ve ilgili adımları takip ederek MX satın alabilirsiniz. Henüz MX Sahibi değilseniz ve ücretsiz airdrop etkinliklerine katılmak istiyorsanız, MEXC platformunda MX token satın almanız ve bunları belirli bir süre boyunca elinizde tutmanız gerekir. Bu koşulları yerine getirdiğinizde, etkinliklere katılmaya başlayabilirsiniz. MX token satın alma hakkında daha fazla bilgi için "" başlıklı içeriğimizi inceleyebilir ve ilgili adımları takip ederek MX satın alabilirsiniz.





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