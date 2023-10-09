MX Bölgesi Eylül Ayı Etkinlik Raporu









MEXC, her ay MX token tutanlara özel airdrop etkinlikleri düzenlemektedir. Belirli bir süre boyunca belirli miktarda MX token tutuyorsanız bu ücretsiz airdrop etkinliklerine katılabilirsiniz. Eylül ayında MEXC, 7 Launchpad ve 126 Kickstarter olmak üzere toplam 133 airdrop etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bu airdrop etkinliklerinde, %71'e varan APY ile 9 milyon dolarının üzerinde ödül dağıtıldı.





MEXC platformunun istatistiklerine göre, 133 airdrop ödülü arasında TRC tokeni %945'e varan şaşırtıcı bir fiyat artışı performansı sergiledi ve bu da onu ayın en yüksek kazandıran tokeni olarak öne çıkmasını sağladı. İkinci en yüksek kazandıran tokense, %470,70'lik yüksek fiyat artış oranıyla WSM oldu.





Token fiyat artışı sıralamasındaki ilk 10 token arasında tüm tokenlerin fiyat artış oranları %100'ü aştı. İlk dört token ise, %250'nin üzerinde fiyat artışı performansı sergiledi.





Proje İsmi Airdrop Tarihi (MX Taahhüt Tarihi) Fiyat Artışı % (1 Ekim İtibarıyla) TRC 9/7/2023 945% WSM 9/29/2023 470.7% CLORE 9/8/2023 312.14% BROCK 9/26/2023 264.9% NOVAX 9/20/2023 169.4% HMT 9/16/2023 141.2% FUC 9/1/2023 128.6% PACOIN 9/22/2023 127.9% CIRI 9/25/2023 111.51% DTE 9/20/2023 104.7%









Launchpad ve Kickstarter, MX Tutanlara özel etkinliklerdir. Eğer MX tutuyorsanız, Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine katılmak için art arda en az 30 gün boyunca en az 1.000 MX tutmanız gerekir.





Resmi MEXC websitesi ana sayfasında, gezinme çubuğundan [Spot] seçeneğini seçin. [Launchpad] ve [Kickstarter] etkinliklerine buradan ulaşabilirsiniz.









Etkinlik ayrıntıları sayfasına girdikten sonra, devam eden tüm etkinliklere tek tıkla katılmak için [Tek Tıkla Taahhüt Et] butonuna tıklayabilirsiniz. Hem Launchpad hem de Kickstarter etkinliklerine aynı anda katılabilirsiniz. MX tokenleriniz kilitlenmez.













Henüz MX Sahibi değilseniz ve ücretsiz airdrop etkinliklerine katılmak istiyorsanız, MEXC platformunda MX tokenleri satın almanız ve bunları belirli bir süre boyunca elinizde tutmanız gerekir. Bu koşulları yerine getirdiğinizde, etkinliklere katılmaya başlayabilirsiniz.





MX token satın alma hakkında daha fazla bilgi için " 1 Dakikada MX Satın Alın " içeriğini inceleyebilir ve ilgili adımları takip ederek MX satın alabilirsiniz.



