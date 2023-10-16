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Cep Telefonunuzun Ana Ekranına MEXC Araç Takımı Nasıl Eklenir?

#Temel
#Yeni Kullanıcılar
2023.10.16 MEXC
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Yatırımcıların genellikle çeşitli tokenlerin fiyat değişikliklerini yakından izlemeleri gerekir. Tercih ettiğiniz tokenleri Sık Kullanılanlar listenize eklemenin yanı sıra, bu tokenlerin güncel fiyatlarına hızlı ve kolay erişim için cep telefonu ekranınıza araç takımı olarak ekleyebilirsiniz.

1. iOS Cihazlar


1.1 Token Görünümünü Özelleştirin


MEXC uygulamasını açın ve ana sayfanın alt tarafında bulunan [Piyasalar] seçeneğine dokunun.


Sağ üst köşede arama kutucuğunun yanında bulunan yüzen pencere simgesine tıklayın.



[İşlem Çifti] seçeneğine tıklayın.



Cep telefonu ekranınızda görüntülemek istediğiniz işlem çiftlerini seçmek için [Yeni Ekle] seçeneğine tıklayın. Örnek olarak MX, BTC, ARB ve OP tokenleri seçelim.

Bir tokenin sağındaki [⤒] simgesi hızlı sabitleme özelliğini temsil eder. Örneğin, OP tokeni ilk sıraya yerleştirmek istiyorsanız, en üste taşımak için OP tokenin yanındaki [⤒] simgesine tıklayabilirsiniz.

Bir tokenin sağındaki [=] simgesi sürükleme özelliğini temsil eder. Örneğin, MX tokeni ARB tokenin altına yerleştirmek istiyorsanız, MX tokenin yanındaki [=] simgesine basılı tutup istediğiniz konuma sürükleyebilirsiniz.


1.2 Cep Telefonunuzun Ana Ekranına Araç Takımı Ekleyin


Cep telefonunuzun ana ekranını sola kaydırarak araç takımı sayfasını açın. En altta yer alan [Düzenle] seçeneğine tıklayın ve [Özelleştir] seçeneğini seçin. Ardından, "MEXC" seçeneğinin yanındaki [+] simgesine tıklayın.


Bu işlemin ardından MEXC araç takımı ana ekranınıza eklenecektir. Eklediğiniz tüm tokenlerin gerçek zamanlı fiyatlarını görüntülemek için araç takımının sağ üst köşesindeki [>] simgesine tıklayın.


2. Android Cihazlar


2.1 Token Görünümünü Özelleştirin


MEXC uygulamasını açın ve ana sayfanın alt tarafında bulunan [Piyasalar] seçeneğine dokunun.


Sağ üst köşede arama kutucuğunun yanında bulunan yüzen pencere simgesine tıklayın.



[Kriptoları Göster] seçeneğine tıklayın.


Cep telefonu ekranınızda görüntülemek istediğiniz işlem çiftlerini seçmek için [Yeni Ekle] seçeneğine tıklayın. Örnek olarak MX, BTC, ARB ve OP tokenleri seçelim.


2.2 Cep Telefonunuzun Ana Ekranına Araç Takımı Ekleyin


Görüntülemek istediğiniz tokenleri ekledikten sonra, Yüzen Pencere ayarları sayfasına dönün. "Yüzen Pencere" seçeneğini etkinleştirerek seçtiğiniz tokenleri görüntüleyin.

Özel ekran ayarlarınıza göre "Yüzen Çubuk Opaklığı" bölümündeki oranı ayarlayarak araç takımının opaklığını ayarlayabilirsiniz.


Yüzen pencereyi gizlemek için, araç takımının sol üst köşesindeki butona dokunun. Yüzen pencereyi simge durumuna küçültmek için, araç takımının sağ üst köşesindeki butona dokunun.


Bu işlemin ardından MEXC araç takımı ana ekranınıza eklenecektir. Eklediğiniz tokenlerin gerçek zamanlı fiyatlarını istediğiniz zaman cep telefonu ekranınızdan kontrol edebilirsiniz.

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