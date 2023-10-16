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MEXC Hesabınıza Bağlı E-posta Adresinizi Nasıl Değiştirebilirsiniz?

#Temel
#Yeni Kullanıcılar
2023.10.16 MEXC
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MEXC platformu, kullanıcı hesaplarının güvenliğini sağlamak için, kullanıcıların cep telefonu numarası, e-posta adresi ve Google Authenticator dâhil olmak üzere en az iki güvenlik doğrulama yöntemini hesaplarına bağlamalarını gerektiren iki faktörlü bir kimlik doğrulama mekanizması kullanır.

Bu içerikte, MEXC hesabınıza bağlı e-posta adresini nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğiz. Hesabınıza bağlı Google Authenticator'ı nasıl değiştirebileceğinizi öğrenmek için "MEXC Google Authenticator Yeni Bir Cep Telefonuna Nasıl Aktarılır?" başlıklı eğitici içeriğimize göz atabilirsiniz.

Websitesi


Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan profil simgesine tıklayın ve [Güvenlik] seçeneğini seçin.


Güvenlik sayfasında, "E-posta Doğrulaması" seçeneğinin sağında yer alan [Değiştir] butonuna tıklayın.


Yeni e-posta adresini ve doğrulama kodunu girin. Ardından, eski e-posta adresinize gelen doğrulama kodunu ve Google Authenticator kodunu veya SMS doğrulama kodunu girin.

Tüm gerekli bilgileri doldurduktan sonra, e-posta adresi değişikliğini tamamlamak için [Onayla] butonuna tıklayın.


Güvenlik sayfasına döndüğünüzde bağlı e-posta adresiniz değiştirilmiş olarak görüntülenecektir.

Bağlı e-posta adresinizi değiştirdikten sonraki 24 saat içinde varlık çekme ve itibari para çekme işlemlerine izin verilmeyeceğini lütfen göz önünde bulundurun.


Uygulama


Uygulama üzerindeki operasyonel süreç hakkındaki bu eğitici içerik, bir iOS cihazı örnek olarak kullanılarak açıklanmıştır. Android cihazlarda operasyonel adımlar tamamen aynıdır.

MEXC Uygulaması ana sayfasında, sol üst köşedeki profil simgesine dokunun ve ardından [Güvenlik] seçeneğini seçin. E-posta adresini değiştirme sayfasına gitmek için Güvenlik sayfasında bulunan [E-posta Doğrulama] seçeneğine dokunun.

Yeni e-posta adresini ve doğrulama kodunu girin. Ardından, eski e-posta adresinize gelen doğrulama kodunu ve Google Authenticator kodunu veya SMS doğrulama kodunu girin. E-posta adresi değişikliğini tamamlamak için [Onayla] butonuna tıklayın.


E-posta adresinizi değiştirdikten sonra yeni e-posta adresinizi kontrol etmek için sayfanın sol üst köşesindeki profil simgesine dokunarak Profil sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Bağlı e-posta adresinizi değiştirdikten sonraki 24 saat içinde varlık çekme ve itibari para çekme işlemlerine izin verilmeyeceğini lütfen göz önünde bulundurun.


E-posta değişiklikleri genellikle kullanıcının orijinal e-postası artık kullanılmıyorsa veya ele geçirilmişse ve kullanılamaz durumdaysa yapılır. E-posta adresiniz ele geçirildiyse, lütfen bağlı e-posta adresinizi en kısa sürede değiştirin. Bu önlem, MEXC hesabınızın güvenliğini sağlamak ve kişisel varlıklarınızı korumak için önemlidir.

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