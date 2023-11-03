Gann Karesi Nedir?

William Gann 20. yüzyılın en büyük finans yatırımcılarından ve teknik analizin öncülerinden biriydi. Charles Dow'un Dow Teorisi ve Ralph Elliott'un Elliott Dalga Teorisi ile birlikte teknik analizin "Üç Büyük Geleneksel Teorisi" olarak bilinen teorilerden Gann Teorisi'ni geliştirmiştir.





Gann Teorisi, diğerlerinin yanı sıra Gann Karesi, Gann Açıları, Gann Çarkı ve Gann Kutusu'nu içerir. Gann Karesi, fiyat ve zaman modellerinin temelini oluşturan Gann Çarkı'na dayanmaktadır. (Not: Gann Çarkı, piyasa destek ve direnç seviyelerinin yanı sıra trendlerin tersine dönme zamanlarını tahmin etmek için kullanılır.) Genel olarak, Gann Karesi, başlangıç noktaları olarak tarihsel düşük noktaları veya yüksek noktaları kullanarak ve temel destek ve direnç seviyelerini tahmin etmek için ileriye doğru hesaplama yapılarak çizilir. Ayrıca, beş dalgalı bir formasyonun sonunu çizim için bir başlangıç noktası olarak kullanarak Elliott Dalga Teorisi ile birleştirilebilir. Gann Karesi'ni kullanırken, bir birim fiyatın bir birim zamana karşılık gelmesi için uygun oranların kullanılması oldukça önemlidir.





Resmi MEXC websitesinde, aşağıdaki adımları izleyerek Gann Karesi'ni kullanabilirsiniz:

① Spot alım satım sayfasında, mum grafiğinin sağ üst köşesinde bulunan TradingView sürümünü seçin. (Not: Bu aynı zamanda vadeli işlem sayfası için de geçerlidir).









② Sol taraftaki araç çubuğundan [Fib Düzeltmesi] simgesine tıklayın ve ardından [Gann Karesi] seçeneğini seçin.









③ Çizim yapmak için Eylül ayındaki MX fiyatının en düşük noktasından ileri doğru sürükleyin.









④ Gann Karesi'ne tıklayın. Ardından seçenekler butonuna ve [Ayarlar] seçeneğine tıklayın. Bu pencereden, Gann Karesi için stil, koordinatlar ve görünürlük ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

















Şu anda Gann Karesi çiziminin MEXC uygulamasında desteklenmediğini lütfen unutmayın.



