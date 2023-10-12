Vadeli İşlemlerde Geçerlilik Süresi Nedir?





MEXC vadeli işlemlerinde beş farklı emir türü mevcuttur: ① Limit Emri ② Piyasa Emri ③ Tetikleme Emri ④ Takip Eden Zarar Durdur Emri ⑤ Yalnızca Yayınla Emri. Bu mevcut emir türleri arasından limit emirleri, piyasa emirleri ve tetikleme emirleri geçerlilik süresini ayarlamanıza olanak tanır. Geçerlilik süresi, emriniz işleme alınmadan önce geçerli kalacağı süreyi ifade eder ve zaman parametrelerine göre ayarlama yapılmasına imkan tanır.





① Limit Emri

Limit emirleri üç geçerlilik süresi seçeneği sunar: GTC, IOC, FOK.





GTC (İptale Kadar Geçerli Emir): Bu emir, tamamen işleme alınana kadar ya da manuel olarak iptal edilene kadar geçerli kalır.





IOC (Kalanı İptal Et Emri): Bu emir, belirtilen fiyattan hemen işleme alınamazsa, işleme alınmayan kısım iptal edilir.





FOK (Gerçekleşmezse İptal Et Emri): Bu emir türünde, verdiğiniz emrin tamamı hemen işleme alınır. Eğer emrin tamamı işleme alınamıyorsa iptal edilir.





② Piyasa Emri

Genellikle piyasa emirleri, emir verildiği anda emir defterindeki mevcut olan en iyi fiyattan hemen işleme alınır, ancak MTL (Piyasadan Limite Emir) emirlerini de tercih edebilirsiniz.





MTL (Piyasadan Limite Emir): Emirler, piyasa emirleri ile verilir ve mevcut piyasadaki en iyi fiyattan işleme alınır. Emir sadece kısmen işleme alınırsa, kalan kısım iptal edilir ve işleme alınan kısım ile aynı fiyattan bir limit emri verilir.





③ Tetikleme Emri

Tetikleme emirleri üç geçerlilik süresi seçeneği sunar: 24 saat, 7 gün ve uzun vadeli.





24 Saat Geçerli: Tetikleme emriniz 24 saat boyunca geçerli olacak ve bu sürenin sonunda geçersiz kabul edilecektir.





7 Gün Geçerli: Tetikleme emriniz 7 gün boyunca geçerli olacak ve bu sürenin sonunda geçersiz kabul edilecektir.





Uzun Vadeli Geçerli: Tetikleme emriniz tetiklenene veya manuel olarak iptal edilene kadar geçerli kalacaktır.





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