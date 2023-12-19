Tek Bir Tıkla MEXC Canlı Destek Hizmeti Nasıl Alınır?









MEXC'nin hizmetlerini kullanırken farklı türde sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Kullanıcıların karşılaşabilecekleri sorunları çözmelerine yardımcı olmak için MEXC, tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak adına çevrimiçi canlı destek temsilcilerine ve self servis seçeneklerine anında ulaşmanızı kolaylaştırır.





MEXC platformunda, talep göndermeniz, iyileştirme önerisi sağlamanız, anormal varlıkları bildirmeniz, kolluk kuvvetleri başvurusu yapmanız, bir adresin resmi bir MEXC kanalına ait olup olmadığını doğrulamanız vb. gibi konularda, tam olarak ihtiyaç duyduğunuz yardıma kolayca ulaşabilirsiniz. Çevrimiçi canlı destek kanalı, canlı destek ekibimizle doğrudan iletişime geçmenizi sağlar. Karşılaştığınız sorunun türüne bağlı olarak, danışmanlık için uygun hizmet kanalını seçebilirsiniz.













Ticket gönderme, iyileştirme önerileri yapma ve resmi hesapları doğrulama dahil olmak üzere çevrimiçi self servis hizmetlerinin kapsamı oldukça geniştir. Hesap özellikleriyle ilgili sorunlarınız, yatırma ve çekme işlemleriyle ilgili sorularınız veya MEXC'deki deneyiminizi iyileştirmek için önerileriniz varsa, çevrimiçi self servis aracılığıyla MEXC platformuna geri bildirimlerinizi iletebilirsiniz.





Sorunuz ek belge gerektiriyorsa, bu belgeleri self servis sistemi aracılığıyla gönderebilirsiniz. Sorunun niteliğine bağlı olarak farklı kanallar seçebilirsiniz. MEXC, başvurunuzu aldıktan sonra sorununuzu doğrulayacak ve işleme koyacaktır. MEXC doğrulama ve çözüm sonrasında e-posta yoluyla sorununuzu yanıtlayacaktır.









MEXC platformunda farklı türde ticket'lar gönderebilirsiniz. Bu ticket türleri, talep göndermeyi, anormal varlıkları bildirmeyi, kolluk kuvvetleri başvurusu yapmayı ve çok daha fazlasını içerir. Bu farklı başvuru türleri, aynı sayfada yer almaktadır. Burada, tanıtım amacıyla örnek olarak talep gönderme seçeneğini ele alacağız.





Websitesi





Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Ana sayfanın en alt tarafındaki "Kullanıcı Destek" başlığı altında yer alan [Talep Gönder] seçeneğine tıklayın.









Bu kısımda sorunu açıklayabilir ve sayfadaki talimatlara göre ilgili ekleri yükleyebilirsiniz. İlgili kısımları doldurduktan sonra sayfanın altındaki [Gönder] butonuna tıklayın.





Bu sayfada, anormal varlıkları bildirme, kolluk kuvvetleri başvurusu yapma ve şikayet başvurusunda bulunma gibi farklı ticket türlerini göndermeyi de seçebilirsiniz. Sorunu sayfadaki istenilen bilgilere göre açıklayın, ilgili ek dosyaları yükleyin ve tamamlandığında [Gönder] butonuna tıklayın.









Uygulama





MEXC uygulamasını açın, ana sayfadaki poster bölümünün altında yer alan [Daha] seçeneğine dokunun. "Destek" bölümünde Talep Gönder sayfasına gitmek için [Talep Gönder] seçeneğine dokunun.





Sorunu sayfadaki talimatlara göre açıklayabilir, ilgili ekleri yükleyebilir ve ardından sayfanın altındaki [Gönder] butonuna dokunabilirsiniz.





Bu sayfada, anormal varlıkları bildirme, kolluk kuvvetleri başvurusu yapma vb. farklı ticket türleri gönderebilirsiniz. Sorunu sayfadaki istenilen bilgilere göre açıklayın, ilgili ek dosyaları yükleyin ve tamamlandığında [Gönder] butonuna dokunun.













Platformu düzenli olarak kullanırken sayfa görüntüleme, gecikme, uygulama çökmeleri ve ürünle ilgili diğer sorunlar gibi problemlerle karşılaşırsanız, [İyileştirme Önerileri] seçeneğine tıklayarak bu sorunlarla ilgili geri bildirimde bulunabilirsiniz.





