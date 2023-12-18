MEXC Topluluklarına Katılın

2018 yılında kurulan MEXC, yüksek performanslı toplu işlem eşleştirme teknolojisini kullanan merkezi bir borsadır. Platform, hem finans sektöründe hem de blok zinciri teknolojisinde zengin deneyime sahip profesyonel bir ekip tarafından işletilmektedir. Şu anda MEXC, dünya çapında 170'ten fazla ülkede, yaklaşık 10 milyon kullanıcıya sahiptir.
Birinci sınıf hizmet sağlamak için MEXC, özel bir küresel blok zinciri operasyon ekibi oluşturmuştur. Çeşitli sosyal medya kanallarındaki bağlantıları takip ederek MEXC'nin güncellemelerinden haberdar olun ve kendi dilinizdeki topluluklara katılın.
Resmi medya güncellemelerini kontrol ederken, olası bir dolandırıcılıktan korunmak için resmi sosyal medya kanallarını dikkatli bir şekilde belirlediğinizden emin olun. Doğrulama işlemlerini, MEXC ana sayfasının alt tarafında yer alan "MEXC Doğrulama" aracılığıyla, https://www.mexc.com/tr-TR/official-verify adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Resmi websitesinin alt tarafında yer alan "Topluluk" bölümünden, takip etmek istediğiniz sosyal medya kanallarını görüntüleyebilirsiniz.
MEXC, kullanıcı etkileşimini kolaylaştırmak ve güncel bilgi ve etkinlikleri paylaşmak için çeşitli uluslararası topluluklar oluşturmuştur. Hemen aramıza katılın, MEXC topluluklarını geliştirmemize yardımcı olun.