Farklı MEXC Cüzdan Türleri Arasındaki Fark Nasıl Anlaşılır?





Yeni kullanıcılar, özellikle de MEXC'ye yeni başlayanlar için birden fazla cüzdanın varlığı kafa karıştırıcı olabilir. Bu içerikte MEXC'deki farklı cüzdan türleri ve aralarındaki ilişkiler açıklanacaktır.









MEXC'de dört farklı cüzdan türü vardır: Spot, Vadeli, İtibari ve İşlem Kopyalama









Spot cüzdanı, spot alım satım için kullanılan cüzdandır. MEXC platformunda spot alım satım yaptığınızda, kullandığınız kripto varlıklar, spot cüzdandan gelir.









Vadeli cüzdanı, vadeli işlemler için kullandığınız cüzdandır. Hem USDT-M hem de Coin-M sözleşmeleri dahil olmak üzere MEXC platformunda vadeli işlem alım satımı yaptığınızda, kullandığınız kripto varlıklar, vadeli işlem cüzdanından gelir.









İtibari cüzdanı, yatırma ve çekme işlemleri için kullandığınız cüzdandır. İtibari para birimini kripto para birimiyle değiştirdiğinizde veya kripto para birimini tekrar itibari para birimine dönüştürdüğünüzde, bu işlemler itibari cüzdanı kullanılarak tamamlanır.









Vadeli işlemlerde, işlem kopyalama adı verilen bir alım satım yöntemi vardır. İşlem kopyalama, diğer profesyonel yatırımcıların işlemlerini takip etmek anlamına gelir. Yatırımcı bir ana işlem oluşturduğunda, sistem yatırımcıyla aynı stratejiye dayalı olarak sizin için emir verir. Sonuç olarak yatırımcı kârınızın bir kısmını alır. İşlem kopyalama yoluyla vadeli işlem alım satımı yaptığınızda, bu yöntemle ilişkili varlıklar işlem kopyalama cüzdanınızda tutulur. İşlem kopyalama bir vadeli işlem biçimi olsa da, işlem kopyalamayla ilgili varlıkların ayrı bir işlem kopyalama cüzdanınızda tutulduğunu unutmamak önemlidir.





İşlem Kopyalama hakkında daha fazla bilgi edinmek için " MEXC İşlem Kopyalama Rehberi " içeriğine göz atabilirsiniz.









Fonlarınızın MEXC platformuna girdiği andan çıktığı ana kadar izlediği yolu takip ederek bu cüzdanlar arasındaki ilişkiler açıklanacaktır.





Alım satıma başladığınızda, itibari para biriminizi kripto para birimine dönüştürmeniz gerekir. Dönüştürülen kripto para birimi itibari cüzdanınızda saklanır.





Artık itibari cüzdanınızda kripto paranız olduğuna göre, spot alım satıma başlamak istiyorsanız itibari cüzdanınızdan spot cüzdanınıza para aktarmanız gerekir. Benzer şekilde, vadeli işlem yapmaya başlamak istiyorsanız, itibari cüzdanınızdan vadeli işlem cüzdanınıza para aktarmanız gerekir. Transfer işlevi herhangi bir işlem ücretine tabi olmaz.





Fonlar ayrıca spot cüzdanı ile vadeli cüzdanı arasında doğrudan transfer edilebilir.





İşlem kopyalama yapmak istiyorsanız, itibari cüzdanınızdan veya vadeli cüzdanınızdan işlem kopyalama cüzdanınıza kripto para aktarabilirsiniz.





İşlem Kopyalama cüzdanınıza yalnızca kripto para aktarırsanız, kripto paranızın spot cüzdanınızda görüneceğini unutmamak önemlidir. İşlem Kopyalama bilgilerinizi gönderdikten sonra, sistem belirlediğiniz varlıkları spot cüzdanınızdan İşlem Kopyalama cüzdanınıza aktarır.









Geçici olarak işlem yapmak istemiyorsanız ve para çekmeyi planlıyorsanız, kripto paranızı spot cüzdanınızdan, vadeli cüzdanınızdan ve işlem kopyalama cüzdanınızdan itibari cüzdanınıza aktarmanız gerekir. Daha sonra, para çekme işlemini tamamlayabilir ve itibari para birimine dönüştürebilirsiniz.













Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Sağ üst köşede bulunan [Cüzdan] seçeneğine tıklayın ve Cüzdan Özeti sayfasına girmek için [>] simgesine tıklayın.









Sayfanın sağ tarafında bulunan [Transfer] seçeneğine tıklayın. İtibari, spot ve vadeli cüzdanlarınızdan herhangi ikisi arasında para transferi yapabilirsiniz.









[Cüzdan] sayfasından İşlem Kopyalama cüzdanınıza para transferi yapılamaz. Bunu yapmak için, resmi MEXC websitesi ana sayfasına gitmeniz ve [Vadeli İşlemler] - [İşlem Kopyalama] seçeneğine tıklamanız gerekir.









Takip etmek istediğiniz yatırımcıyı seçin ve [Takip Et] seçeneğine tıklayın.









Yatırımcı sayfasında, sağ tarafta bulunan [Fonları transfer et] seçeneğine tıklayın.









"Fonların Kaynağı" olarak itibari para veya vadeli cüzdanınızı seçin. Ardından, kriptoyu seçip miktarı girdikten sonra işlemi tamamlamak için [Transfer Et] seçeneğine tıklayın.





