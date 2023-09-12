Vadeli İşlem Verileri Analizi





Vadeli işlem verileri, piyasa trendlerini etkileyebilen ve vadeli işlem alım satımı için bir kaynak ve rehber görevi üstlenen piyasa hassasiyetini ve sermaye akışını temsil eder. Bu nedenle, yatırımcıların sağlıklı kararlar almasına yardımcı olmak için vadeli işlem verilerinin önemini anlayarak vadeli işlem veri indikatörlerini yorumlamamız gerekmektedir. MEXC'de, Platformdaki Long-Short Pozisyon Tutma Oranı, Platformdaki Long-Short Pozisyon Tutanların Oranı, Elit Hesap Long-Short Pozisyon Tutma Oranı, Elit Hesap Long-Short Pozisyon Tutanların Oranı ve Platformdaki Aktif Alışlar ve Satışlar dahil olmak üzere beş vadeli işlem veri indikatörünü görüntüleyebilirsiniz.





① Platformdaki Long-Short Pozisyon Tutma Oranı

Platformdaki long-short pozisyon tutma oranı, MEXC platformunda işlem yapılan long pozisyonların sayısının short pozisyonların sayısına oranıdır.





Örnek olarak 6 Eylül 00.00 tarihli veriler kullanıldığında, long tutma oranı %63,94 ve short tutma oranı %36,05 olmuş, long-short tutma oranı 1,77 olarak hesaplanmıştır. Bu veri, long pozisyonların short pozisyonlardan daha fazla olduğunu ve long pozisyon sayısının short pozisyonların 1,77 katı olduğunu göstermektedir.









② Platformdaki Long-Short Pozisyon Tutanların Oranı

Platformdaki long-short pozisyon tutanların oranı, MEXC platformunda long pozisyon tutanların sayısının short pozisyon tutanlara oranıdır.





Örnek olarak 6 Eylül 00.00 tarihli veriler kullanıldığında, long tutanların oranı %67,95 ve short tutanların oranı %32,04 olup, long-short tutanların oranı 2,12'dir. Bu veri, long pozisyon tutanların short pozisyon tutanlardan daha fazla olduğunu ve long pozisyon tutanların sayısının short pozisyon tutanların sayısının 2,12 katı olduğunu göstermektedir.









③ Elit Hesap Long-Short Pozisyon Tutma Oranı

Elit hesap long-short pozisyon tutma oranı, MEXC platformunda elit hesaplar tarafından tutulan long pozisyon sayısının elit hesaplar tarafından tutulan short pozisyon sayısına oranıdır.





6 Eylül verilerine göre, long tutma oranı %69,49 ve short tutma oranı %30,50 olup, elit hesap long-short tutma oranı 2,27'dir. Bu da elit hesapların tuttuğu long pozisyon sayısının short pozisyon sayısının 2,27 katı olduğunu göstermektedir.









④ Elit Hesap Long-Short Pozisyon Tutanların Oranı

Elit hesap long-short pozisyon tutanların oranı, MEXC platformunda elit hesaplarda long pozisyon tutanların sayısının elit hesaplarda short pozisyon tutanların sayısına oranıdır.





6 Eylül verilerine göre, long pozisyon tutanların oranı %68,89 ve short pozisyon tutanların oranı %31,10 olup, elit hesap long-short pozisyon tutanların oranı 2,21'dir. Bu da elit hesaplardaki long pozisyon tutanların sayısının short pozisyon tutanların sayısının 2,21 katı olduğunu göstermektedir.









⑤ Platformdaki Aktif Alışlar ve Satışlar

Platformdaki aktif alış ve satışlar, öncelikle 1 saat içindeki kısa vadeli işlem hacmine odaklanarak, belirli bir dönem içindeki aktif alış ve satış oranını gösterir. Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, MEXC platformundaki saatlik aktif alış ve satış miktarlarının yanı sıra aralarındaki oranı da net olarak görebilirsiniz.









① Long-Short Pozisyon Tutma Oranı ve Long-Short Pozisyon Tutanların Oranı

Vadeli işlemler, kripto para borsalarında kullanıcılar arasında eşler arası gerçekleştirilen işlemlerdir. Long pozisyonlar ile short pozisyonların toplam pozisyon değeri eşit olmalı ve 1:1 oranında bir denge sağlanmalıdır. Bir kullanıcı 10 BTC'lik bir long pozisyon açarsa, karşı tarafta 10 BTC'lik short pozisyon tutan bir ya da daha fazla kullanıcı olmalıdır. Aksi takdirde, 10 BTC'lik long pozisyon için emir işleme alınamaz.





Toplam pozisyon değerinin sabit olduğu bir durumda, yüksek long-short pozisyon tutma oranı ve long-short pozisyon tutanların oranı, yükseliş beklentisinde olan katılımcıların daha fazla olmasına rağmen, kişi başına düşen ortalama pozisyon değerinin daha düşük olduğunu ve bireysel yatırımcıların yükseliş beklentisinde olduğunu gösterir. Diğer yandan, kişi başına yüksek ortalama pozisyon değerine sahip düşük sayıda short pozisyon sahibi, büyük yatırımcıların daha büyük bir yüzdesinin düşüş beklentisinde olduğunu gösterir. Long-short pozisyon tutma oranı ve pozisyon tutanların oranı temel olarak bireysel yatırımcılar ve balinalar arasındaki piyasa hassasiyeti farkını yansıtır. Daha büyük oranlar daha büyük hassasiyet farklılıklarına işaret eder. Genel olarak, kurumsal yatırımcılar daha profesyonel alım satım becerilerine sahiptir ve daha geniş bir bilgi yelpazesine erişimleri vardır, bu da pozisyonlarını referans noktası haline getirir.





② Platformdaki Aktif Alışlar ve Satışlar

Aktif alış ve satışların 1 saatlik bir süre içindeki istatistiksel verileri piyasa hassasiyetindeki kısa vadeli dalgalanmaları yansıtır. Aktif alışların hacmi aktif satışları aştığında, bu durum piyasada kısa vadeli yükseliş eğiliminin daha yüksek olduğunu gösterir. Aktif satış hacminin daha yüksek olması ise kısa vadeli ciddi bir düşüş eğilimine işaret eder ve önemli sayıda kullanıcının açığa satış yaptığını gösterir.





① [Vadeli İşlemler] - [Vadeli İşlemler Bilgileri] seçeneğine tıklayın.









② "Vadeli İşlemler Büyük Veri" başlığını görene kadar sayfayı aşağı kaydırın ve [Daha Fazla Görüntüle] seçeneğine tıklayın.









③ Verilerini görüntülemek istediğiniz vadeli işlem çiftini sağ taraftan seçebilirsiniz. Şu anda MEXC, BTC/USDT sürekli vadeli işlemleri, ETH/USDT sürekli vadeli işlemleri ve benzeri ana kripto para birimlerinde USDT-M sürekli vadeli işlem verilerini desteklemektedir.













Yukarıda sunulan analizin teoriye dayandığını ve reel alım satım piyasalarında çok sayıda faktörün piyasa dinamiklerini etkileyebileceğini lütfen dikkate alın. Long-short oranı çeşitli sapmalara uğrayabilir, bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki gerçek dengeyi ya da bu yatırımcıların gerçek long veya short eğilimlerini tam olarak yansıtmayabilir.





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