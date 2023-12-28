Memo/Etiket Nedir?





Cüzdan ya da borsa kullanmanız fark etmeksizin, varlık yatırma ve çekme işlemlerini başlatırken doğru adresi girmek oldukça önemlidir. Ancak, belirli dijital varlıklar için kullanıcıların adresin yanı sıra bir de Memo girmeleri gerekir. Memo, varlık yatırma adresinin benzersizliğini sağlayan, bazen etiket, mesaj veya ödeme kimliği olarak da adlandırılan benzersiz bir sayısal veya dize tanımlayıcıdır. Varlık yatırma adresi ile eşleşir ve herhangi bir uyumsuzluk, işlemlerin başarısız olmasına ve potansiyel varlık kayıplarına neden olabilir. Bu nedenle, doğru Memo bilgisinin özenle sağlanması son derece önemlidir.









XRP gibi özel tokenler için platformun, tüm kullanıcılar için aynı adresi kullanması nedeniyle Memo bilgisini doldurmak gereklidir. Bu adreste bireysel kullanıcılar için yatırılan varlıkları ayırt etmek için platform, her kullanıcı için benzersiz bir Memo oluşturarak yönetimin etkinliğini kolaylaştırır. Ayrıca bazı projeler, transfer işlemleri gerçekleştirilirken Memo bilgisinin doldurulmasını zorunlu tutabilir.









MEXC'de yer alan Memo gerektiren yaygın tokenler aşağıda verilmiştir:

XRP, XLM, ATOM, CRO, HBAR, EOS, BTS ve diğerleri.









① Memo, varlık yatırma ve çekme adreslerine bire bir karşılık gelir ve adreslerin benzersizliğini sağlar. Yanlış doldurulması veya doldurulmaması potansiyel varlık kayıplarıyla sonuçlanabilir.





② Yatırma ağını seçerken, diğer alım satım platformlarındaki veya cüzdanlardaki çekim ağının MEXC'deki yatırma ağıyla tutarlı olduğundan emin olun. Aksi takdirde, varlık kayıplarıyla karşılaşabilirsiniz.





③ Bazı tokenler veya ağlar Memo gerektirmeyebilir. Lütfen varlık yatırma veya çekme işlemleri sırasında faaliyetlerinizi özel koşullara göre ayarlayın. Varlık çekme işlemleri için Memo gerekmiyorsa "Memo/Etiket Bulunmuyor" seçeneğini seçin. Memo gerekliyse, hem adresin hem de Memo bilgisinin birlikte doldurulduğundan emin olun. Aksi takdirde, varlık kayıplarıyla karşılaşabilirsiniz.









Örnek olarak bir XRP yatırma işlemini ele alalım.





4.1 Websitesi:





MEXC websitesine giriş yapın ve ana sayfanın sağ üst tarafında bulunan [Cüzdan] sekmesinden [Yatırma] seçeneğini seçin. Açılan yatırma sayfasından XRP kripto birimini ve transfer ağını seçin. Ardından [Adresi Göster] butonuna tıklayın.









Adresi oluşturduktan sonra, [Yatırma Adresi] ve [Memo/Etiket] bilgilerini ilgili varlık çekme platformuna kopyalayın.









4.2 Uygulama:





[Yatırma] sayfasına gidin, XRP kripto birimini seçin ve ardından [Adresi Göster] seçeneğine dokunun.









Adresi oluşturduktan sonra, [Yatırma Adresi] ve [MEMO] bilgilerini ilgili varlık çekme platformuna kopyalayın.













Örnek olarak bir XRP çekme işlemini ele alalım.





5.1 Websitesi:





Çekim sayfasına gidin ve çekim adresini seçin. Ardından, [Adres] - [Ağ] - [Memo/Etiket] - [Miktar] bölümlerini doldurun ve [Gönder] butonuna tıklayın.





(XRP adresiniz bir Memo gerektirmiyorsa, "Memo/Etiket Bulunmuyor" seçeneğini işaretleyerek işleme devam edebilirsiniz.)









5.2 Uygulama:





Çekim sayfasına gidin ve zincir üstü çekimi seçin. Ardından, [Adres] - [Ağ] - [MEMO] - [Miktar] bölümlerini doldurun ve [Onayla] butonuna dokunun.





(XRP adresiniz bir Memo gerektirmiyorsa, 'Memo Yok' seçeneğini işaretleyerek işleme devam edebilirsiniz.)











