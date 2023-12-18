MX Token'in Potansiyelini Keşfedin









MX, MEXC tarafından piyasaya sürülen ve MEXC ekosistemine güç veren yerel fayda tokenidir. MEXC platformu, kripto para meraklıları için güvenli ve kullanışlı bir alım satım ortamı sağlamaktadır. Ayrıca, MX Token sahibi olan kullanıcılar ek avantajlardan yararlanabilirler.













MX token sahipleri, her ay özel olarak düzenlenen airdrop etkinliklerine katılma hakkı elde edebilir. MEXC ana sayfasında bulunan "Spot" sekmesinden [Launchpad] ve [Kickstarter] seçeneklerine tıklayarak bu etkinliklere katılabilir ve harika ödüller kazanabilirsiniz.









Launchpad etkinliğine katılarak, yeni token airdrop ödülleri; Kickstarter etkinliğine katılarak, hem USDT ödülü hem de yeni token airdrop ödülleri kazabilirsiniz. Her iki etkinlikte de MX tokenler kilitlenmez. Devam eden tüm Launchpad ve Kickstarter Airdrop etkinliklerine aynı anda katılabilirsiniz.





Lütfen hem Launchpad hem de Kickstarter etkinlikleri için katılım kriterleri bulunduğunu unutmayın. Kullanıcıların, etkinliklere katılmak için, belirli bir miktarda ve belirli bir süre boyunca MX token tutmaları gerekmektedir. Ne kadar çok MX taahhüt ederseniz, ilgili taahhüt katsayısı o kadar yüksek olur ve o kadar fazla ödül elde edersiniz.













MX Kesintisi özelliği etkinleştirildikten sonra, spot alım satım yaparken, MX öncelikli olarak %20 indirim uygulanarak işlem ücreti ödemesi için kullanılacaktır. Mevcut MX miktarınızın işlem ücretlerini karşılamak için yetersiz olması durumunda sistem, otomatik olarak platformun varsayılan işlem ücreti oranına geçer. Art arda 15 gün boyunca spot hesabınızda en az 1.000 MX tutarsanız, spot işlem ücretlerinde %100 indirimden yararlanabilirsiniz.





Vadeli işlem hesabınıza MX aktardığınızda, MX Kesintisi özelliği ile MX kullanarak USDT-M vadeli işlem ücretlerinizi %10 indirimle ödeyebilirsiniz. Hesabınızda MX kalmaması durumunda, bu özellik devre dışı bırakılmış sayılır.













MEXC platformu bir davet komisyonu sistemine sahiptir. Arkadaşlarınızı MEXC'ye davet ederek, işlem hacimlerinin yüzdesine bağlı olarak komisyon kazanabilirsiniz. Bu komisyon tek seferlik bir ödeme değildir: Arkadaşınızın tamamladığı her işlem için, işlem hacmine göre bir komisyon alırsınız. Elinizde ne kadar çok MX token varsa, kazanabileceğiniz komisyon yüzdesi o kadar yüksek olur. Bu oran %70'e kadar çıkabilir.





MEXC platformu ana sayfasının sağ üst köşesinde bulunan [Profil Simgesi]'ne tıklayın. [Davet] seçeneğini seçin. Davet sayfasından Davet Kodu'nuzu veya Davet Bağlantı'nızı kopyalayarak arkadaşlarınıza gönderebilir ve MEXC'ye davet edebilirsiniz.





Davet komisyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek için " Arkadaşlarını MEXC'de Hesap Açmaya Davet Etmek " başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

















MEXC'nin dahili veri analizlerine göre, Ocak-Kasım 2023 tarihleri arasında, ayda ortalama 111,3 etkinlik olmak üzere toplam 1113 airdrop etkinliği düzenlenmiştir. Toplam ödül havuzu yaklaşık 130 milyon USD'ye ulaşırken, aylık ortalama ödül havuzu 11 milyon USD'yi aşmıştır.





