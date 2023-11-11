Bitcoin Spot ETF Nedir?









Winklevoss ikizleri 2013 ve 2018 yıllarında iki kez Bitcoin Spot ETF başvurusunda bulunmuş ve her ikisi de SEC tarafından reddedilmiştir. 2023 itibariyle, giderek artan sayıda finansal kurum Bitcoin Spot ETF'lerine başvurmak için sıraya girmektedir.





Peki, Bitcoin Spot ETF başvuruları neden giderek artıyor ve Bitcoin Spot ETF'ler neden bu kadar ilgi çekiyor? Bu içerikte, bu konu analiz edilecek ve ilgili sorular yanıtlanacaktır.









ETF, bir menkul kıymetler borsasında işlem görebilen hisse senetlerine benzer bir yatırım fonu türü olan Borsa Yatırım Fonu (Exchange Traded Fund) anlamına gelir.





ETF'ler belirli varlıkları menkul kıymetleştirmek için bir tür fiziksel teminatlandırma kullanır. Yatırımcıların, yalnızca kurum tarafından oluşturulan fonun hisselerini satın almaları gerekir. Bu da dolaylı olarak dayanak yatırımlara karşılık gelen riskleri ellerinde tutmalarına olanak tanır.





Bitcoin ETF, Bitcoin'i dayanak varlık olarak tutan bir borsa yatırım fonu anlamına gelir. Kullanıcılar bir Bitcoin spot ETF satın aldıklarında, aslında Bitcoin satın almış olurlar, ancak gerçekte Bitcoin'i doğrudan ellerinde tutmazlar. Günümüzde gerçek bir Bitcoin spot ETF'si bulunmamaktadır.









1. Düzenleyici Uyumluluk: Bitcoin Spot ETF'leri geleneksel menkul kıymet borsalarında işlem görür ve ilgili kurumlar tarafından düzenleyici gözetime tabidir. Düzenlenmiş piyasalar daha fazla güven aşılar ve yatırımcılar için güvence sağlar.





2. Düşük Yatırım Eşiği: Dijital cüzdan kullanmak gibi kripto özelliklerini öğrenmeye ve bu konuda uzmanlaşmaya gerek yoktur. Bitcoin ETF'lerinin geleneksel finansal ürün alım satım yöntemleri olarak sunulması, yatırımcılar için giriş engellerini azaltır.





3. Uygun Maliyet: Bitcoin Spot ETF'leri genellikle doğrudan BTC satın almaya kıyasla daha düşük maliyetlidir ve bu da Bitcoin Spot ETF'leri, maliyet bilincine sahip yatırımcılar için cazip hale getirir.





4. Güvenlik: Bitcoin Spot ETF sahibi olan kullanıcılar aslında fiziksel Bitcoin tutmazlar. Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmalardan kâr elde ederken, dijital cüzdanlarla ilişkili kayıp veya hırsızlık riskinden kurtulurlar.









Yatırım ortaklıkları, borsalarda listelenen kapalı uçlu yatırım fonlarıdır. Kripto para alanında, Grayscale'in GBTC'si Bitcoin yatırım ortağı ürününe bir örnektir.





ETF'ler ve yatırım ortağı ürünleri arasındaki temel fark, ETF'lerin açık uçlu olması, piyasa yapıcıların birimleri serbestçe oluşturması ve kullanması ve yeterli likidite sağlamasıdır. Buna karşılık, yatırım ortaklıkları kapalı uçludur, kolayca oluşturulamaz ve aktif kullanım planlarından yoksundur.





ETF'ler günlük yatırımcılar tarafından alınıp satılabilirken, yatırım ortaklıkları işlem gününün sonunda yalnızca bir kez alınıp satılabilir. ETF'lerle ilişkili maliyetler genellikle yatırım ortaklıklarından daha düşüktür.









2013 yılında Winklevoss kardeşler SEC'e bir S-1 belgesi sunarak Bitcoin ile bağlantılı bir ETF piyasaya sürme niyetlerini resmen belirtmişlerdir. 2018'de başka bir başvuru daha yapmışlar, ancak her iki başvuru da SEC tarafından redddedilmiştir.





