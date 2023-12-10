MX Bölgesi Kasım Ayı Etkinlik Raporu





Bitcoin fiyatlarındaki sürekli artış, kripto para piyasasındaki coşkuyu ateşleyerek son dönemdeki piyasa dalgalanmalarını tetikledi. Bu dalgalanmalarla birlikte MEXC platformunun yerel tokeni MX'in değeri 3 $'a ulaşarak geçen ayki yükselişini sürdürdü. Bu ay boyunca MX token fiyatı 2,8 ila 3 arasında değişiklik gösterdi.





MX token tutmak size yalnızca fiyat artışlarından yararlanma fırsatı vermekle kalmaz, aynı zamanda aylık özel etkinliklere katılarak ücretsiz airdrop ödülleri kazanmanızı sağlar. MX sahibi olmanın avantajları hakkında daha detaylı bilgi için " MX Sahipleri için En İyi 3 Avantaj " başlıklı içeriğe göz atabilirsiniz.









Kasım ayında MEXC, 7 Launchpad ve 135 Kickstarter etkinliği olmak üzere toplam 142 airdrop etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bu airdrop etkinliklerinde, %68'e varan APY ile 10,54 milyon doların üzerinde ödül dağıtıldı.





MEXC platformunun istatistiklere göre, 136 airdrop ödülü arasında PROPS tokeni %1587,93'e varan etkileyici bir oranla en yüksek fiyat artışı performansına ulaşarak bu ayın en yüksek büyüme oranına sahip tokeni oldu. PMPY tokeni ise %719,1'lik fiyat artışı oranıyla PROPS tokeninin ardından en yüksek büyüme oranına sahip ikinci token oldu. Fiyat artışı sıralamasında ilk 10'da yer alan tüm tokenlerin fiyat artış oranı %100'ü aşarken, ilk 6 token %300'e varan bir büyüme oranı performansı sergiledi.





Proje Adı Airdrop Tarihi (MX Taahhüt Tarihi) Fiyat Artışı % (30 Kasım İtibariyle) PROPS 10 Kasım 2023 %1.587,93 PMPY 9 Kasım 2023 %719,1 XNA 24 Kasım 2023 %399 RBX 23 Kasım 2023 %330,37 RPK 14 Kasım 2023 %323,4 UPC 29 Kasım 2023 %316,56 LAVA 17 Kasım 2023 %267,15 MBLK 23 Kasım 2023 %217,75 DAMEX 21 Kasım 2023 %200,2 BLOCX 29 Kasım 2023 %191,43









Launchpad ve Kickstarter, MX sahipleri için özel olarak düzenlenen ücretsiz airdrop etkinlikleridir. Eğer MX tutuyorsanız, Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine katılmak için art arda en az 30 gün boyunca en az 1.000 MX tutmanız gerekir.





Resmi MEXC websitesi ana sayfasında gezinme çubuğundan [Spot] seçeneğine tıklayın. Bu sekmeden, [Launchpad] ve [Kickstarter] etkinliklerine ulaşabilirsiniz.













Henüz MX Sahibi değilseniz ve ücretsiz airdrop etkinliklerine katılmak istiyorsanız, MEXC platformunda MX token satın almanız ve bunları belirli bir süre boyunca elinizde tutmanız gerekir. Bu koşulları yerine getirdiğinizde, etkinliklere katılmaya başlayabilirsiniz. MX token satın alma hakkında daha fazla bilgi için " 1 Dakikada MX Satın Alın " başlıklı içeriğimizi inceleyebilir ve ilgili adımları takip ederek MX satın alabilirsiniz.





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