MEXC Topluluklarına Katılın





2018 yılında kurulan MEXC, yüksek performanslı toplu işlem eşleştirme teknolojisini kullanan merkezi bir borsadır. Platform, hem finans sektöründe hem de blok zinciri teknolojisinde zengin deneyime sahip profesyonel bir ekip tarafından işletilmektedir. Şu anda MEXC, dünya çapında 170'ten fazla ülkede, yaklaşık 10 milyon kullanıcıya sahiptir.





Birinci sınıf hizmet sağlamak için MEXC, özel bir küresel blok zinciri operasyon ekibi oluşturmuştur. Çeşitli sosyal medya kanallarındaki bağlantıları takip ederek MEXC'nin güncellemelerinden haberdar olun ve kendi dilinizdeki topluluklara katılın.





MEXC Resmi https://twitter.com/MEXC_Official MEXC Çince https://twitter.com/MEXCZH MEXC Japonya https://twitter.com/MEXC_Japan MEXC Kore https://twitter.com/MEXC_Korea MEXC Türkiye https://twitter.com/MEXC_TR MEXC Vietnam https://twitter.com/MEXCVietnam MEXC Almanya https://twitter.com/MEXC_DE MEXC Rusya https://twitter.com/mexcrussian MEXC Ukrayna https://twitter.com/mexcukr





MEXC İngilizce (Resmi) https://t.me/MEXCEnglish MEXC Hong Kong & Tayvan https://t.me/MEXC_ZH MEXC Japonya https://t.me/MEXCJapan MEXC Kore https://t.me/MEXCKorean MEXC Türkiye https://t.me/MEXCTurkey MEXC Vietnam https://t.me/MEXCVN_Community MEXC Rusya https://t.me/MEXCRussianOfficial MEXC İspanya https://t.me/MEXCSpanish MEXC Malezya https://t.me/MEXC_MalaysiaOfficial MEXC Portekiz https://t.me/MEXCPortuguese MEXC Filipinler https://t.me/MEXCFilipino MEXC Bengal https://t.me/MEXCBengali MEXC Endonezya https://t.me/MEXCIndonesian MEXC Almanya https://t.me/MEXC_DE MEXC İran https://t.me/MEXC_PER MEXC Ukrayna https://t.me/MEXCUkraineOfficial MEXC Vadeli İşlemler https://t.me/MEXCFutures





MEXC Resmi https://www.facebook.com/mexcofficial MEXC Türkiye https://www.facebook.com/MEXC_TR/ MEXC Vietnam https://www.facebook.com/MEXCVN MEXC Kore https://www.facebook.com/people/Mexc-Ko/100076308821804/





MEXC Resmi https://www.youtube.com/@MEXCofficial MEXC Türkiye https://www.youtube.com/@MEXCTurkiye MEXC Vietnam https://www.youtube.com/@MEXC-Vietnam MEXC Rusya https://www.youtube.com/@mexcrussian





MEXC Resmi https://www.reddit.com/r/MEXC_official/?rdt=48861





MEXC Resmi https://discord.com/invite/Hs2e93Xav5





MEXC Resmi https://www.instagram.com/mexc_official/ MEXC Kore https://www.instagram.com/mexc_korea/ MEXC Türkiye https://www.instagram.com/mexc_turkiye/





MEXC Kore https://medium.com/@mexc.korea MEXC Türkiye https://medium.com/@MEXC_TR





MEXC Vietnam https://www.tiktok.com/@mexc.vn MEXC Türkiye https://www.tiktok.com/@mexc_turkiye









MEXC Rusya https://teletype.in/@mexcrussian





MEXC Japonya https://mexc-japan.theletter.jp/









Resmi medya güncellemelerini kontrol ederken, olası bir dolandırıcılıktan korunmak için resmi sosyal medya kanallarını dikkatli bir şekilde belirlediğinizden emin olun. Doğrulama işlemlerini, MEXC ana sayfasının alt tarafında yer alan "MEXC Doğrulama" aracılığıyla, https://www.mexc.com/tr-TR/official-verify adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Resmi websitesinin alt tarafında yer alan "Topluluk" bölümünden, takip etmek istediğiniz sosyal medya kanallarını görüntüleyebilirsiniz.









MEXC, kullanıcı etkileşimini kolaylaştırmak ve güncel bilgi ve etkinlikleri paylaşmak için çeşitli uluslararası topluluklar oluşturmuştur. Hemen aramıza katılın, MEXC topluluklarını geliştirmemize yardımcı olun.



