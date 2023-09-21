MEXC'de TON Nasıl Yatırılır













MEXC hesabınıza nasıl TON yatıracağınıza dair kılavuzunuz burada.









Adım 1: Üst menü çubuğundan [Cüzdan] - [Yatırma] seçeneğine tıklayın.













Adım 2: "Kripto Seç" alanına tıklayın ve TON tokeni seçin, ardından yatırma ağını seçmek için "Ağ" alanına tıklayın. Ardından, [Adres oluşturmak için tıklayın] seçeneğine tıklayın.









Adım 3: TON yatırma adresinizi kopyalayın ve transfer etmek istediğiniz cüzdandaki adres alanına yapıştırın. Alternatif olarak, yatırma adresi için QR kodunu tarayabilir ve yatırma işlemini almak için hedef adres olarak kullanabilirsiniz.













MEXC hesabınıza nasıl TON yatıracağınıza dair kılavuzunuz burada.









Uygulama üzerinden varlık yatırma ( MEXC.com ):





Adım 1: MEXC Uygulamanıza giriş yapın ve sayfanın sağ alt köşesinde bulunan [Cüzdan] seçeneğine dokunun.









Adım 2: Cüzdan sayfasında [Yatırma] seçeneğine dokunun ve arama çubuğunu kullanarak "TON "tokeni arayın.









Adım 3: TON yatırma adresinizi ve QR kodunu gösteren bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Yatırma işlemini gerçekleştirmek için QR kodunu tarayabilir veya yatırma adresini kopyalayabilirsiniz.



