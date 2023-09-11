MEXC'de Temel Token Bilgilerini Anlama





İnsanlar token satın alırken genellikle aşina oldukları projelerin tokenlerini veya arkadaşları tarafından önerilen tokenleri tercih ederler. Buna karşın, satın aldıktan sonra bile önerilen tokenler hakkında bazı temel bilgilere sahip olmak önemlidir.





MEXC platformunda, alım satım için listelenen tokenler genellikle ilgili açıklamalarla sunulur ve böylece bu tokenler hakkında bilgi edinmeniz kolaylaşır. Örnek olarak MX Token'i ele alalım.









MEXC resmi websitesine giriş yapın ve alım satım arayüzüne gidin. Mum grafiğinin üst kısmında bulunan [Bilgiler] bölümünü seçin. Burada, MX Token hakkında açıklama, kripto adı, arz fiyatı, arz tarihi, maksimum arz ve ilgili bağlantılar gibi bilgileri bulabilirsiniz. Aşağıdaki resimde gösterildiği üzere, MX Token'in temel bilgilerini bu özet aracılığıyla hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.













Uygulamada, Mum grafiğinin alt kısmında bulunan [Bilgiler] bölümünü seçin ve ilgili kripto para birimi hakkında arz tarihi, maksimum arz, dolaşımdaki arz, arz fiyatı, açıklama ve resmi bağlantılar dahil olmak üzere temel bilgilere erişebilirsiniz. Bu bilgiler web sürümüyle aynıdır.









[İşlem Verileri] bölümünü seçerek "Sermaye Akışı Analizi", "Son 5 Günlük Büyük Emir Net Girişi" ve "24 Saatlik Net Sermaye Girişi" dahil olmak üzere güncel kripto para birimi işlem verileri grafik analizine de erişebilirsiniz.





"Sermaye Akışı Analizi" grafiğinde, piyasa alıcısı tarafında alıcının gerçekleştirdiği emirler alış emri olarak kabul edilirken, piyasa yapıcısı tarafında alıcının gerçekleştirdiği emirler satış emri olarak kabul edilir. Büyük, orta ve küçük emirler için eşikler, işlem çifti için belirli bir dönemdeki ortalama işlem miktarına göre belirlenir. Sermaye akışındaki değişiklikleri gözlemlemek için farklı zaman dilimleri seçebilirsiniz.





Bu üç grafik, "Sermaye Akışı Analizi", "Son 5 Günlük Büyük Emir Net Girişi" ve "24 Saatlik Net Sermaye Girişi", öncelikle farklı zaman dilimlerinde sermaye akışındaki değişiklikleri gösterir. Bu grafiklere dayanarak piyasa trendleri hakkında kendi değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca, tüm grafikler paylaşım işlevini destekler.









MEXC, listelenen tokenler için en temel token bilgilerini ve veri indikatörlerini sağlayarak işlem yapmak istediğiniz token hakkındaki temel bilgileri hızlı bir şekilde kavrayabilmenize yardımcı olur.





Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek istiyorsanız, projenin resmi websitesi veya üçüncü taraf özel veri websiteleri aracılığıyla token hakkındaki bilgilere erişebilirsiniz. Bu veriler, nihai satın alma kararınızı vermenizde size yardımcı olabilir.





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