Websitesi





Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Ana sayfanın en alt tarafındaki "Kullanıcı Destek" başlığı altında yer alan [İyileştirme Önerileri] seçeneğine tıklayın.









İyileştirme Önerileri sayfasında, yapmak istediğiniz öneri türüne bağlı olarak, [Ürün Özelliği Önerileri], [Operasyon Etkinliği Önerileri], [Sayfa İçeriği Önerileri], [Güvenlik Önerileri] veya [Diğer Öneriler] gibi seçeneklerden uygun olanı seçin.









Gönderdiğiniz öneri türünü seçmek için tıklayın, sayfayı aşağı kaydırın ve talimatlara göre bilgileri doldurun. İlgili ekleri (isteğe bağlı) yükleyebilirsiniz. Tamamlandığında, sayfanın altındaki [Gönder] butonuna tıklayın.





Örnek olarak "Diğer Öneriler" seçeneğini ele alalım. [Diğer Öneriler] seçildikten sonra butonun arka planı griden maviye döner ve girmenizi gerektiren ilgili alanlar aşağıda görünür. Bilgileri sayfadaki talimatlara göre doldurun ve tamamladıktan sonra [Gönder] butonuna tıklayın.









Uygulama





MEXC uygulamasında, ana sayfanın sol üst köşesinde bulunan profil simgesine dokunun, [Canlı Destek Hizmeti] seçeneğine dokunun. Canlı Destek Hizmeti sayfasından [İyileştirme Önerileri] seçeneğine dokunun. Önerinize bağlı olarak, [Ürün Özelliği Önerileri], [Operasyon Etkinliği Önerileri], [Sayfa İçeriği Önerileri], [Güvenlik Önerileri] veya [Diğer Öneriler] gibi seçeneklerden uygun olanı seçin.





Gönderdiğiniz öneri türünü seçmek için dokunun, sayfayı aşağı kaydırın ve sayfadaki talimatlara göre bilgileri doldurun. İlgili ekleri (isteğe bağlı) yükleyebilirsiniz. Tamamladıktan sonra [Gönder] butonuna dokunun.









MEXC her zaman "Önce Kullanıcı, Kullanıcılar için Dönüşüm" ilkesine bağlı kalmış ve her kullanıcının geri bildirimlerine büyük önem vermiştir. Verdiğiniz öneri kabul edilirse, vadeli işlem bonusu veya kripto para birimi olarak maksimum 1.000 USDT ödül kazanabilirsiniz.









Sosyal medyada herhangi bir MEXC hesabıyla karşılaşırsanız ve bu hesabın resmi bir hesap olup olmadığından emin değilseniz, MEXC'nin resmi doğrulama hizmetinden hesabın doğruluğunu sorgulayabilirsiniz.





Websitesi





Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Ana sayfanın en alt bölümündeki "Kullanıcı Destek" başlığı altında yer alan [MEXC Doğrulama] seçeneğine tıklayın.









Giriş kutusuna sosyal medya hesap kimliğini girin, ardından kontrol etmek için arama butonuna [🔍] tıklayın. Girilen kimlik bilgisi resmi bir hesapsa, ilgili bir açıklamayla birlikte yeşil bir onay simgesi görünecektir. Resmi bir hesap değilse, ilgili bir açıklamayla birlikte kırmızı bir çarpı simgesi görünecektir.





Aşağıdaki görselde, MEXC'nin resmi Twitter kullanıcı adı (@MEXC_Official) kullanılarak yapılan doğrulama işlemi gösterilmiştir.









Uygulama





MEXC uygulamasında ana sayfanın sol üst köşesinde bulunan profil simgesine dokunun, [Canlı Destek Hizmeti] seçeneğine dokunun. Canlı Destek Hizmeti sayfasından [MEXC Doğrulama] seçeneğine dokunun. Giriş kutusuna sosyal medya hesap kimliğini girin, ardından doğrulamak için arama butonuna [🔍] dokunun.





Girilen bilgi resmi bir hesapsa, ilgili bir açıklamayla birlikte yeşil bir onay simgesi görünecektir. Resmi bir hesap değilse, ilgili açıklamayla birlikte kırmızı bir çarpı simgesi görünecektir.









