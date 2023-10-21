Vadeli İşlem Pozisyon Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır?





"Pozisyon" finansal alım satım işlemlerinde yaygın olarak kullanılan bir terimdir ve çeşitli alanlarda farklı anlamlara gelmektedir. Vadeli işlemler alım satım piyasasında pozisyon, alınan veya satılan vadeli işlem miktarını ifade eder. Long pozisyon alıcıları için long pozisyon tutma, short pozisyon satıcıları için ise short pozisyon tutma terimleri kullanılır. Pozisyon büyüklüğünü hesaplamadan önce, long ve short pozisyon kavramları hakkında temel bilgilere sahip olmamız gerekir.









Long pozisyon tutmak, bir yatırımcının piyasanın ilerleyen dönemlerde yükseleceğine dair öngörüye sahip olduğu anlamına gelir. Bu durumda, long pozisyon (belirli miktarda vadeli işlem sözleşmesi) satın alarak long pozisyon tutarlar. Belirli bir fiyattan alış yaptıktan sonra yatırımcılar, kâr elde etmek için pozisyonlarını satmadan önce fiyatın hedefledikleri seviyeye yükselmesini beklerler.





Öte yandan, short pozisyon tutmak, bir yatırımcının piyasanın ilerleyen dönemlerde düşeceğine dair öngörüye sahip olduğu anlamına gelir. Bu durumda, short pozisyon (belirli miktarda vadeli işlem sözleşmesi) satarak short pozisyon tutarlar. Belirli bir fiyattan satış yaptıktan sonra yatırımcılar, kâr elde etmek için tekrar pozisyon satın almadan önce fiyatın hedefledikleri seviyeye düşmesini beklerler.









Risk yönetimi, herhangi bir işlemde başarısızlık ihtimaline karşı hazırlıklı olmayı ifade eder. Örneğin, long bir pozisyon tutarken, piyasada yaşanan ani bir düşüş durumunda, bir çıkış fiyatı belirlemeniz gerekir. Önceden belirlenmiş olan bu çıkış fiyatı, bir kaybı kabul etmek anlamına gelse bile, riske a tmak istediğiniz kripto miktarını tanımlar. Buna risk miktarı denir. Risk miktarının belirlenmesi, riski en aza indirdiği ve hesabınızın büyük kayıpl ara uğramasını engellediği için son derece önemlidir.





Çıkış fiyatının belirlenmesi, bireysel alım satım ilkelerine ve stratejilerine bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, alım satım yöntemleriniz ve piyasa öngörünüz etrafında şekillenerek kayıplarınızı azaltmanızı sağlar. Çıkış fiyatı ile giriş fiyatı arasındaki farkın yanı sıra giriş fiyatları arasındaki mutlak oran, zarar durdur seviyesi olarak adlandırılır.





Alım satım yöntemleri bireysel farklılıklar gösterse de, birçok yatırımcı risk seviyelerini hesap bakiyelerinin %0,5 ila %2'si arasında belirler. Bu durum, her bir işlem için risk miktarının toplam sermayenin %0,5 ila %2'si arasında belirlendiği anlamına gelir. Böylece, yatırımcının kayıp durumunda dahi zararını telafi etme ya da sonrasında kâr elde etme şansı vardır.





Geleneksel finansal alım satım piyasalarında, her bir işlem için maksimum %1 oranında risk alımına izin veren %1 yatırım ilkesi yaygın olarak benimsenir. Örneğin, hesap büyüklüğünüz 10.000$ ise, işlem başına 100$'lık bir risk miktarını göz önünde bulundurabilirsiniz.









Pozisyon büyüklüğünü hesaplamak için kullanılan formül şu şekildedir: Pozisyon Büyüklüğü = Risk Miktarı / Zarar Durdur Seviyesi, buradaki Risk Miktarı = Pozisyon Büyüklüğü * Risk Seviyesi ve Zarar Durdur Seviyesi = |(Giriş Fiyatı - Çıkış Fiyatı)| / Giriş Fiyatı.





Hesabınızda 10.000$ olduğunu ve risk seviyesinin %1 olduğunu varsayalım. Yani, risk miktarı 100$'dır.

Bitcoin kullanarak 26.000$ değerinde short pozisyon açmak istediğinizi ve zarar durdur çıkış fiyatınızın %3,8 oranında bir zarar durdur seviyesini temsilen 27.000$ olarak belirlediğinizi varsayalım. Bu durumda pozisyon büyüklüğü 100$ / 0,038 = 2.631$ olacaktır.





Benzer şekilde, zarar durdur çıkış fiyatı 25.000$ olacak şekilde 26.000$ değerinde long pozisyon açarsanız, aynı şekilde %3,8 oranında bir zarar durdur seviyesinde, pozisyon büyüklüğü yine 2.631$ olacaktır.





Bu bağlamda, pozisyon büyüklüğünüz 2.631$ olarak belirlenmelidir. Bitcoin fiyatı, short zarar durdur fiyatınız olan 27.000$ değerine ya da long zarar durdur fiyatınız olan 25.000$ değerine ulaşırsa 100$ zarar etmiş olursunuz.