24-30 Kasım tarihleri arasında katılım kriterlerini karşılamış olsaydınız, 28'den fazla Kickstarter ve Launchpad etkinliğine katılabilir ve yıllık %68'in üzerinde bir getiri sağlayabilirdiniz.









Arkadaşlarınızı MEXC'li olmaya davet ettiğinizde, arkadaşlarınızın yaptıkları her işlemin belirli bir yüzdesi komisyon olarak gönderilir. Farklı MX varlıklarına karşılık gelen komisyon oranları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki tabloya göz atın.





30 Ağustos 2022 saat 15.00 (TSİ) sonrasında davet edildiyse (mevcut oran):

Önerilen Günlük MX Varlıkları Davet Komisyonu (%) < 20.000 MX %30 > 20.000 MX %70





30 Ağustos 2022 saat 15.00 (TSİ) öncesinde davet edildiyse:

Önerilen Günlük MX Varlıkları Davet Komisyonu (%) < 500 MX %10 500 - 5.000 MX %20 5000 - 20.000 MX %30 > 20.000 MX %70





Spot komisyon ödülleri bir sonraki gün 19.00'dan (TSİ) sonra, vadeli işlem komisyon ödülleri ise bir sonraki gün 03.00'ten (TSİ) sonra dağıtılır. Fiili ödeme zamanında bazı gecikmeler olabilir, bir sonraki günün fiili ödeme zamanı referans alınır. Komisyon ödülleri MEXC spot hesabınıza yatırılır. Komisyon geçmişinizi MEXC davet komisyonu arayüzü üzerinden kontrol edebilirsiniz.









Bir tokenin değerli olmasının en temel nedeni, kendi fiyatındaki dalgalanmadan gelir ve MX de bir istisna değildir. 2023'ün ilk çeyreğinde MX, %330'a varan en yüksek büyüme oranına ulaşmıştır. Şu an itibarıyla, MX'in fiyatı 2023'te %265'in üzerinde artış göstermiştir. Uzun vadeli bir MX sahibi olarak, fiyat artışından kâr edebilirsiniz. Elinizde ne kadar çok MX tutarsanız, giriş maliyetiniz o kadar düşük olur ve bu da daha yüksek getiri sağlar.





Ek olarak, MX token değerini dengelemek için periyodik bir yakım mekanizmasına tabi tutulur. MEXC'nin düzenli token yakım işlemi ile MX arzı kontrol edilir. Tokenler yakıldığında, dolaşımdaki arz azalır ve nadirlik yükselir. Artan nadirlik genellikle fiyatın değer kazanmasını sağlayarak, MX'i yakım mekanizması olmayan kripto paralara kıyasla, nispeten değer kaybına daha az eğilimli hale getirir.





MEXC platformu, MX token satın alma ve yakım işlemi için kârının %40'ını ayırmaktadır. MEXC platformu, 2023 yılının ilk üç çeyreğinde toplamda yaklaşık 5,32 milyon MX token yakmıştır. Amaç, dolaşımdaki MX token arzını 100 milyonda tutmaktır. MX yakım verilerini incelemek için, ana sayfada üst gezinme çubuğunda bulunan "Spot" sekmesini açın ve "MX Bölgesi" seçeneğine tıklayın. Açılan sayfadan "Yakım Geçmişini Görüntüle" seçeneğine tıklayın.









MX sahibi olmak yalnızca bir yatırım biçimi olarak değil, aynı zamanda finansal yönetim için bir araç olarak da hizmet vermektedir. MX token, şu anda MEXC platformunun dışında Huobi ve Bybit gibi önde gelen merkezi borsalarda listelenmiştir. Böylece, MX Token'in piyasa likiditesi artmakta ve potansiyel sahip tabanı genişlemektedir. Piyasa değerinin bu şekilde kabul görmesinin zaman içinde MX Token'in fiyatını etkilemesi beklenmektedir.





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