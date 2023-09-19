MEXC Vadeli İşlemler Etkinliklerine Genel Bakış





MEXC borsası, fırsatları daha geniş kitlelere yaymak amacıyla hem yeni hem de mevcut kullanıcılar için çok çeşitli vadeli işlemler etkinlikleri sunmaktadır. Bu vadeli işlemler etkinlikleri genel olarak birkaç kategoriye ayrılır: 1. "1.000 USDT Vadeli İşlem Bonusu Kazanın", 2. MEXC Aylık Vadeli İşlemler Yarışması, 3. Vadeli M-Day, 4. MEXC Haftalık Vadeli Etkinliği, 5. MEXC Vadeli Liderlik Sıralaması, 6. Vadeli Kaldıraç Yarışması ve 7. Super X-Game. Bu içerikte, MEXC'deki vadeli işlemler etkinliklerine kısa bir genel bakış sunarak etkinliklerin taşıdığı önemi anlamanıza yardımcı olacağız.





1. "1.000 USDT Vadeli İşlem Bonusu Kazanın"





Bu etkinlikteki transfer ve alım satım görevleri yeni kullanıcılar için tasarlanmıştır ve basit görevlerle büyük ödüller sunar. Görevleri 48 saat içerisinde tamamlayan yeni kullanıcılar çifte ödülün keyfini çıkarabilir. Ayrıca, platformda KYC doğrulamasını tamamlamış mevcut kullanıcılar da bu etkinliğe katılabilir. Örneğin, yeni bir kullanıcıyı KYC doğrulamasını tamamlamaya ve en az 10.000 USDT hacimli vadeli alım satıma katılmaya davet ederek, her iki taraf da 5 USDT değerinde bonus kazanabilir. Vadeli işlem bonusuyla ilgili daha fazla görev keşfetmek için lütfen Vadeli İşlem Bonusu sayfasına bakın.









2. MEXC Aylık Vadeli İşlemler Yarışması





MEXC Aylık Vadeli İşlemler Yarışması, günlük çekiliş, günlük büyük mücadeleler, günlük işlem hacmi sıralaması ödülleri ve PNL sıralaması ödülleri (PNL sıralaması ödülleri toplam ödül havuzunun %10'u değerindedir ve etkinlik sona erdikten sonra dağıtılır) gibi etkinliklerden oluşan düzenli bir aylık etkinliktir. Şu anda MEXC Aylık Vadeli İşlemler Yarışması tüm hızıyla devam etmektedir. Tüm kullanıcılarımız ödül havuzundan pay kazanmak için etkinliğe katılmaya davetlidir!

Not: Önümüzdeki vadeli işlemler yarışmaları için kurallar değişebilir. Etkinlik güncellemeleri için lütfen bizi takip etmeye devam edin.





3. Vadeli M-Day





M-Day, MEXC tarafından düzenlenen, USDT-M vadeli işlemleri yapan kullanıcıların çekilişlere katılarak vadeli işlem bonusu ödülü kazanma şansı yakalayabilecekleri benzersiz bir vadeli işlem etkinliğidir. Bu bonuslar marjin olarak kullanılabilir ve elde edilen kârlar çekilebilir. 30.000 USDT işlem hacmi şartını karşılayan kullanıcılar 1 adet şanslı çekiliş bileti kazanacaktır. İşlem hacminiz ne kadar yüksek olursa, o kadar fazla şanslı çekiliş bileti alabilir ve kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Spot alım satım gibi diğer ürünlerin işlem hacimleri bu etkinlik için dikkate alınmaz. M-Day etkinliğine nasıl katılacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgi için M-Day etkinliğine nasıl katılım sağlanır? başlıklı içeriğe göz atabilirsiniz.





Not: Coin-M sürekli vadeli işlem hacmi önümüzdeki dönemde M-Day etkinliklerinin istatistiklerine dahil edilebilir. Güncellemeler için lütfen sayfamızı takip etmeye devam edin.









4. MEXC Haftalık Vadeli Etkinliği





MEXC Haftalık Vadeli Etkinliği, Pazartesi'den Cuma'ya kadar haftalık olarak düzenlenen bir vadeli işlemler etkinliğidir. Haftalık toplam 60.000 USDT'ye kadar bonus ödülü sunar ve hem yeni hem de mevcut kullanıcılar etkinliğe katılabilir. Ağustos 2023'ün başlarında MEXC Haftalık Vadeli Etkinliği, kullanıcıların işlem hacmi görevlerini tamamlayarak kazanabilecekleri günlük giriş ödülleri eklenerek güncellenmiştir. Bu, MEXC'de kayıt gerektiren tek düzenli etkinliktir. Tüm kullanıcılarımız etkinliğe katılmak için kayıt olmaya davetlidir.





5. MEXC Vadeli Liderlik Sıralaması





MEXC Vadeli Liderlik Sıralamasında, kullanıcılar PNL miktarlarına göre sıralanır ve ilk 100 kullanıcı PNL miktarı sıralama ödülleri almaya hak kazanır. Yepyeni MEXC Vadeli Liderlik Sıralaması etkinliğinde, bu ilk 100 kullanıcı aynı zamanda işlem hacimlerine göre de sıralanır. Bir kullanıcı PNL miktarı sıralamasına girdiğinde, işlem hacmi sıralamasının kilidini açarak PNL miktarı sıralaması ödüllerine ek olarak işlem hacmi sıralaması ödüllerini de kazanabilir. Bu, düzenli bir haftalık etkinliktir ve kullanıcıların katılım için kayıt olmalarına gerek yoktur. Kullanıcıların etkinliğe katılmaya hak kazanmaları ve ödül almak için ilk 100 kullanıcı arasına girme şansını yakalamaları için hafta boyunca MEXC'de herhangi bir USDT-M veya Coin-M sürekli vadeli işlemleri yapmaları yeterlidir!





6. Vadeli Kaldıraç Yarışması





MEXC Vadeli Kaldıraç Yarışması, dönemsel olarak düzenlenir ve genellikle BLZ/USDT, SOL/USDT, ETH/USDT, AKRO/USDT, XRP/USDT ve MATIC/USDT gibi birden fazla vadeli işlem çiftini içerir. Bu etkinliğe katılım için kayıt gerekli değildir. Etkinlik dönemi boyunca, etkinlik işlem çiftlerinden herhangi birinde işlem yapan kullanıcılar otomatik olarak katılımcı olarak kabul edilir. Vadeli Kaldıraç Yarışması genellikle yeni kullanıcılar için özel ödüller ve vadeli işlem hacmine dayalı bir yarışma sunmaktadır.





7. Super X-Game





Super X-Game, MEXC tarafından düzenlenen, düzenli bir vadeli işlemler etkinliğidir. Katılımcılar en az 21x kaldıraçla bir vadeli işlem gerçekleştirdiklerinde otomatik olarak etkinliğe kaydolmuş sayılırlar. Yeni güncellenen Super X-Game etkinliğinde, çeşitli işlem hacmi seviyelerinde alım satımları tamamlayarak farklı alım satım ödülleri kazanabilirsiniz. Ayrıca, Super X-Game ödül havuzu geçerli katılımcı sayısına göre belirlenir ve daha yüksek sayıda katılımcı için daha büyük bir ödül havuzu bulunur. Ödül havuzunun paylaşılması, işlem hacmi sıralamasına göre belirlenir. Etkinlik kuralları hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen ayrıntılar sayfasına bakınız.





Daha ayrıntılı bilgi almak için MEXC websitesinden [ Vadeli İşlemler ] - [Vadeli İşlem Etkinlikleri] seçeneğine tıklayabilir veya uygulamadan [Daha] - [Ödüller] seçeneğine dokunabilirsiniz. Tüm kullanıcılarımız vadeli işlemler etkinliklerine katılmaya davetlidir!



