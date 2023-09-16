MEXC Veri Sıralamaları Nasıl Kontrol Edilir?





Platform kullanıcılarının MEXC'nin mevcut popüler alım satım bölümlerini, kripto para birimlerini ve ilgili etkinlikleri kontrol etmelerine yardımcı olmak amacıyla MEXC, kullanıcıların referansı ve kullanımı için çeşitli türde veri sıralamaları sağlar.













MEXC uygulaması ana sayfasını açın ve [Popüler], [Kazananlar], [Yeni] ve [24 sa Hacim] sıralamalarını görüntülemek için yana kaydırın.













Resmi MEXC websitesi ana sayfasını açın ve gezinme çubuğundaki [Piyasa] seçeneğine tıklayın. Piyasa sayfasında, sıralama sayfasına girmek için sağ kısımdaki [Piyasa Verileri] seçeneğine tıklayın.













Websitesinde bulunan veri sıralamaları, uygulamadakilerden daha kapsamlı ve detaylıdır. MEXC tarafından sağlanan veri sıralamalarını açıklamak ve göstermek için websitesini örnek olarak alalım.









"Popüler Etkinlikler", Vadeli etkinlikleri, M-Day ve Launchpad dahil olmak üzere MEXC platformunda gerçekleşen güncel etkinliklerdir. Bağlantılara tıklayarak etkinlik sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.









MEXC, vadeli işlem meraklılarının çeşitli alım satım deneyimlerine hitap etmek için her ay çeşitli türde etkinlikler düzenlemektedir.













MEXC, mevcut piyasa trendlerine ve öne çıkanlara göre çok sayıda farklı popüler bölge düzenledi. Her bölge, mevcut popüler alım satım kripto para birimlerini içerir. "Popüler Bölgeler" bölümünün sağ tarafındaki [>] butonuna tıklayarak diğer bölgeleri görüntüleyebilirsiniz.









İlgilendiğiniz bölgeyi seçin, bölgenin sağ tarafındaki [Tümü] butonuna tıklayın ve seçilen bölümdeki tüm tokenleri mevcut getirilerine göre azalan düzende görüntüleyin. Örneğin, Arbitrum bölgesini seçerseniz tıkladığınızda o bölümdeki token getirilerinin sıralamasını görebilirsiniz.













Bu başlık beş bölüme ayrılmıştır: "Popüler", "Popüler Vadeli İşlemler", "En Yeni", "En Çok Artanlar" ve "En Yüksek Hacim". Özel alım satım ihtiyaçlarınıza göre ilgili sıralamaları görüntüleyebilirsiniz.





MEXC platformunda şu anda hangi tokenlerin en yüksek fiyat artışına sahip olduğunu öğrenmek isterseniz, en yüksek fiyat artışına sahip ilk 10 tokeni görmek için "En Çok Artanlar" sıralamasına göz atabilirsiniz.













Piyasa verileri sayfasının üst ve alt kısmında iki farklı veri grafiği biçimi bulunur. Sayfanın üst kısmındaki Piyasaya Genel Bakış grafiği, piyasanın genel yükseliş ve düşüşlerinin bir özetini sağlar ve gerçek zamanlı olarak kesintisiz bir şekilde güncellenir.





Fiyat Değişimi Dağılımı grafiği, MEXC'nin spot piyasasındaki USDT işlem çiftlerine ilişkin piyasa istatistiklerini derler. Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, spot piyasadaki 1.793 USDT işlem çiftinden 81'i fiyat değişikliğine uğramamış, 930'u fiyat artışı ve 782'si fiyat düşüşü sergilemiştir. Fiyat artışı gösteren tokenlerin çoğu %0-3 aralığında artış sergilemiştir. Fiyat düşüşü yaşayan tokenler için de benzer bir durum görülmektedir.





Veri sıralamalarını kullanmak, MEXC platformundaki çeşitli kripto varlıkların mevcut alım satım aktivitelerini, tokenlerin genel long-short oranını ve kullanıcıların alım satım tercihlerini anlamanıza yardımcı olabilir. Bu verilerle, piyasada popüler olan ve iyi likidite derinliğine sahip tokenleri tercih edebilir ve bu tokenlerle alım satım yapmayı seçebilirsiniz.



