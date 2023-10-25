Çizim Araçları Nasıl Kullanılır? (Orijinal Mum Grafiği)





Kripto para alım satımında, yatırımcılar genellikle alış veya satış kararlarını vermek için mum grafiği üzerinde desenler çizerek piyasa trendlerini analiz ederler. MEXC Borsası, kullanıcıların grafik üzerinde çeşitli desenler çizmesine olanak tanıyan ve piyasa eğilimlerini değerlendirmelerine yardımcı olan çeşitli temel çizim araçları sunar.









Websitesi üzerinden spot alım satım yaparken, aşağıdaki adımları izleyerek Orijinal Mum Grafiği sayfasındaki çizim araçlarına erişebilirsiniz. Vadeli işlemlerde Orijinal Mum Grafiği sayfasında, sistem varsayılan olarak çizim araçlarını grafiğinin solunda bulundurduğundan, çizim araçları butonuna ayrıca tıklamanız gerekmez. Ek olarak, hem spot hem de vadeli işlemlerde mum grafiğindeki çizim araçlarını aynı adımları takip ederek kullanabilirsiniz.





① Çizim araçları butonuna tıkladığınızda, mum grafiğinin solunda Trend Hattı, Çizgi, Fiyat Hattı, Fibonacci Düzeltmesi ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli çizim araçları görüntülenir.









② İmlecinizi istediğiniz aracın üzerine getirin ve tıklayın. Ardından, çizime başlamak için imleci ilgili kriptonun mum grafiği üzerine getirin.









③ Çiziminizi tamamladıktan sonra, ekran görüntüsü butonuna tıklayabilirsiniz. Ekran görüntüsünü paylaşmak için [Resmi İndir] veya [Resmi Kopyala] butonlarına tıklayabilirsiniz.













④ Çizdiğiniz bir şekli silmek istiyorsanız, şeklin üzerine tıkladıktan sonra ortaya çıkan çöp kutusu simgesine tıklayabilirsiniz.













MEXC uygulamasında, hem spot hem de vadeli işlemlerde mum grafiğindeki çizim araçlarını kullanma adımları aynıdır. Bu içerikte, spot alım satım grafiğindeki çizim araçlarını kullanma süreci anlatılmıştır.





① Alım satım sayfasına girdikten sonra, sağ üst köşede bulunan mum grafiği simgesine dokunun.









② Ardından, yine sağ üst köşede bulunan grafik ayarları butonuna dokunun.









③ Açılan sayfadaki [Çizim] seçeneğine dokunun.









④ Grafik üzerinde çizim yapmak için tercih ettiğiniz şekli seçin ve parmağınızı ilgili mum grafiği üzerine getirin.









⑤ Çiziminizi tamamladıktan sonra, cihazınıza kaydetmek veya başkalarıyla paylaşmak için paylaş butonuna dokunun.













⑥ Çizdiğiniz bir şekli silmek istiyorsanız, şeklin üzerine dokunduktan sonra ortaya çıkan çöp kutusu simgesine tıklayabilirsiniz.



