mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day
Ana Sayfa/Eğitim Rehberi/Başlangıç Rehberleri/Kullanıcı Rehberi/MEXC Topluluklarına Katılın

MEXC Topluluklarına Katılın

#Yeni Kullanıcılar
#Temel Kavramlar
2023.12.18 MEXC
Paylaş


2018 yılında kurulan MEXC, yüksek performanslı toplu işlem eşleştirme teknolojisini kullanan merkezi bir borsadır. Platform, hem finans sektöründe hem de blok zinciri teknolojisinde zengin deneyime sahip profesyonel bir ekip tarafından işletilmektedir. Şu anda MEXC, dünya çapında 170'ten fazla ülkede, yaklaşık 10 milyon kullanıcıya sahiptir.

Birinci sınıf hizmet sağlamak için MEXC, özel bir küresel blok zinciri operasyon ekibi oluşturmuştur. Çeşitli sosyal medya kanallarındaki bağlantıları takip ederek MEXC'nin güncellemelerinden haberdar olun ve kendi dilinizdeki topluluklara katılın.

X (Twitter)


Telegram


Facebook


YouTube：


Reddit


Discord


Instagram


Medium


Tiktok


Line


Teletype


theLetter


LinkedIn


Resmi medya güncellemelerini kontrol ederken, olası bir dolandırıcılıktan korunmak için resmi sosyal medya kanallarını dikkatli bir şekilde belirlediğinizden emin olun. Doğrulama işlemlerini, MEXC ana sayfasının alt tarafında yer alan "MEXC Doğrulama" aracılığıyla, https://www.mexc.com/tr-TR/official-verify adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Resmi websitesinin alt tarafında yer alan "Topluluk" bölümünden, takip etmek istediğiniz sosyal medya kanallarını görüntüleyebilirsiniz.



MEXC, kullanıcı etkileşimini kolaylaştırmak ve güncel bilgi ve etkinlikleri paylaşmak için çeşitli uluslararası topluluklar oluşturmuştur. Hemen aramıza katılın, MEXC topluluklarını geliştirmemize yardımcı olun.


Yeni Kullanıcı Avantajları

Kaydolun ve kolayca Yeni Kullanıcı Ödüllerini alın. 1.000 USDT Vadeli İşlem Bonusu sizi bekliyor.

Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
Uygulamayı İndir
İşlem Ücretleri
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM