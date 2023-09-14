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Varlıkların PNL'si Nasıl Kontrol Edilir?

#Yeni Kullanıcılar
2023.09.14 MEXC
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Spot/vadeli varlıkların kâr ve zararı (PNL) her yatırımcı için temel bir endişe kaynağıdır. MEXC'de, bireysel varlıklarınızın kâr ve zarar durumunu hızlı bir şekilde anlamak için PNL Analizi özelliğini kullanabilirsiniz. Takip edilmesi gereken adımlar aşağıda gösterilmiştir.

1.Websitesi


1.1 Spot Varlıkların PNL'sini Kontrol Etme


① Resmi MEXC websitesine giriş yapın ve [Cüzdan] - [Spot] seçeneğine tıklayın.



② [PNL Analizi] seçeneğine tıklayın.


③ Bu sayfada hesap bakiyesi, toplam PNL, günlük PNL, varlık trendi, varlık dağılımı ve daha fazlasını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, 7 günlük PNL, 30 günlük PNL gibi verileri de görüntüleyebilirsiniz.


1.2 Vadeli Varlıkların PNL'sini Kontrol Etme


① Resmi MEXC websitesine giriş yapın ve [Cüzdan] - [Vadeli İşlem] seçeneğine tıklayın.


② [PNL Analizi] seçeneğine tıklayın.


③ Bu sayfada, vadeli işlem hesabı toplam değeri, birikmiş PNL, günlük PNL, varlık trendi ve daha fazlasını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, 7 günlük PNL, 30 günlük PNL gibi verileri de görüntüleyebilirsiniz.


2.Uygulama


2.1 Spot Varlıkların PNL'sini Kontrol Etme


① MEXC Uygulamasını açın ve [Cüzdan] seçeneğine dokunun.


② [Spot] seçeneğine dokunun.


③ [PNL Analizi] seçeneğine dokunun.


④ Hesap varlıkları, toplam PNL oranı, günlük PNL, toplam PNL, varlık trendi ve daha fazla veriyi görüntüleyebilirsiniz.


2.2 Vadeli Varlıkların PNL'sini Kontrol Etme


① MEXC Uygulamasını açın ve [Cüzdan] seçeneğine dokunun.


② [Vadeli] seçeneğine dokunun.


③ [PNL Analizi] seçeneğine dokunun.


④ Toplam hesap net değeri, toplam PNL, günlük PNL, varlık trendi ve daha fazla veriyi görüntüleyebilirsiniz.


Sorumluluk Reddi: Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun vedikkatli bir şekilde yatırım yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.

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