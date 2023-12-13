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Piyasa Emri Nedir?

#Spot
2023.12.13 MEXC
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Spot alım satım işlemlerinde piyasa emri en yaygın emir türlerinden biridir. Bu içerikte piyasa emrinin tanımı, kullanım alanları ve MEXC'de piyasa emirlerinin nasıl kullanılacağı konuları ele alınacaktır.

Tanım


Piyasa emri, bir kullanıcının, işlemin hızlı bir şekilde tamamlanması için mevcut en iyi piyasa fiyatından hemen alış veya satış yapması anlamına gelir. Tek bir piyasa emrinin toplam miktarının aşırı büyük olması durumunda, işleme alınmayan kısımların iptal edildiği durumlar olabileceğini bilmek önemlidir.

Piyasa emrinin avantajı, kullanıcıların fiyatları kendilerinin belirlemesine gerek kalmaması ve emrin hızlı bir şekilde işleme alınmasını kolaylaştırması nedeniyle etkinleştirme kolaylığında yatmaktadır. Bununla birlikte, piyasa emirlerinin potansiyel bir dezavantajı, işlem fiyatının garanti edilememesidir.

Örnek


Piyasa emirleri hızlı bir alış veya satış işlemi için idealdir. Örneğin, mevcut BTC spot fiyatı hızla 40.000 USDT'yi aşarsa, hemen satın almak isteyen ve satın alma işlemini piyasa fiyatından gerçekleştirmek isteyen bir kullanıcı piyasa emrini tercih edebilir.

Piyasa Emri Oluşturma


Websitesi:

BTC satın almak istediğimizi varsayalım. Spot alım satım sayfasına girdikten sonra [Piyasa] seçeneğini seçin. Ardından [Fiyat] veya [Toplam] bölümlerini doldurun ve [BTC Al] seçeneğine tıklayın.


Uygulama

Yine BTC satın almak istediğimizi varsayalım. Spot alım satım sayfasına girdikten sonra [Piyasa] seçeneğini seçin. Ardından, [Miktar] veya [Toplam] bölümlerini doldurun ve [BTC Al] seçeneğine tıklayın.


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