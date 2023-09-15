Neden MEXC Vadeli İşlemleri Seçmelisiniz?





Vadeli alım satım, 'yüksek kaldıraç ve yüksek getiri' özellikleriyle sayısız yatırımcının ilgisini çekmektedir. Vadeli alım satıma başlamak için ilk adım doğru borsayı seçmektir. MEXC, dört temel avantaja sahiptir: ① İşlem Ücreti Oranları ② Adil alım satım için olağanüstü işlem derinliği ③ Yüksek güvenlik ve istikrar ④ Esnek alım satım kuralları, vadeli alım satım yapan kullanıcılar için ideal seçimdir.









MEXC'de ① Piyasa Yapıcı veya ② Piyasa Alıcı rolünde vadeli işlem yapabilirsiniz.





① Piyasa Yapıcı





Piyasa Yapıcılar, belirli fiyat ve miktar ile bir emir verir ve diğer kullanıcıların bu emirle eşleşmelerini beklerler. Piyasa Yapıcılar, piyasaya likidite eklerler.





② Piyasa Alıcı





Piyasa Alıcılar, emirlerini diğer kullanıcılar tarafından verilen mevcut limit veya piyasa emirleriyle aktif olarak eşleştirir. Piyasa Alıcılar, piyasa likiditesini azaltırlar.









MEXC'nin sürekli vadeli işlemlerde Piyasa Yapıcı işlem ücreti oranı %0,00, Piyasa Alıcı işlem ücreti oranı ise %0,01'dur. MEXC'nin işlem ücreti oranları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için MEXC ile İlgili Ücretler başlıklı makaleye göz atabilirsiniz.









Kuruluşundan bu yana MEXC, yüksek kaliteli projeleri keşfetme ve listeleme konusunda başarılı olmuş ve kullanıcıların büyük beğenisini kazanmıştır. Yılların sektör deneyimi ve saygınlığı ile MEXC, on milyonlarca kullanıcıya ulaşarak hem yeni hem de deneyimli yatırımcıların ilk tercihi haline gelmiştir. Şirketin faaliyetleri dünya çapında 170'ten fazla ülke ve bölgeyi kapsamaktadır. MEXC Vadeli İşlemlerin geniş kullanıcı tabanı, dengeli bir emir defteri ve şeffaf fiyatlandırma ile olağanüstü piyasa derinliği sağlar. MEXC'nin bu makalenin yazıldığı sıradaki vadeli alım satım verilerine göre, son 24 saatteki işlem hacmi 3,9 milyar doları aşmıştır. Bu veri, kullanıcıların aşırı piyasa koşullarında bile sorunsuz bir şekilde alım satım yapabildiklerini ve beklenmedik likidasyonlardan kaçındıklarını gösterir. (Not: 8 Eylül 2023 tarihli veriler)









Buna ek olarak, MEXC vadeli işlemleri, USDT-M sürekli vadeli işlemleri, Metaverse, Layer2, NFT, MEME, DeFi ve çok daha fazlası dahil olmak üzere zengin bir kripto para türü çeşitliliğine sahiptir. Ayrıca, MEXC'nin yüksek kaliteli projeleri keşfetme ve sürekli olarak yeni kripto para birimi seçenekleri ekleme becerisi, kullanıcıların en iyi alım satım deneyimine sahip olmalarını sağlar.









MEXC'nin alım satım sistemi, uzman bankacılık teknolojisi bilgisine sahip uzmanlar tarafından geliştirilen yüksek performanslı bir alım satım motoru tarafından desteklenen çok katmanlı ve çok kümeli bir mimariye sahiptir. Saniyede 1,4 milyona kadar işlemi sonuçlandıran bu sistem, çığır açan bir verimlilik ve performans sunmaktadır.





Ayrıca MEXC, en güvenli alım satım platformudur. Kullanıcılar, kimlik doğrulama, iki faktörlü doğrulama ve kimlik avı önleme kodları dahil olmak üzere çeşitli güvenlik önlemlerinden yararlanır. Sunucularımız aynı zamanda kullanıcı verilerinin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için birden fazla ülkede bağımsız olarak barındırılmaktadır.









MEXC'nin vadeli alım satım kuralları son derece esnektir ve kullanıcıların kaldıraç oranını istedikleri şekilde 1-200x arasında ayarlamalarına olanak tanır. USDT-M sürekli vadeli işlemleri maksimum 200x kaldıracı desteklerken, Coin-M sürekli vadeli işlemleri 125x'e kadar kaldıracı destekler. MEXC'de vadeli işlem yaparken, üç alım satım seçeneği arasından tercihinizi yapabilirsiniz: Bunlar, limit emirleri, piyasa emirleri ve stop-limit emirleri olarak sıralanabilir. Limit emri, kullanıcıların kendi emir fiyatlarını ve miktarlarını belirlemelerine olanak tanır ve emir, belirtilen fiyat ve miktara göre gerçekleştirilir. Piyasa emirleri, kullanıcıların sadece miktar girerek emirlerini mevcut piyasa fiyatından hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlar. Stop-limit emirleri, kullanıcıların tetikleme fiyatlarını, emir fiyatlarını ve miktarlarını önceden belirlemelerine olanak tanır. Piyasa fiyatı tetikleme fiyatına ulaştığında sistem, emri otomatik olarak belirtilen fiyattan verecektir. Bir stop-limit emri başarıyla tetiklenmeden önce pozisyonlar ve marjinler işleme alınmaz.





Marjin sistemi açısından kullanıcılar, çapraz marjin ve izole marjin modları arasında seçim yapma esnekliğine sahiptir. Çapraz marjin ve izole marjin modları arasındaki farklar için MEXC Vadeli İşlem Modları başlıklı makaleye göz atabilirsiniz. Ayrıca MEXC, kullanıcıların tek bir vadeli işlem için hem long hem de short pozisyon tutmalarına ve kaldıracın iki yönde bağımsız şekilde ayarlanmasına olanak tanıyan hedge modunu da destekler. Pozisyonları hedge modunda tutarken, pozisyonların risk limiti seviyesine göre ilgili marjinle kullanılması gerekir.





Vadeli alım satımın önemli riskler içerdiğini, yatırımcıların yatırım risklerini tam olarak anlamaları ve dikkatli yatırım yapmaları gerektiğini lütfen unutmayın.



