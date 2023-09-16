Telegram Botlarını Tek Bir Makalede Anlamak





Dünyanın önde gelen sosyal medya uygulamalarından biri olan Telegram, her gün 2,5 milyondan fazla yeni kayıtla 800 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir. Kullanıcılar, güvenliği ve şifrelemesi nedeniyle Telegram'ı diğer birçok seçeneğe tercih etmektedir.





Telegram botları her zaman platformun önemli bir özelliği olmuştur; birçok grup otomatik yönetim, doğrulama ve spam kaldırma için üçüncü taraf botları kullanmaktadır.





Discord'un blok zinciri projeleri tarafından geniş çapta benimsenmesinden önce, ilk topluluklar öncelikle Telegram'da mevcuttu. Önceki boğa piyasasında, özellikle DeFi sektöründeki projeler, gruplar oluşturmak ve kullanıcılarla iletişim kurmak için öncelikle Telegram'ı kullanıyordu. Ancak NFT'lerin ve GameFi'nin yükselişiyle birlikte kullanıcı tabanı yavaş yavaş Discord'a kaydı.





Telegram Botları, Telegram API ve SDK kullanılarak oluşturulur ve geliştirilir. Telegram sohbetlerindeki kullanıcı komutlarına ve anahtar kelimelere yanıt verebilirler.









Telegram ayrıca, kullanıcıların banka kartlarını kullanarak doğrudan platform üzerinden token satın almalarına olanak tanıyan entegre, gözetim dışı bir cüzdan da içermektedir. Kullanıcılar ayrıca Telegram'da ürün ve hizmet satın almanın yanı sıra diğer cüzdanlara token alabilir, takas edebilir ve gönderebilirler.





Blok zinciri dışı kullanıcılar için cüzdanların benimsenmesi ve kullanılması her zaman zorlu bir engel teşkil etmiştir. Telegram bu engeli ortadan kaldırarak 800 milyon kullanıcısına daha kullanışlı ve kolay erişilebilir bir deneyim sunuyor.













Unibot, kullanıcıların Telegram aracılığıyla DEX (Merkeziyetsiz Borsa) alım satımı yapmasına olanak tanıyan bir bottur.









Kurucu: Daha önceden çapraz zincir protokolü Summa'yı kuran ve Ethereum 2.0 için araştırma ve geliştirmede yer alan kıdemli bir blok zinciri geliştiricisi ve girişimci olan James Prestwich.





Ortaklıklar: Uniswap alım satım hizmetleri ve veri arayüzleri sağlar; Flashbots, MEV (Maksimum Çıkarılabilir Değer) savunma teknolojisi ve çözümleri sunar; CoinGecko, token fiyatı, likidite, işlem hacmi ve daha fazlasını içeren bilgiler sağlar.









Uniswap'tan altı kat daha hızlı.

Yeni kullanıcıların öğrenmesi ve kullanması daha kolay.

Kullanıcılar tek bir arayüz üzerinden trendleri analiz edebilir, güvenlik kontrolleri yapabilir ve işlemleri gerçekleştirebilir.









Unibot, toplam 1 milyon token tedarikiyle UNIBOT adlı kendi tokenini çıkarmıştır. Tokenlerin %50'si UNIBOT'un önceki sürümünün sahiplerine, %25'i ekibe ve geliştiricilere, %15'i pazarlama amacıyla ve %10'u likidite madenciliği için tahsis edilmiştir. Hem alış hem de satış işlemlerinde %5, işlemlerde ise %1 ek vergi uygulanmaktadır.





UNIBOT'un şu anki fiyatı 150,34 dolar olup zirve noktası yaklaşık 200 dolardır. Yaklaşık 6.600 elde tutma adresi vardır.









Şu an itibariyle Dune Analytics verilerine göre UNIBOT tokenin piyasa değeri 150 milyon dolar olup zirve noktası 210 milyon dolar civarındadır.









Token, Uniswap'ta yaklaşık 7,038 milyon dolar mevcut likidite ile işlem görüyor ve aşağıdaki grafikte turuncu alanda gösterildiği gibi vergi geliri likiditesi yaklaşık 2,487 milyon dolar, yani %35,33'ü oluşturuyor.













Tokenlerin %25'i, UNIBOT ekibine tahsis edilmiştir.

%1 işlem ücreti, UNIBOT token geri alımı ve yakımı için kullanılır.

Kullanıcıların, diğer yatırımcıların stratejilerini ve operasyonlarını takip etmek için belirli miktarda UNIBOT tokeni ödemesinin gerekli olduğu işlem kopyalama hizmetleri sağlamak.

Hedef fiyatları belirlemek ve fiyata ulaşıldığında işlemleri otomatik olarak yürütmek için kullanıcıların belirli miktarda UNIBOT tokeni ödemesinin gerekli olduğu DEX limit emri hizmetlerinin sunulması.









Dune Analytics'e göre UniBot, Telegram bot projeleri arasında pazar payının yaklaşık %84'ünü elinde tutuyor.









Resmi websitesine göre toplam işlem hacmi 262 milyon dolara ulaştı ve bu da Dune Analytics verilerine benzer. Şu ana kadar 1.426,8 Ethereum değerinde toplam 402.000 işlem gerçekleştirildi ve projeden 6.854 milyon dolar kazanç elde edildi.









Bot, günde yaklaşık 1.700 ila 2.000 kullanıcı tarafından kullanılıyor ve çoğunluğu geri dönen kullanıcılardan oluşuyor. Günlük 8.000'den fazla işlem gerçekleştiriliyor ve bu da günlük yaklaşık 180.000 ABD doları kazanç sağlıyor.









Şu an itibariyle günlük ortalama 2.000 kullanıcı olmak üzere toplam 13.700 kullanıcı bulunuyor ve her kullanıcı ortalama 29 işlem gerçekleştiriyor. Pasta grafiğinden, kullanıcıların çoğunluğunun 5'ten az işlem gerçekleştirdiğini, kullanıcıların %27,3'ünün yalnızca 1 işlem yaptığını öğreniyoruz.













MEXC şu anda UNIBOT tokenleri için spot alım satım olanağı sunmaktadır. Doğrudan satın alma işlemi yapmak için USDT kullanabilirsiniz.









Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Sağ üst köşede bulunan arama çubuğuna "UNIBOT" yazın. UNIBOT alım satım arayüzüne girmek ve alım satıma başlamak için "Al-Sat" seçeneğinin altındaki UNIBOT/USDT işlem çiftine tıklayın.













MEXC uygulamasının ana sayfasında arama çubuğuna "UNIBOT" yazın. İşlem sayfasına erişmek için "Spot" seçeneğinin altındaki UNIBOT/USDT işlem çiftine tıklayın. İşleminizi başlatmak için [Al] veya [Sat] seçeneğine tıklayın.









Uyarı: Bu makalede kullanılan veriler ve grafikler, üçüncü taraf veri analizi websitesi Dune Analytics'ten alınmıştır. Daha fazla veri için lütfen websitesini ziyaret edin ve bireysel olarak daha fazlasını keşfedin.





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