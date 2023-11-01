Spot Pozisyonlar Nasıl Yönetilir?





Pozisyon yönetimi, yatırımcıların bilgi sahibi olması gereken bir kavramdır. Farklı kripto para türleri için toplam harcanabilir varlıkların bir oranı olarak varlık dağıtımı anlamına gelir. Örneğin, toplam 10.000 USDT değerinde harcanabilir varlığınızın olduğunu varsayalım ve 3.000 USDT'yi BTC'ye, 3.000 USDT'yi ETH'ye, 2.000 USDT'yi MX'e ve 2.000 USDT'yi USDT'ye dağıtırsanız, pozisyonunuzun toplam değeri %30'u BTC'de, %30'u ETH'de, %20'si MX'te ve %20'si USDT'de olmak üzere 10.000 USDT değerinde olur.





Yukarıdaki sadece basit bir örnektir. Piyasaya girmeden önce pozisyon miktarı, işlem büyüklüğü, risk beklentileri ve çıkış koşulları gibi daha fazla faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Pozisyon yönetimi için hazırlık yapmak ve bir alım satım planı oluşturmak riski en aza indirmek için son derece önemlidir.









① İyi pozisyon yönetimi yatırım risklerini azaltabilir





Yatırım sürecinde doğru pozisyon yönetimi son derece önemlidir. Pozisyon yönetimi, pozisyon dağılımınızı ve büyüklüğünüzü belirler. Pozisyonların büyüklüğü ve dağılımı, yatırımlarınızın riskini ve getirisini doğrudan etkiler. Doğru pozisyon büyüklüğüne ve uygun pozisyon dağılımına sahip olmak riski azaltabilir. Tam aksine, uygun olmayan bir pozisyon büyüklüğü ve tek bir pozisyon dağılımı riski artırabilir.





② Duygusal etkileşimi engelleyin





Önceden bir pozisyon yönetimi planı oluşturmak ve bunu takip etmek duygusal etkileşimi engelleyebilir. Kripto para piyasası oldukça değişkendir ve deneyimli yatırımcılar genellikle haberler üzerinden heyecan yaratarak piyasada önemli dalgalanmalara neden olur. Böyle durumlarda duygulara dayalı alım satım yapmak kayıplara yol açabilir. Ancak, önceden oluşturulmuş bir pozisyon yönetimi planını takip etmek, duygusal alım satımın neden olduğu kayıpları etkili bir şekilde azaltabilir.









Mükemmel pozisyon yönetimi teknikleri yatırımcıların riski kontrol etmesine ve yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olabilir. İşte bazı pratik pozisyon yönetimi önerileri:





①Pozisyon büyüklüğünüzü piyasa koşullarına göre ayarlayın





Mevcut piyasa trendleri hakkında makul bir değerlendirme yapmanız gerekir. Kripto paraların çoğunluğu yükselişteyse piyasanın gidişatı "boğa piyasası" şeklinde olabilir ve pozisyon büyüklüğünüzü uygun şekilde artırabilirsiniz. Piyasanın çoğunluğu düşüşteyse, piyasanın gidişatı "ayı piyasası" şeklinde olabilir ve pozisyon büyüklüğünüzü azaltabilirsiniz. Ancak, pozisyon dağılımınızı kontrol etmeli ve tüm varlıklarınızı tek bir yatırım hedefine odaklakmaktan kaçınmalısınız.





②Pozisyon dağılımınızı uygun yatırım hedeflerinize göre belirleyin





Kripto para birimleri büyük sermayeli, orta sermayeli ve düşük sermayeli olacak şekilde piyasa değerine göre sınıflandırılabilir. Büyük sermayeli kripto paraların toplam piyasa değeri 10 milyar USD'yi aşmakta, orta sermayeli kripto paraların toplam piyasa değeri 1 ila 10 milyar USD arasında değişmekte ve düşük sermayeli kripto paraların toplam piyasa değeri 1 milyar USD'nin altındadır. Genel olarak, büyük sermayeli kripto para birimleri daha düşük seviyede değişkenlik gösterir, orta sermayeli kripto para birimleri orta seviyede kalırken düşük sermayeli kripto para birimleri daha yüksek seviyede değişkenliğe sahip olma eğilimindedir. Genel olarak, daha yüksek değişkenlik daha yüksek potansiyel getiri ve risklerle ilişkilendirilir. Pozisyonlarınızı farklı kripto para türlerinin özelliklerine göre makul bir şekilde dağıtabilirsiniz. Örneğin, büyük sermayeli kripto paralara %60, orta sermayeli kripto paralara %30 ve düşük sermayeli kripto paralara %10 oranlarında dağıtabilirsiniz.





Kişisel olarak değişen risk toleransınızı belirleyin. Agresif bireylerin risk toleransı daha yüksek olabilir ve daha fazla alım satım kaybıyla karşılaşabilirler. Genel olarak, yetenekli yatırımcılar spot alım satımdaki kayıplarını %2 gibi belirli bir yüzdeyle sınırlamayı hedefler. Bu oran, tek seferlik spot işlemden kaynaklanan toplam kaybın toplam sermayenin %2'sini aşmaması gerektiği anlamına gelir.









Yukarıda belirtilen üç temel faktörü belirlemenizin ardından pozisyon yönetimi planınızı oluşturmanız gerekir. Bu plan, özellikle aşağıdaki adımları içermelidir: ① Pozisyon büyüklüğünüz ve yatırım hedefiniz ② Farklı yatırım hedefleri için her bir pozisyonun belirli büyüklüğü ③ Giriş koşullarınız ④ Risk yönetimiyle ilgili zarar durdur ayarlarınız ⑤ Pozisyon ekleme veya azaltma koşullarınız ⑥ Tamamen çıkış koşulları.



