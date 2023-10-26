Fibonacci Düzeltmeleri Nedir?





Alım satımda durmak bilmeyen arayış, yatırımcıları "bilimsel" bir yaklaşım kullanarak trendleri tahmin etmek amacıyla çeşitli teknik analiz teorileri icat etmeye yöneltmiştir. Fibonacci düzeltmeleri de piyasadaki destek ve direnç seviyelerini belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir teknik analiz yöntemidir. Destek, bir düşüş trendi sırasında fiyatın stabilize olabileceği ve düşüşün durabileceği potansiyel seviyeyi ifade eder. Baskı seviyesi olarak da bilinen direnç, fiyatın dirençle karşılaşabileceği ve bir yükseliş trendi sırasında yukarı yönlü hareketin tersine dönebileceği potansiyel seviyeyi ifade eder.





Fibonacci düzeltmeleri, matematikçi Leonardo Fibonacci tarafından keşfedilen bir dizi sayıdan türetilmiştir. Bu sayı kümesine Fibonacci dizisi veya altın oran dizisi denir.





Leonardo Fibonacci parlak bir matematikçiydi ve 1202 yılında Arap rakam sistemini Batı dünyasına tanıtan 'Liber Abaci' kitabını yazdı. Bu kitapta ilginç bir problem ortaya attı: Bir çift yetişkin tavşan her ay bir çift yavru tavşan doğururlar. Yavru tavşanlar bir aylık olduklarında başka bir çift yavru tavşan daha doğurabilirler. Eğer her tavşan çifti bu doğum, olgunlaşma ve üreme sürecinden geçerse ve hiç ölmezlerse, N ay sonra toplam kaç çift tavşan olur?





Bu durumu bir dizi kullanarak temsil edersek, ünlü Fibonacci dizisini elde ederiz: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... Dizideki her bir sayı, önceki iki sayının toplamıdır ve bu sayılar belirli oran ilişkileri sergiler: 0, %23,6, %38,2, %50, %61,8, %78,6 ve %100. 50 bir Fibonacci oranı olmamasına rağmen, birçok kişi bunun hâlâ önemli olduğunu düşünmektedir.





1611 yılında bir bilim adamı Fibonacci dizisinin 1,618033987 olan altın oranla benzerlik gösterdiğini keşfetti... Daha sonra insanlar Fibonacci dizisini çeşitli alanlarda keşfettiler. Günlük yaşamda, bir çiçek üzerindeki toplam taç yaprak sayısı genellikle bir Fibonacci sayısına karşılık gelir. Modern fizikte, Fibonacci dizisine dayanarak, altın oran ve platin oran için üç boyutlu fiziksel uzayın yarı periyodikliğini hesaplayabilirsiniz. Mimaride, piramitlerdeki üçgen yüzlerin yüksekliğinin yarı taban uzunluğuna oranı gibi birçok esrarengiz yapı Fibonacci oranını takip eder. Fibonacci dizisi alım satım işlemlerinde fiyat artışlarının ve düzeltmelerinin gizemlerini ortaya çıkarmak için kullanılır.





Piyasa fiyatı, daha büyük eğilim içinde ara sıra tersine dönme veya ikincil küçük eğilimlerle belirli bir yönde hareket etme eğilimindedir. Fibonacci düzeltmeleri, bu oran ilişkilerine dayalı olarak piyasa düzeltmelerinin ve toparlanmalarının kapsamını belirlemek için Fibonacci oranlarını kullanır: 0, %23,6, %38,2, %50, %61,8, %78,6 ve %100.





Böylece, Fibonacci düzeltmelerini piyasadaki potansiyel direnç veya destek seviyelerini belirlemek için kullanabilir, yatırımcıları giriş ve çıkış noktaları konusunda yönlendirebiliriz. Bir yükseliş trendinde, piyasa bir geri çekilme yaşarsa, bir Fibonacci düzeltmesi çizmek, fiyatların dengelenebileceği ve ardından yükseliş trendine devam edebileceği potansiyel destek seviyelerini belirlememizi sağlar. Bir düşüş trendinde, piyasa bir toparlanma yaşarsa, Fibonacci düzeltmeleri potansiyel direnç seviyelerini belirlememize yardımcı olabilir ve fiyatlar bu seviyelere ulaştığında, piyasa tekrar düşüşe geçebilir.





Yukarıdaki açıklamalar sadece teorik bir tanıtım niteliğindedir. Gerçek işlemlerde, kripto para birimlerinin fiyatları arz ve talep dinamikleri, proje temelleri ve haberler dahil olmak üzere çeşitli dış etmenlerden etkilenir. Fibonacci düzeltmesi indikatörü işlevselliğini yitirebilir. Bu nedenle, sıkı risk yönetimi esastır.





Teknik analizde Fibonacci düzeltmeleri, belirli bir dönemdeki en düşük ve en yüksek noktalar olmak üzere iki uç nokta seçilerek bir mum grafiği üzerinde çizilebilir. Başlangıç ve bitiş noktaları yükseliş ve düşüş trendlerinde farklılık gösterir. Bir yükseliş trendinde, 1 (veya %100) değeriyle en düşük noktadan başlarız ve 0 (veya %0) değeriyle en yüksek noktada bitiririz. Düşüş trendinde ise en yüksek noktadan başlayarak en düşük noktada bitiririz.





Resmi MEXC websitesinde, aşağıdaki adımları izleyerek Fibonacci düzeltmelerini kullanabilirsiniz:

① Örnek olarak MX spot alım satım sayfasını kullanalım. (Bu yöntem vadeli işlemlerde de aynıdır.) Alım satım sayfasına girdikten sonra kalem simgesine tıklayın.









② Mum grafiğinin sol tarafında bulunan Fibonacci Düzeltmesi simgesine tıklayın.









③ Başlangıç ve bitiş noktalarını belirleyin. Bu örnekte, MX'in yükseliş trendinde olduğu görülmektedir. Çizim için başlangıç noktası olarak Eylül 2023'teki en düşük fiyat noktasını ve bitiş noktası olarak Haziran 2023'teki en yüksek noktayı seçelim. Fare imlecini en düşük noktanın üzerine getirin ve işlemi tamamlamak için yukarı doğru sürükleyin.









Fibonacci düzeltmelerini MEXC uygulamasında da kullanabilirsiniz. Mum grafiği çizim sayfasına girin ve Fibonacci Düzeltmesi simgesine dokunun. Çizim yöntemi websitesindeki ile aynıdır. Mum grafiği çizim sayfasına erişmek için lütfen " Çizim Araçları Nasıl Kullanılır? (Orijinal Mum Grafiği) " başlıklı içeriğe göz atın.







