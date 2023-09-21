Vadeli İşlem Getirileri ve İşlem Ücretlerinin Hesaplanması

Vadeli işlem yatırımcısı olarak, alım satım kâr ve zararlarınız (PNL) üç husustan kaynaklanır: Bunlar, işlem ücretleri, alınan veya ödenen fonlama ücretleri ve kapanış PNL'sidir. Bu içerikte, bu hususların her birini sırasıyla açıklayacağız.









Piyasa likiditesi alıcısı olarak belirli bir işlem ücreti ödemeniz gerekir = Pozisyon Değeri x Piyasa Alıcı İşlem Ücreti (%0,01).





Piyasa likidite yapıcısı olduğunuzda hesaplaması şu şekilde olan bir işlem ücreti ödemeniz gerekir: Pozisyon Değeri x Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti (%0,00).









Fonlama ücretleri her 8 saatte bir tahsil edilir ve tahsil edilme zamanı vadeli alım satım sayfasında gösterilir. Fonlama oranının pozitif veya negatif olmasına ve pozisyonunuzun yönüne (long veya short) bağlı olarak fonlama ücreti alır veya ödersiniz. Long bir pozisyonunuz varsa ve fonlama oranı pozitifse, fonlama ücreti ödemeniz gerekecektir. Tersine, fonlama oranı negatifse, fonlama ücreti alırsınız. Fonlama ücretleri doğrudan kullanıcılar arasında ödenir.





Fonlama Ücreti = Fonlama Oranı * Pozisyon Değeri (Birim Sayısı * Vadeli İşlem Büyüklüğü * Uzlaşma Anındaki Adil Fiyat).













USDT-M Vadeli İşlemleri





Long pozisyonlar: (Adil Fiyat - Ortalama Açılış Fiyatı) * Pozisyon Miktarı





Short pozisyonlar: (Ortalama Açılış Fiyatı - Adil Fiyat) * Pozisyon Miktarı





Coin-M Vadeli İşlemleri





Long pozisyonlar: (1 / Ortalama Açılış Fiyatı - 1 / Adil Fiyat) * Pozisyon Miktarı





Short pozisyonlar: (1 / Adil Fiyat - 1 / Ortalama Açılış Fiyatı) * Pozisyon Miktarı









USDT-M Vadeli İşlemleri





Long pozisyonlar: (Kapanış Fiyatı - Ortalama Açılış Fiyatı) * Pozisyon Miktarı





Short pozisyonlar: (Ortalama Açılış Fiyatı - Kapanış Fiyatı) * Pozisyon Miktarı





Coin-M Vadeli İşlemleri





Long pozisyonlar: (1 / Ortalama Açılış Fiyatı - 1 / Kapanış Fiyatı) * Pozisyon Miktarı





Short pozisyonlar: (1 / Kapanış Fiyatı - 1 / Ortalama Açılış Fiyatı) * Pozisyon Miktarı





Örnek





Piyasa alıcı olarak hareket eden bir MEXC'li, BTC/USDT vadeli işlemlerinde 50.000 USDT fiyattan 0,1 BTC long pozisyon satın almıştır. Kullanıcı, marjin olarak 500 USDT sağlamış ve 10x kaldıraç kullanmıştır.





Piyasa Alıcı İşlem Ücreti = %0,01, Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti = %0,00, Fonlama Oranı = -%0,025.





Kullanıcı, 50.000 * 0,1 * %0,01 = 0,5 USDT tutarında bir işlem ücreti ödemesi gerekir.





Kullanıcı, -50.000 * 0,1 * (-%0,025) = 1,25 USDT fonlama ücreti (fonlama oranı negatif olduğu için) alabilir.





Kullanıcının, BTC fiyatı 60.000 olduğunda, 0,1 BTC vadeli işlem pozisyonunu satmak ve kapatmak için piyasa yapıcı olarak hareket ettiğini varsayalım:





Kapanış PNL'si (60.000 - 50.000) * 0,1 = 1.000 USDT olacaktır.





Kapanış ücreti 60.000 * 0,1 %0,00 = 0 USDT'dir. Dolayısıyla, kullanıcının toplam gerçekleşmiş PNL değeri = 1.000 - 1 + 1,25 - 0 = 1.000,25 USDT olacaktır.





Ayrıca, her bir işlem için alınan işlem ücretlerini, fonlama oranlarını ve her bir emrin PNL değerini görüntülemek için geçmiş işlem kayıtlarına ulaşabilirsiniz.









Yukarıdaki içerikte, vadeli işlemlerde PNL hesaplamasının temel ilkelerini öğrenebilirsiniz. Rasyonel bir şekilde alım satım yapmanızı ve geçmiş alım satım işlemlerinizden düzenli olarak bir şeyler öğrenmenizi tavsiye ederiz.





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