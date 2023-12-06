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Stop Limit Emri Nedir?

#Temel
#Spot
#Temel Kavramlar
2023.12.6 MEXC
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"Stop-Limit" emri, kullanıcıların zarar durdur fiyatını, limit fiyatını ve alış/satış tutarını önceden belirleyebildiği bir tür önceden ayarlanmış emirdir. En son işlem fiyatı zarar durdur fiyatına ulaştığında sistem, emri, emir defterine otomatik olarak limit fiyattan verir.

Tanımlar


Zarar DurdurFiyatı: En son işlem fiyatın zarar durdur fiyatına ulaşması üzerine önceden belirlenmiş emir gerçekleştirilir.

Limit Fiyatı: Kullanıcının kripto para birimini almak/satmak için girdiği fiyat.

Tutar: Kullanıcının kripto para birimini almak/satmak için girdiği tutar.

Örneğin:

BTC'nin piyasa fiyatı şu anda 45.000 USDT'nin altındadır. Bir kullanıcı 43.000 USDT fiyatının önemli bir direnç noktası olduğuna inandığını varsayalım. Piyasa fiyatı 45.000 USDT'yi aşarsa, yükseliş eğilimi olacaktır. Bu nedenle, kullanıcı zarar durdur fiyatını 43.000 USDT olarak ayarlayabilir ve fiyatı 45.200 USDT ile sınırlayabilir. Bu işlev ile birlikte, kullanıcıların 24 saat boyunca piyasayı gözlemlemelerine gerek kalmaz.

Not: Fiyat yüksek dalgalanma yaşarsa, stop-limit alış emri işleme alınamayabilir.

Stop-limit Emri Nasıl Verilir?


Emir Verme: [Stop-limit] seçeneğine tıklayın, tetikleme fiyatını, alış fiyatını ve alış tutarını ayarlayın ve "BTC Al" butonuna tıklayın.


Emirleri Görüntüleme: Emir verildikten sonra aşağıda bulunan "Açık Emirler" bölümünden emir geçmişinize göz atabilirsiniz.


Emir Geçmişi: Stop-limit emri işleme alındıktan veya iptal edildikten sonra, "Emirler" -"Spot Emirler" - "Emir Geçmişi" bölümünden geçmiş emirlerinize göz atabilirsiniz.



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