Ağustos 2018'de varlık yönetim şirketi VanEck bir Bitcoin Spot ETF başvurusu yapmış, Eylül ayında geri çekmiş ve ardından Mart 2021 ve Haziran 2022'de yeniden başvuruda bulunmuştur. Ancak bu başvuruların tamamı SEC tarafından redddedilmiştir.





Nisan 2021'de varlık yönetim şirketi Valkyrie Investments, bir Bitcoin Spot ETF başvurusunda bulunmuştur. Ancak bu başvuru Aralık ayında SEC tarafından redddedilmiştir.





Mayıs 2021'de Fidelity, bir Bitcoin Spot ETF başvurusunda bulunmuştur. Ancak bu başvuru Şubat 2022'de SEC tarafından redddedilmiştir.





Haziran 2021'de ARK Invest, İsviçreli ETF sağlayıcısı 21Shares ile işbirliği yaparak ARK 21Shares Bitcoin ETF için bir başvuruda bulunmuştur. Bu başvuru, Nisan 2022'de SEC tarafından redddedilmiştir. Aynı yılın Mayıs ayında tekrar başvurda bulunmuşlardır. Ancak Ocak 2023'te bir kez daha redddedilmiştir.





Temmuz 2021'de New York'lu varlık yönetim şirketi Global X, bir başvuruda bulunmuştur. Ancak bu başvuru Mart 2022'de SEC tarafından redddedilmiştir.





Ekim 2021'de Bitwise ilk Bitcoin Spot ETF başvurusunu sunmuştur. Haziran 2022'de SEC tarafından redddedilmiştir.





19 Ekim 2021'de ABD ilk Bitcoin vadeli işlem ETF'sini onaylamıştır.





Grayscale eş zamanlı olarak GBTC'yi bir Bitcoin Spot ETF'ye dönüştürmek için başvuruda bulunmuştur. Başvuru, Haziran 2022'de SEC tarafından, şirketin potansiyel dolandırıcılığı önleme çabalarının yetersiz olduğu gerekçesiyle redddedilmiştir. Grayscale SEC'i mahkemeye vermiş ve Ağustos 2023'te kazanmıştır.





Aralık 2021'de WisdomTree, bir Bitcoin Spot ETF başvurusunda bulunmuştur. Ancak bu başvuru Ekim 2022'de redddedilmiştir.





Nisan 2023'te ARK Invest ve 21Shares üçüncü Bitcoin Spot ETF başvurusunu sunmuştur.





Haziran 2023'te BlackRock, Valkyrie Bitcoin Spot ETF başvurularını sunmuştur.





Temmuz-Ağustos 2023 tarihleri arasında WisdomTree, VanEck, Fidelity/Wise Origin, Bitwise, Global X SEC'e bir kez daha başvuruda bulunmuştur.





10 Ocak 2024 (EST) tarihinde SEC, ABD'de listelenecek 11 Bitcoin ETF'sinin ilk partisi için onay verdi.









Kripto para birimlerinin son yıllardaki önemli gelişimine ve bu alana artan ilgiye rağmen, kripto para piyasasının ölçeği geleneksel finansa kıyasla nispeten küçük kalmaktadır. Bir Bitcoin spot ETF'sinin onaylanması, ana akım piyasa kabulünü ve tanınmasını temsil etmektedir. Bu da muhtemelen Bitcoin'in yatırımcılar arasındaki kabulünü daha da artıracaktır.





Bir Bitcoin Spot ETF'sinin onaylanmasının daha büyük bir sermaye akışını çekmesi ve tüm kripto para piyasasında likiditeyi artırması bekleniyor. Bu, Bitcoin'in önemli ölçüde yaygınlaşmasını ve popülerleşmesini sağlayarak daha fazla kullanıcının kripto para alanını tanımasına, anlamasına ve kripto para sektörüne katılmasına olanak tanıyabilir.





Daha da önemlisi, Bitcoin spot ETF'nin onay alması, Bitcoin'in finansal ürün statüsünün ABD'deki düzenleyici makamlar tarafından yasal olarak tanınması anlamına gelmektedir. Bu, Bitcoin'in gelişim tarihinde bir başka dönüm noktasını temsil etmektedir.





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