mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day
Ana Sayfa/Eğitim Rehberi/Başlangıç Rehberleri/Kullanıcı Rehberi/MEXC'de TON Nasıl Yatırılır

MEXC'de TON Nasıl Yatırılır

2023.09.21 MEXC
Paylaş


Web


Adım Adım Kılavuz: MEXC'de TON Nasıl Yatırılır


MEXC hesabınıza nasıl TON yatıracağınıza dair kılavuzunuz burada.


Websitesi (Kripto Alım Satım Platformu | Bitcoin Al, Ethereum, Altcoin, DeFi, Kickstarter | MEXC) üzerinden varlık yatırın:


Adım 1: Üst menü çubuğundan [Cüzdan] - [Yatırma] seçeneğine tıklayın.



Adım 2: "Kripto Seç" alanına tıklayın ve TON tokeni seçin, ardından yatırma ağını seçmek için "Ağ" alanına tıklayın. Ardından, [Adres oluşturmak için tıklayın] seçeneğine tıklayın.


Adım 3: TON yatırma adresinizi kopyalayın ve transfer etmek istediğiniz cüzdandaki adres alanına yapıştırın. Alternatif olarak, yatırma adresi için QR kodunu tarayabilir ve yatırma işlemini almak için hedef adres olarak kullanabilirsiniz.


Uygulama


MEXC hesabınıza nasıl TON yatıracağınıza dair kılavuzunuz burada.


Adım Adım Kılavuz: MEXC'de TON Nasıl Yatırılır


Uygulama üzerinden varlık yatırma (MEXC.com):


Adım 1: MEXC Uygulamanıza giriş yapın ve sayfanın sağ alt köşesinde bulunan [Cüzdan] seçeneğine dokunun.


Adım 2:Cüzdan sayfasında [Yatırma] seçeneğine dokunun ve arama çubuğunu kullanarak "TON "tokeni arayın.


Adım 3:TON yatırma adresinizi ve QR kodunu gösteren bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Yatırma işlemini gerçekleştirmek için QR kodunu tarayabilir veya yatırma adresini kopyalayabilirsiniz.



Yeni Kullanıcı Avantajları

Kaydolun ve kolayca Yeni Kullanıcı Ödüllerini alın. 1.000 USDT Vadeli İşlem Bonusu sizi bekliyor.

Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
Uygulamayı İndir
İşlem Ücretleri
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM