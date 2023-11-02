Gece Modu Nasıl Etkinleştirilir?





MEXC, bireysel kullanıcı tercihlerine göre aralarında geçiş yapmaya olanak tanıyan gündüz ve gece olmak üzere iki arayüz modu sunar.









Resmi MEXC websitesine giriş yapın ve gece moduna geçmek için sağ üst köşede bulunan [☼] simgesine tıklayın.









Gece modunda, tüm sayfaların tamamen siyaha döndüğünü göreceksiniz.





Gündüz moduna geri dönmek için, sağ üst köşede bulunan [☾] simgesine tıklayın; tüm sayfalar tekrar beyaza dönecektir.













Uygulama ana sayfasının sol üst köşesinde bulunan profil simgesine dokunun, ardından gece moduna geçmek için sağ üst köşede bulunan [☾] simgesine dokunun.





Gece modunda, Mum grafiği alım satım sayfası hariç tüm sayfaların arka planı siyah olacaktır.









Gündüz moduna geri dönmek için gece modunu ayarladığınız sayfaya gidin ve sağ üst köşede bulunan [☼] simgesine dokunun.









Gece modundaysanız ve Mum grafiği alım satım sayfasını gece moduna senkronize etmek istiyorsanız, spot piyasa Mum grafiği üzerinden bu ayarı nasıl etkinleştireceğinizi ele alalım. Vadeli işlemler Mum grafiği üzerinden ayarlama süreci de aynı şekildedir.





Uygulama ana sayfasının alt kısmında bulunan [Piyasalar] seçeneğine dokunun ve Mum grafiği sayfasına girmek için bir işlem çifti seçin. Burada, örnek olarak [Spot] bölümünün altındaki [MX/USDT] işlem çiftini seçtik.





Mum grafiği sayfası için gece modunu etkinleştirmek üzere sağ üst köşede bulunan ayarlar simgesine dokunun, ardından "Tema Ayarları" bölümünden [☾ Gece] seçeneğini seçin. Gündüz moduna geri dönmek isterseniz [☼ Gündüz] seçeneğini seçebilirsiniz.







