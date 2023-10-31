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Kurumsal Doğrulama Nasıl Yapılır?

#Temel
#Yeni Kullanıcılar
2023.10.31 MEXC
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MEXC platform hesapları için MEXC hem kişisel doğrulama hem de kurumsal doğrulama olanağı sunar. Bu doğrulama yöntemleri hangisini seçtiğinize bağlı olarak değişir. Kişisel doğrulama hakkında daha fazla bilgi edinmek için "Kimlik Doğrulaması Nasıl Yapılır?" başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz. Bu içerik, kurumsal doğrulama hakkında bilgilendirme sağlayacaktır.

1. Kurumsal Doğrulama Neden Gereklidir?


Kurumsal doğrulama yaparak, 24 saatlik çekim limitinizi 400 BTC'ye yükseltebilir ve ayrıca kurumsal hesaplar için sunulan ek avantajlardan yararlanabilirsiniz.

2. Kurumsal Doğrulama Nasıl Yapılır?


Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan profil simgesine tıklayın ve [Kimlik Doğrulama] seçeneğine tıklayın.


Açılan sayfanın sağ tarafında bulunan [Kurumsal Doğrulamaya Geçiş Yap] seçeneğine tıklayın.


Kurumsal doğrulama yaparken, bazı belgeleri önceden hazırlamış olmanız gerekir. Böylece, eksik bilgiler nedeniyle sürekli olarak doğrulama sürecinden çıkmanız önlenir ve doğrulama bilgilerinin sorunsuz bir şekilde doldurulmasını zorlaştıran durumlar ortadan kaldırılır. [Hemen Doğrula] seçeneğine tıklamadan önce gerekli tüm belgeleri hazırlamanız önerilir.

MEXC, Yönetim Kurulu Kararı Belgesi ve Mülkiyet Yapısı bilgileri için ilgili örnek şablonlar sunar. Bu şablonları indirmek için [Örnek] seçeneğine tıklayabilirsiniz.


"Verilerin Doldurulması" sayfasında kurumsal bilgiler, şirketin kayıtlı adresi, şirketin faaliyet adresi gibi detaylı bilgileri doldurmanız gerekir. Bilgileri doldurduktan sonra üye bilgilerini girmek için [Devam Et] seçeneğine tıklayın.


"Üye Bilgileri" sayfasında, şirket yetkilisi, bir varlığı yönetmek veya yönlendirmek için önemli sorumluluğu olan kişiler ve nihai yararlanıcı bölümlerindeki ilgili bilgileri doldurmanız gerekir. Bilgileri doldurduktan sonra [Devam Et] seçeneğine tıklayın.


"Dosya Yükleme" sayfasından, kurumsal doğrulamaya başlamadan önce hazırladığınız belgeleri yükleyebilirsiniz. Dosyalar yüklendikten sonra beyanı inceleyip "Bu açıklamaya tamamen katılıyorum" kutucuğunu işaretleyin ve [Gönder] seçeneğine tıklayın.


Başvurunuz gönderildikten sonra "İnceleme Süreci" aşamasına aktarılır. Lütfen sabırlı olun ve başvurunuzun incelenmesini bekleyin. Onaylandıktan sonra kurumsal doğrulama işleminiz tamamlanmış olacaktır.

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