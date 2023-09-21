Kimlik Doğrulaması Nasıl Yapılır?









Kimlik doğrulaması, bir kullanıcının kimliğini çeşitli yollarla doğrulama sürecini ifade eder. Kimlik doğrulamasının amacı, belirli bir kimliği beyan eden kullanıcının gerçekten de beyan ettiği kişi olduğundan emin olmaktır.





Borsalarda en yaygın kimlik doğrulama yöntemi KYC (Müşterinizi Tanıyın) doğrulamasıdır ve genellikle kullanıcının isim, kimlik kartı, ehliyet, pasaport ve diğer ilgili ayrıntılar gibi kişisel geçerli kimlik bilgilerinin doğrulanmasını gerektirir.





Kimlik doğrulaması sürecinin gereklilikleri, finans kuruluşlarının kara para aklama, terörizmin finansmanı ve diğer suç faaliyetlerini önlemesini gerektiren Banka Gizlilik Yasası'ndan (BSA) gelmektedir.









Varlık yatırma ve çekme işlemleri için kimlik doğrulaması yapılması, bu işlemlerin güvenliğini etkili bir şekilde sağlayabilir. Kimlik doğrulaması, kullanıcıların meşru alım satım faaliyetlerinde bulunup bulunmadıklarını belirleyerek dolandırıcılık faaliyetlerini ve potansiyel mali suç riskini azaltabilir.





Farklı kimlik doğrulama seviyeleri, kurumların kaynaklarını daha etkin bir şekilde tahsis etmesine ve potansiyel tehditleri en aza indirmesine yardımcı olabilir.





Kripto para borsaları, kimlik doğrulaması bilgilerine dayanarak kullanıcı alım satım güvenliğini ve uyumluluğunu sağlar. Kimlik doğrulaması yapılmadığında, suça karışan kullanıcılar yasal yaptırımlardan kaçınmak için bu boşluktan faydalanabilir ve borsa da bu durumdan sorumlu tutulur.









MEXC'de iki tür kimlik doğrulaması vardır: Birincil KYC ve Gelişmiş KYC.





Birincil KYC, temel kişisel bilgilerin doğrulanmasını içerir. Bu doğrulama türünde, diğer temel ayrıntıların yanı sıra uyruğunuzu, adınızı, soyadınızı, kimlik belgenizi ve numaranızı, doğum tarihinizi ve kimlik belgenizin bir fotoğrafını sağlamanız gerekir.





Birincil KYC yaklaşık 24 saat sürer ve doğrulama başarılı olduktan sonra varlık çekim limitiniz artırılır. 24 saatlik çekim limitiniz 80 BTC'ye yükseltilebilir.









Gelişmiş KYC, birincil KYC doğrulamasına bağlı olarak, yüz tanıma doğrulamasının eklenmesini içerir. Gelişmiş KYC için inceleme süresi yaklaşık 48 saattir. Bu işlem tamamlandıktan sonra, 24 saatlik çekim limitiniz 200 BTC'ye yükseltilecektir.









Ayrıntılı kimlik doğrulaması adımları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, hem websitesinde hem de uygulamada KYC sürecine ilişkin kapsamlı bir rehber niteliğindeki " KYC Doğrulaması Nasıl Yapılır? " başlıklı içeriği okuyabilirsiniz.









MEXC kurumsal doğrulamayı destekleyerek kurumsal hesapların açılmasına olanak tanır. Kimlik doğrulama sayfasında, kurumsal doğrulama sürecini başlatmak için sağ üst köşede bulunan [Kurumsal Doğrulamaya Geçiş Yap] seçeneğine tıklayın.









Kurumsal doğrulama beş aşamaya ayrılmıştır: Dosya Hazırlama, Verilerin Doldurulması, Üye Bilgileri, Dosyaları Yükle ve İnceleme Süreci.





Doğrulama sürecine başlamadan önce, yönetim kurulu kararı belgesi, mutabakat ve esas sözleşme, şirket tescil belgesi, hissedarlar listesinin kopyası ve yönetici listesinin kopyası dahil olmak üzere bir dizi belge hazırlamanız gerekir.





Gerekli tüm belgeleri hazırladıktan sonra [Hemen Doğrula] seçeneğine tıklayın ve kurumsal doğrulama sürecini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Doğrulama süreci esnasında herhangi bir sorunla karşılaşıp sistemden çıkış yapmamak ve bilgileri tekrar doldurmaktan kaçınmak için gerekli tüm materyalleri hazırlamadıysanız doğrulama işlemine başlamanız tavsiye edilmez.









Kurumsal doğrulama hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, " Kurumsal Doğrulama Nasıl Yapılır? " başlıklı MEXC Akademi içeriğini okuyabilirsiniz. İçerik, kurumsal doğrulama hakkında ayrıntılı bir kılavuz sunar. Bu içeriğin size yardımcı olacağını umuyoruz!