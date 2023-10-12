Vadeli İşlem Tercihleri Nasıl Ayarlanır?





MEXC'de vadeli işlem yaparken, kişisel kullanım alışkanlıklarınıza göre vadeli işlem tercihlerini ayarlayarak vadeli işlem deneyiminizi özelleştirebilirsiniz. Ayarlarınızı değiştirmek için bu içerikteki ilgili adımları takip edebilirsiniz.









① Resmi MEXC websitesinde [Vadeli İşlemler] sekmesini açın ve ardından [USDT-M Sürekli Vadeli İşlemleri] veya [Coin-M Sürekli Vadeli İşlemleri] sayfalarından birini seçin.









② Vadeli işlemler sayfasına giriş yaptıktan sonra, sayfanın sağ üst köşesinde bulunan ayarlar butonuna tıklayın.









③ Tercihler sayfasına giriş yaptıktan sonra, Genel ayarlar bölümünden Pozisyon Modu, Kaldıraç Modu, Fiyat Koruması ve Hızlı Alım Satım gibi özellikleri özelleştirebilirsiniz.









Pozisyon Modu: Hedge modu veya tek yönlü mod olarak ayarlanabilir. Hedge modu, kullanıcıların aynı vadeli işlem çifti için aynı anda hem long hem de short pozisyon tutmalarına olanak tanır. Tek yönlü modda ise kullanıcılar aynı vadeli işlem çifti için yalnızca tek yönde pozisyon tutabilir.





Kaldıraç Modu: Basit mod veya gelişmiş mod olarak ayarlanabilir. Basit modda, hem long hem de short pozisyonlar aynı kaldıraç ve marjin ayarlarını kullanır. Gelişmiş modda, long ve short pozisyonlar farklı kaldıraç ve marjin ayarlarına sahip olabilir.





Fiyat Koruması: Fiyat Koruması etkinleştirildiğinde, TP/SL (tetikleme emri) tetikleme fiyatına ulaşırsa ve son fiyat ile adil fiyat arasındaki fiyat farkı söz konusu vadeli işlem için belirlenen eşiği aşarsa, TP/SL (tetikleme emri) reddedilecektir. Fiyat Korumasının yalnızca etkinleştirildikten sonra etkili olduğunu ve etkinleştirilmeden önce verilen geçmiş emirler için geçerli olmadığını lütfen göz önünde bulundurun.





Hızlı Alım Satım: Hızlı Alım Satımı özelliğini etkinleştirdikten sonra, miktarı girebilir ve emrinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için [Piyasa Alış] veya [Piyasa Satış] seçeneğine tıklayabilirsiniz.









Bu özelleştirilebilir özelliklere ek olarak, arka plan ayarları ve yükseliş/düşüş ayarları gibi basit özellik ayarlarının yanı sıra gelişmiş TP/SL, emir onay penceresi ve tamamlanmamış piyasa emri açılır penceresi özelliklerini de etkinleştirebilirsiniz.









① MEXC Uygulaması ana sayfasının en alt kısmında bulunan [Vadeli] seçeneğine dokunun.









② İşlem çiftinin yanında bulunan [...] seçeneğine dokunun.









③ [Tercihler] seçeneğine dokunun.









④ Ayarlar sayfasından, pozisyon modu, kaldıraç modu, işlem alanı pozisyonu, bildirimler ve onay özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Pozisyon modu ve kaldıraç modu özelliklerinin açıklaması için lütfen "Websitesi" bölümüne göz atın.









İşlem Alanı Pozisyonu: Bu özellik size, işlem alanını sol veya sağ tarafa yerleştirme seçeneği sunar.





Bildirimler: MEXC Uygulamasından gelen bildirim uyarılarını ifade eder. Etkinleştirildiğinde, MEXC Uygulamasından bildirim uyarıları alırsınız. Devre dışı bırakıldığında, MEXC Uygulamasından bildirim uyarıları almazsınız.





Onay: Emir ver, tüm emirleri iptal et, emri iptal et özellikleri için çifte onayın yanı sıra fiyat koruması ve kısmen gerçekleştirilen piyasa emri uyarısı özelliklerini de içerir. Kişisel tercihlerinize göre ilgili onay ayarlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.





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