Aşağıdaki görselde, sahte bir Twitter kullanıcı adı (@MEXC_SEA) kullanılarak yapılan doğrulama işlemi gösterilmiştir.













MEXC yalnızca pratik çevrimiçi self servis seçenekleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda sektör lideri bir çevrimiçi canlı destek ekibine sahiptir ve birden fazla dilde 7/24 yüksek kaliteli hizmet sunar. Çevrimiçi Canlı Destek özelliği, resmi MEXC temsilcilerine hızlı bir şekilde bağlanmanızı sağlar. Bununla birlikte, canlı destek talebi çok fazla olduğu zamanlarda, sıraya girmeniz gerekebilir. Bu tür durumlarda, sabırlı olduğunuz için teşekkür ederiz. Alternatif olarak, endişelerinizi gidermek için çevrimiçi self servis seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.









Websitesi





Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Ana sayfanın en alt bölümündeki "Kullanıcı Destek" başlığı altında yer alan [Canlı Destek] seçeneğine ya da ekranın sağ alt köşesinde bulunan Canlı Destek butonuna tıklayın.









Sayfanın sağ tarafında, bir MEXC Canlı Destek kayan penceresi görünecektir. Sıkça sorulan sorular için MEXC sohbet robotunu kullanarak bireysel sorgulamalar yapabilir ve aradığınız yanıtları alabilirsiniz.





Sohbet robotu sorunuzu yanıtlayamazsa, MEXC'nin çevrimiçi canlı destek temsilcilerinden yardım almak için sağ alt köşedeki [Canlı Sohbet'e Bağlan] seçeneğine tıklayabilirsiniz.









Sorununuz çözüldüyse veya şu anda herhangi bir ihtiyacınız yoksa, sayfayı kapatmak için MEXC Canlı Destek kayan penceresinin sağ üst köşesindeki [X] butonuna tıklayabilirsiniz.





Uygulama





MEXC uygulamasını açın, ana sayfanın sol üst köşesindeki profil simgesine dokunun ve [Canlı Destek Hizmeti] seçeneğine dokunun. Canlı Destek Hizmeti sayfasında [Canlı Destek Hizmeti] seçeneğine dokunun. Sıkça sorulan sorular için MEXC sohbet robotunu kullanarak bireysel sorgulamalar yapabilir ve aradığınız yanıtları alabilirsiniz.





Sohbet robotu sorunuzu yanıtlayamazsa, MEXC'nin çevrimiçi canlı destek temsilcilerinden yardım almak için sağ üst köşedeki [🎧] butonuna dokunabilirsiniz.









Alternatif olarak, Canlı Destek sayfasına hızlı bir şekilde erişmek için MEXC uygulaması ana sayfasının sağ üst köşesinde bulunan [🎧] butonuna dokunabilirsiniz.









Canlı Destek sayfasında, Canlı Destek sohbet sayfasını kayan pencereye dönüştürmek için sol üst köşedeki [◱] (ok ve kare kombinasyonu) şeklindeki butona dokunabilirsiniz. Böylelikle, alım satım yapmaya devam ederken aynı zamanda sorularınıza cevap almaya da devam edebilirsiniz.





Canlı Destek sayfasına dönmek için [💬] butonuna tekrar dokunun. Sorununuz çözülmüşse veya daha fazla yardıma ihtiyacınız yoksa, sayfayı kapatmak için sağ üst köşedeki [X] butonuna tıklayabilirsiniz.









MEXC, resmi websitesi ve uygulamasındaki Canlı Destek kanalına ek olarak, aktif çok dilli sosyal medya topluluklarına da sahiptir. Diğer kullanıcılarla alım satım deneyimleri hakkında tartışmalara katılabilir, MEXC'den en son resmi bilgileri edinebilirsiniz. MEXC'nin resmi topluluk personeli size her zaman yardımcı olmaya hazırdır. MEXC topluluk kanalları hakkında daha fazla bilgi için " MEXC Topluluklarına Katılın " adlı içeriği inceleyebilirsiniz.





MEXC, güvenli bir alım satım ortamı ve kusursuz canlı destek ekibiyle geniş bir kullanıcı kitlesinin sevgisini ve desteğini kazanmıştır. Gelecekte MEXC, kullanıcı ihtiyaçlarına her zaman öncelik vererek hedeflerine bağlı kalacak ve kullanıcılarına profesyonel hizmet ve destek sağlamaya devam edecektir.