MEXC Hesabı Nasıl Açılır? (Websitesi)





Mobil cihazınızı kullanarak sık sık kripto alım satımı yapıyorsanız, daha fazla bilgi edinmek için " MEXC Uygulaması Nasıl İndirilir ve Nasıl Hesap Açılır? " başlıklı içeriğe göz atabilirsiniz.





Masaüstü sitesi üzerinden alım satım işlemleri yapmayı tercih ediyorsanız, bu içerik size farklı yöntemler kullanılarak nasıl MEXC hesabı açabileceğiniz konusunda yol gösterecektir. Bu yöntemler, e-posta/mobil hesap açma ve üçüncü taraf hesap girişi olarak ikiye ayrılır.









Google Chrome tarayıcısını açın ve resmi MEXC websitesine giriş yapın: https://www.mexc.com









E-posta adresinizi veya cep telefonu numaranızı kullanarak hesap açabilirsiniz. Burada, e-posta adresi kullanılarak nasıl hesap açılacağını göstereceğiz.





Hesap açmak için e-posta adresinizi girdikten sonra [Sonraki] butonuna tıklayın.









Açılan pencerede, güvenlik doğrulamasını tamamlamak için "Ben robot değilim" kutusunu işaretleyin.









Şifrenizi girin. Şifreniz, en az 10 karakter uzunluğunda olmalı ve büyük harfler, küçük harfler, rakamlar ve özel sembollerin bir kombinasyonundan oluşmalıdır.





"Davet Kodu" alanı isteğe bağlıdır. Bir kullanıcı tarafından davet edildiyseniz, davet edenin davet kodunu girebilirsiniz. Arkadaşlarınızı MEXC'de hesap açmaya davet etmenin avantajları hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen " Arkadaşlarınızı MEXC'de Hesap Açmaya Davet Etmek " başlıklı içeriğe göz atın.





Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve Gizlilik Politikası'nı onaylamak için kutuyu işaretleyin, ardından [Kayıt Ol] butonuna tıklayın.









Hesap açma işlemi esnasında gönderilen doğrulama kodu için e-posta gelen kutunuzu kontrol edin. Aldığınız 6 haneli doğrulama kodunu girin ve hesap açma işlemini tamamlamak için [Onayla] butonuna tıklayın.





Doğrulama kodunu e-posta gelen kutunuzda, spam klasörünüzde veya diğer sayfalarda bulamadığınız durumlarda, [Doğrulama kodunu almadınız mı?] seçeneğine tıklayabilir ve giriş yapmak için kodu tekrar talep edebilirsiniz.













Ek olarak, Google hesapları, Apple hesapları, MetaMask Cüzdanı, Telegram hesapları ve daha fazla üçüncü taraf hesabı kullanarak hızlı bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Buradaki örnekte, MetaMask Cüzdanı ele alınacaktır.





Oturum açmak için MetaMask Cüzdan'ı logosuna tıklayın, ardından ekranınızda bir imza kutusu açılacaktır. Onaylamak için [Sign] seçeneğine tıklayın.









[Yeni Bir MEXC Hesabına Kaydol] seçeneğine tıklayın.









E-posta adresinizi veya cep telefonu numaranızı kullanarak hesap açabilirsiniz. Burada, e-posta adresi kullanılarak nasıl hesap açılacağını göstereceğiz.





E-postanızı ve şifrenizi girin, Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve Gizlilik Politikası'nı onaylamak için kutuyu işaretleyin ve ardından [Kayıt Ol] butonuna tıklayın.









Görüntülerdeki desenlere istenilen sıraya göre tıklayın, ardından doğrulamayı tamamlamak için [OK] butonuna tıklayın.









Hesap açma işlemi esnasında gönderilen doğrulama kodu için e-posta gelen kutunuzu kontrol edin. Aldığınız 6 haneli doğrulama kodunu girin ve hesap açma işlemini tamamlamak için [Onayla] butonuna tıklayın.





Doğrulama kodunu e-posta gelen kutunuzda, spam klasörünüzde veya diğer sayfalarda bulamadığınız takdirde, [Doğrulama kodunu almadınız mı?] seçeneğine tıklayabilir ve giriş yapmak için kodu tekrar talep edebilirsiniz.













Hesap işlemini tamamladıktan sonra, resmi MEXC websitesi ana sayfasına yönlendirileceksiniz. Burada, bir kripto yatırımcısı olarak yolculuğunuza başlamak için spot alım satım ve vadeli işlem alım satımı arasında seçim yapabilirsiniz.









Daha fazla öğretici kaynak için, MEXC Akademi'yi ziyaret edebilirsiniz. Buradaki içeriklerle, kripto dünyasını hızlı bir şekilde kavrayabilir ve kripto yatırımcısı olarak yolculuğunuza başlayabilirsiniz.







