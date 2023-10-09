MEXC'de Piyasa Yapıcı Nasıl Olunur?









Kripto piyasa yapıcı, kripto piyasasında likidite ve piyasa alım satım hizmetleri sağlayan bir tür katılımcı veya kurum anlamına gelir. Eş zamanlı olarak alış ve satış fiyatlarını teklif ederek piyasada kripto için iki yönlü alım satım fırsatları sunar. Alış ve satış fiyatları arasındaki farktan kâr elde eder.





Piyasada aracı olarak hareket eden kripto piyasa yapıcılar, alım satım işlemlerinin kolaylaştırılmasında ve piyasaya likidite sağlanmasında rol oynarlar. Piyasa yapıcılar genellikle birden fazla borsaya veya platforma katılır, alım ve satım arasında yeterli bir işlem farkı (spread olarak bilinir) olmasını sağlamak ve aşırı fiyat dalgalanmalarını önlemek için farklı pazarlarda eş zamanlı olarak fiyat teklifleri verirler ve fiyatlandırma yaparlar.





Kripto piyasa yapıcıların ilk amacı, ciddi fiyat dalgalanmalarına güvenmek yerine, yüksek frekanslı alım satım yaparak küçük kârlar elde etmektir. İşlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için genellikle algoritmik alım satım ve otomatik alım satım sistemleri kullanırlar ve potansiyel kayıpları en aza indirmek için risk yönetimine müdahil olurlar.





Kripto piyasa yapıcıları likidite sağlamanın yanı sıra piyasa yapıcılığı ve hedge işlemleri gibi diğer ticari faaliyetlerde de bulunabilirler. Piyasa yapıcıların piyasa dinamiklerini, emir defterlerini, piyasa derinliğini yakından izlemeleri ve piyasa taleplerini karşılamak için piyasa koşullarına göre tekliflerini ayarlamaları gerekir.













API hız limiti artışı, Uygulama Programlama Arayüzü (API) tarafından tanımlanan belirli bir süre içinde izin verilen istek sayısını veya hız limitlerini ifade eder. Geliştiricilerin veya uygulamaların belirli bir zaman dilimi içinde API'ye gönderebileceği istek sayısını belirler. API hız limitleri, API kullanımını yönetmek ve kısıtlamak, API sunucularının istikrarını korumak, kötüye kullanımı önlemek ve adil kullanım sağlamak için tasarlanmıştır.









Yirmi dört saat destek: Farklı saat dilimlerinde ve çeşitli durumlarda kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanması.





Hızlı yanıtlar ve sorunların çözümü: Uzman canlı destek ekibi, kullanıcı sorularına, taleplerine veya sorunlarına ivedilikle yanıt vermeye ve mümkün olan en kısa sürede ilgili çözümleri sunmaya daima hazırdır.





Kişiselleştirilmiş hizmet: Kullanıcılarla karşılıklı güven temelli ilişkiler kurarak, çözümleri özelleştirerek ve kullanıcı geri bildirimlerini ve tercihlerini temel alarak uygun tavsiye ve destek sağlanır.





Yüksek kaliteli kullanıcı deneyimi: Kullanıcılara zamanında destek verilerek ve ilgili sorunlarına çözüm üretilerek belirsizlikler ve endişeler ortadan kaldırılır.









Çekim limitleri artırıldığında, kullanıcılar tek seferde veya çoklu olarak daha büyük miktarlarda kriptoyu başka adreslere veya hesaplara transfer edebilirler. Böylece, kullanıcılar dijital varlıklarını rahatça yönetebilirler ve kullanabilirler.









Faizsiz kripto borçları, borç alanlara teminat olarak belirli kriptoları kullanarak sağlanan ve borç alanların borç süresi boyunca faiz ödemesini gerektirmeyen borç hizmetlerini ifade eder. Maliyetler genellikle yalnızca işlem ücretlerini veya teminat ücretlerini içerir. Böylece borçlular borç maliyetlerinden tasarruf ederler ve nispeten ucuz bir borçlanma yönteminden faydalanırlar.









API v3 genellikle yazılım geliştiricilerin daha verimli, istikrarlı ve güçlü özellikler sağlamak için piyasaya sürdüğü API'nin güncellenmiş ve yükseltilmiş bir sürümüdür. API v3 genellikle performansı ve istikrarı artırmak için temel yapıları ve algoritmaları optimize eder. Bu yeni ürün, yanıt sürelerini iyileştirmeyi, gecikmeyi azaltmayı, verimi artırmayı, istekleri ve etkileşimleri yönetirken API'yi daha verimli ve güvenilir hâle getirmeyi kapsayabilir.













Başvuru Kriterleri (Her iki kriter aynı anda karşılanmalıdır)





Son 30 günlük işlem hacmi en az 1.000 BTC veya negatif piyasa yapıcı işlem ücreti oranı.





MEXC spot hesabında 200.000 USDT'nin üzerinde varlığa eş değer varlık bulunmalıdır.









Başvuru Kriterleri (Kriterlerden yalnızca birinin karşılanması yeterlidir)





800 BTC ≤ Son 30 günlük işlem hacmi < 1.000 BTC.





MEXC spot hesabında en az 200.000 USDT bulunmalıdır.





Diğer borsalarda 0 işlem ücreti oranına sahip bir piyasa yapıcı olunmalıdır.









Lütfen başvuru formunu doldurun, MEXC en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.









Özetle, kripto piyasa yapıcılar, alış ve satış fiyatlarını eş zamanlı olarak fiyatlandırarak ve piyasa katılımcılarına alım satım fırsatları sunarak kripto piyasasında likidite ve piyasa alım satım hizmetleri sağlarlar. Piyasa yapıcılar, verimli işlem yapma ve risk yönetimi için algoritmik alım satım ve otomatik sistemler kullanarak yüksek frekanslı alım satım işlemlerinden ve fiyat farkından kâr elde ederler.



