Schiff Dirgeni Nedir?





Schiff Dirgeni, standart dirgen olarak da bilinen Andrews Dirgeni'nden türetilmiş yaygın bir teknik analiz aracıdır. Andrews bir istatistikçi ve alım satım uzmanıydı ve Schiff de onun öğrencisiydi. Andrews Dirgeni'ne benzer şekilde, Schiff Dirgeni de esasen orta ve uzun vadeli trendleri, destek ve direnç seviyelerini, kırılmaları ve piyasa trendlerindeki dönüşleri belirlemek için fiyat kanallarını çizmekte kullanılan bir araçtır.





Schiff Dirgeni açıkça tanımlanmış yükseliş ve düşüş trendlerinde iyi performans gösterir ancak yatay alım satımda kullanımı zordur. Uzun vadeli trendleri belirlemek için gösterge olarak mükemmel olsa da, Schiff Dirgeni orta ila uzun vadeli alım satım için daha uygundur, ancak bazı yatırımcılar Schiff Dirgeni'ni günlük alım satım için de kullanır.









Andrews Dirgeni'ne benzer şekilde, Schiff Dirgeni üç eğilim çizgisinden oluşur: orta çizgi (eğilim çizgisi) ve orta çizginin üstündeki ve altındaki ek iki çizgi. Aradaki fark Schiff Dirgeni için orta çizginin başlangıç noktasında yatmaktadır. Ek olarak, Schiff Dirgeni, orta çizgiden belirli bir standart sapmaya yerleştirilen ek çizgilere sahip olabilir.





Schiff Dirgeni çizmek için (standart dirgenlerde olduğu gibi), öncelikle bir trend belirlemeniz ve trendin iki uç noktası arasında bir trend çizgisi çizmeniz gerekir. Bir yükseliş trendi için, yükseliş trendi çizgisini çizmek üzere bitişik düşük noktaları kullanabilirsiniz. Bir düşüş trendi için, düşüş trendi çizgisini çizmek üzere bitişik yüksek noktaları kullanabilirsiniz. Üçüncü nokta, trendin yapısına bağlı olarak ikinci noktanın üstüne veya altına yerleştirilir. (Genel olarak, üçüncü nokta yükseliş trendleri için yukarıya, düşüş trendleri için aşağıya yerleştirilir). Schiff Dirgeni'nin varsayılan olarak iki ek çizgi içerdiğine dikkat etmek önemlidir.





Schiff Dirgeni bir fiyat trendi kanalı oluşturur. Fiyat Schiff Dirgeni kanalı içinde kaldığı sürece trendin sağlam olduğu kabul edilir. Fiyat Schiff Dirgeni kanalından çıkarsa, zayıflayan bir trendi veya trendin tersine döndüğünü gösterir.









① Spot alım satım sayfasında, mum grafiğinin sağ üst köşesinde bulunan TradingView sürümünü seçin. (Not: Bu aynı zamanda vadeli işlem sayfası için de geçerlidir).









② Sol taraftaki araç çubuğundan [Fib Düzeltmesi] simgesine tıklayın ve ardından [Schiff Dirgeni] seçeneğini seçin.









③ Trendi tanımlayın. Aşağıdaki örnekte, mevcut Bitcoin trendi bir yükseliş trendi göstermektedir. Trend bitiş noktaları olarak bitişik düşük noktaları seçin ve üçüncü noktayı çizmek için ikinci noktanın üzerine yerleştirin.









④ Çizimi silmek istiyorsanız, grafikteki Schiff Dirgeni çizgisine tıklayın. Ardından çöp kutusu simgesine tıklayın.









Şu anda Schiff Dirgeni çiziminin MEXC uygulamasında desteklenmediğini lütfen unutmayın.



