MX Bölgesi Ekim Ayı Etkinlik Raporu





Ekim ayında kripto para piyasası, öncelikle Bitcoin'in ivme kazanmasıyla beraber piyasa genel bir yükseliş trendi sergiledi ve beklentileri karşılayan bir dönüş yaptı. Bu yükselişle birlikte MEXC platformunun yerel tokeni MX'in değeri 2,85 $'a kadar yükseldi.





MX tokenlerini tutmak size yalnızca fiyat artışlarından yararlanma fırsatı vermekle kalmaz, aynı zamanda aylık özel etkinliklere katılarak ücretsiz airdrop ödülleri kazanmanızı sağlar. MX sahibi olmanın avantajları hakkında daha detaylı bilgi için " MX Sahipleri için En İyi 3 Avantaj " başlıklı içeriğe göz atabilirsiniz.









MEXC, her ay MX token tutanlara özel airdrop etkinlikleri düzenlemektedir. Belirli bir süre boyunca belirli miktarda MX token tutarak, bu ücretsiz airdrop etkinliklerine katılabilirsiniz. Ekim ayında MEXC, 3 Launchpad ve 133 Kickstarter etkinliği olmak üzere toplam 136 airdrop etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bu airdrop etkinliklerinde, %62'ye varan APY ile 9 milyon doların üzerinde ödül dağıtıldı.





MEXC platformunun istatistiklerine göre, 136 airdrop ödül etkinliği arasında MEMETOON tokeni %270,93'e varan fiyat artışı performansıyla ayın en yüksek kazandıran tokeni oldu. Fiyat artışı sıralamasında ilk 10'da yer alan 7 token %100'ün üzerinde fiyat artışı performansı sergiledi.





Proje Adı Airdrop Tarihi (MX Taahhüt Tarihi) Fiyat Artışı % (31 Ekim İtibarıyla) MEMETOON 17 Ekim 2023 %270,93 VSC 3 Ekim 2023 %154,24 GFLY 18 Ekim 2023 %149,4 ZETRIX 28 Ekim 2023 %146,95 FMC 30 Ekim 2023 %145 VC 15 Ekim 2023 %140,7 TIME 20 Ekim 2023 %115,47 PPT 24 Ekim 2023 %99,6 GAI 25 Ekim 2023 %97,7 NEOX 24 Ekim 2023 %93









Launchpad ve Kickstarter, MX Tutanlara özel etkinliklerdir. Eğer MX tutuyorsanız, Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine katılmak için art arda en az 30 gün boyunca en az 1.000 MX tutmanız gerekir.





Resmi MEXC websitesi ana sayfasında gezinme çubuğundan [Spot] seçeneğine tıklayın. Bu kısımdan, [Launchpad] ve [Kickstarter] etkinliklerine ulaşabilirsiniz.









Etkinlik ayrıntıları sayfasına girdikten sonra, devam eden tüm etkinliklere tek tıkla katılmak için [Tek Tıkla Taahhüt Et] butonuna tıklayabilirsiniz. Hem Launchpad hem de Kickstarter etkinliklerine aynı anda katılabilirsiniz. MX tokenleriniz kilitlenmez.













Henüz MX Sahibi değilseniz ve ücretsiz airdrop etkinliklerine katılmak istiyorsanız, MEXC platformunda MX tokenleri satın almanız ve bunları belirli bir süre boyunca elinizde tutmanız gerekir. Bu koşulları yerine getirdiğinizde, etkinliklere katılmaya başlayabilirsiniz.





MX token satın alma hakkında daha fazla bilgi için " 1 Dakikada MX Satın Alın " içeriğini inceleyebilir ve ilgili adımları takip ederek MX satın alabilirsiniz.





Sorumluluk Reddi: Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırımlarınızı dikkatli bir şekilde yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.