İşlem Kopyalama cüzdanınıza yalnızca kripto para aktarırsanız, kripto paranızın spot cüzdanınızda görüneceğini unutmamak önemlidir. İşlem Kopyalama bilgilerinizi gönderdikten sonra, sistem belirlediğiniz varlıkları spot cüzdanınızdan İşlem Kopyalama cüzdanınıza aktaracaktır.













MEXC uygulamasında ana sayfada bulunan [Daha] seçeneğine tıklayın. [Genel İşlevler] sekmesinden [Transfer] seçeneğini seçin. İtibari, spot ve vadeli cüzdanlarından herhangi ikisi arasında para transferi yapabilirsiniz.





Ayrıca ana sayfanın sağ alt köşesinde bulunan [Cüzdan] simgesine tıklayın ve [Transfer] seçeneğini seçin. Her iki adımda da aynı sayfaya erişebilirsiniz.









İşlem Kopyalama cüzdanınıza para transferi yukarıda belirtilen transfer kanalları aracılığıyla yapılamaz. Uygulama ana sayfasındaki hızlı erişim alanında [Daha] seçeneğine tıklayın. Ardından, [Alım Satım] sekmesinden [İşlem Kopyalama] seçeneğini seçin. Takip etmek istediğiniz yatırımcıyı seçin ve [Takip Et] seçeneğine dokunun. Yatırımcı sayfasının alt tarafında bulunan [Fonları transfer et] seçeneğine tıklayın.









"Fonların Kaynağı" olarak itibari veya vadeli cüzdanınızı seçin. Ardından, kriptoyu seçip miktarı girdikten sonra işlemi tamamlamak için [Transfer Et] seçeneğine tıklayın.





İşlem Kopyalama cüzdanınıza yalnızca kripto para aktarırsanız, kripto paranızın spot cüzdanınızda görüneceğini unutmamak önemlidir. İşlem Kopyalama bilgilerinizi gönderdikten sonra, sistem belirlediğiniz fonları spot cüzdanınızdan İşlem Kopyalama cüzdanınıza aktaracaktır.

















Resmi MEXC websitesine girin ve cüzdanınıza giriş yapın. Sağ üst köşedeki [Cüzdan] seçeneğine tıklayın, [İşlem Geçmişi] seçeneğine tıklayın ve [Transfer] sekmesinden transfer geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca bu sayfadan [Yatırma], [Çekim], [Gönderme] ve [Diğer] geçmişlerinizi de kontrol edebilirsiniz.









Belirli bir cüzdanın ayrıntılarını ayrı olarak görüntülemek istiyorsanız, [İşlem Geçmişi] üzerinden diğer cüzdan seçeneklerine tıklayabilirsiniz. İlgili cüzdan sayfasına girerek bilgilerinizi görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.





Örneğin, [Spot] seçeneğine tıklarsanız, spot cüzdanınızdaki mevcut toplam varlık bakiyesi, sahip olduğunuz kriptolar, PNL analizi ve daha fazlası gibi bilgileri görebilirsiniz. Ayrıca yatırma, çekim, gönderme, transfer gibi çeşitli işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz.













MEXC uygulamasında cüzdanınıza giriş yapın. Ardından, sağ alt köşedeki [Cüzdan] seçeneğine tıklayın ve [Cüzdan Özeti] seçeneğini seçin. [Transfer] seçeneğine tıklayın. Transfer Geçmişi sayfasına girmek için Transfer sayfasının sağ üst köşesinde bulunan not defteri simgesine dokunun. Bu sayfadan, spot cüzdanınız ile vadeli cüzdanınız arasındaki transfer geçmişini görüntüleyebilirsiniz.





Transfer sayfasında diğer cüzdanlar arasında, örneğin spot cüzdanınızdan itibari cüzdanınıza transfer yapmak isterseniz, sağ üst köşedeki not defteri simgesine tıkladığınızda spot cüzdanınız ile itibari cüzdanınız arasındaki transfer geçmişini görüntüleyebilirsiniz.









Belirli bir cüzdanın ayrıntılarını ayrı olarak görüntülemek istiyorsanız, [Cüzdan] sayfasından ilgili cüzdana tıklayabilirsiniz. İlgili cüzdan sayfasına girerek bilgilerinizi görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.





Örneğin, [Spot] seçeneğine tıklarsanız, spot cüzdanınızdaki mevcut toplam varlık bakiyesi, sahip olduğunuz kriptolar, PNL analizi ve daha fazlası gibi bilgileri görebilirsiniz. Ayrıca yatırma, çekim, gönderme, transfer gibi çeşitli işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz.





Örneğin, [Spot] seçeneğini seçerseniz, bu sayfadan yatırma, çekim, gönderme, transfer gibi çeşitli işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. Sağ üst köşedeki not defteri simgesine tıklayarak Spot Geçmişi sayfasından [Fonlama Geçmişi] ve [Spot Hesap Beyanı] gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.









Hesap türleri arasındaki farkı ve hesaplar arasında varlıkların nasıl transfer edileceğini öğrenmek, günlük alım satım işlemleriniz için sermayenizi harekete geçirmenize yardımcı olabilir. MEXC Eğitim Rehberi, spot ve vadeli işlem alım satımı hakkında çeşitli eğitimler sunmaktadır. Bilgi edinmek istediğiniz konulara göre ilgili içeriklerden faydalanabilirsiniz.





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